दीवाली की छुट्टियां और शादियां गईं पानी में! ट्रंप के H-1B वीजा फीस बम से दहशत में भारतीय
अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों के लिए शनिवार का दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक H-1B वीजा की फीस 1 लाख डॉलर सालाना करने का ऐलान कर दिया. इस फैसले ने न सिर्फ भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स बल्कि उनके परिवारों की भी धड़कनें बढ़ा दीं.

Sep 21, 2025, 04:41 PM IST
अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों के लिए शनिवार का दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक H-1B वीजा की फीस 1 लाख डॉलर सालाना करने का ऐलान कर दिया. इस फैसले ने न सिर्फ भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स बल्कि उनके परिवारों की भी धड़कनें बढ़ा दीं. नतीजा यह हुआ कि दीवाली और शादी जैसे खास मौकों पर भारत आने की योजना बना रहे कई लोगों ने टिकट कैंसिल कर दी. एयरपोर्ट्स पर ही बोर्डिंग गेट पर खड़े लोग वापस लौटे और सोशल मीडिया पर पैनिक का माहौल छा गया.

ट्रंप के आदेश के बाद सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ है कि अब H-1B वीजा धारक भारत या किसी भी दूसरे देश की यात्रा कर पाएंगे या नहीं. आदेश के मुताबिक, अमेरिका में दोबारा एंट्री के लिए वीजा धारकों को 1 लाख डॉलर फीस का सबूत दिखाना होगा. चूंकि प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है, लोगों को डर है कि कहीं छुट्टी पर निकलने के बाद वापसी ही न रुक जाए. कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को इंटरनल मेमो जारी कर साफ कहा है कि फिलहाल देश से बाहर न जाएं.

शादी तक पर लगा ब्रेक

सबसे मार्मिक घटनाओं में से एक यह रही कि एक भारतीय प्रोफेशनल को अपनी ही शादी में आने के लिए भारत की फ्लाइट पकड़नी थी. लेकिन नियमों की अनिश्चितता और वापसी पर खतरे को देखते हुए उन्हें अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ी. यानी वीजा पॉलिसी ने सीधे-सीधे पर्सनल जिंदगी को झकझोर दिया.

यह भी पढ़ें : देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट से दिवाली के बाद इस दिन से टेकऑफ करेंगी फ्लाइट्स

त्योहारों पर पड़ा ग्रहण

सितंबर से दिसंबर तक का समय भारतीय प्रवासियों के लिए त्योहारों और छुट्टियों का सीजन होता है. दीवाली पर घर जाने और परिवार से मिलने की परंपरा पुरानी है. लोग महीनों पहले टिकट बुक करते हैं. लेकिन अब अचानक इस आदेश से पूरा शेड्यूल बिगड़ गया. न केवल परिवारों की मुलाकात अधर में लटक गई है, बल्कि बच्चों और डिपेंडेंट्स के लिए भी स्थिति अनिश्चित हो गई है.

बढ़ती चिंता और सवाल

इस फैसले ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या आगे F1 स्टूडेंट्स या L1 वीजा धारकों पर भी ऐसा बोझ डाला जाएगा? क्या H-4 वीजा पर रहने वाले पति-पत्नी और बच्चे भी प्रभावित होंगे? किसी के पास इसका जवाब नहीं है. कोर्ट में इस आदेश को चुनौती मिल सकती है, लेकिन फिलहाल असमंजस और डर का माहौल गहरा है.

;