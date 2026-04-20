होर्मुज पर मनमानी से अमेरिका में महा-संकट, ईरान को चोट देने के चक्कर में चीन की 'चांदी' करवा रहे ट्रंप, अब UAE ने दिया अल्टीमेटम

Iran-US war: अमेरिका और ईरान के बीच वॉर का पार्ट 2 शुरू हो गया है. सीजफायर के बावजूद दोनों एक- दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं. अमेरिका की चालबाजी अब दुनिया की मुश्किल बढ़ा रही है. ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोले जाने के बावजूद अमेरिका ने ब्लॉकेड नहीं हटाया, जिसके बाद तेहरान ने 24 घंटे के अंदर ही होर्मुज को दोबारा से बंद कर दिया. बदले की कार्रवाई करते हुए अमेरिका ने चीन से लौट रहे ईरानी टैंकर को अपने कब्जे में कर लिया है. होर्मुज पर आर-पार की जंग वाले हालात बन गए हैं, लेकिन इस जंग ने अमेरिका में महा संकट को दस्तक दे दिया है.

क्या ईरान होर्मुज को खोलेगा ?

ग्लोबल ऑयल ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग अब युद्ध का मैदान बन चुका है. ईरान ने इस गलियारे पर कब्जा कर अमेरिका की ताकत को कमजोर कर दिया है.वो जानता है कि जब तक होर्मुज पर उसका कब्जा है, अमेरिका चाहकर भी उसे परास्त नहीं कर पाएगा. होर्मुज सिर्फ ईरान की ताकत नहीं बल्कि कमाई का जरिया बन गया है, जहां टोल टैक्स की वसूली करते वो अपनी तिजोरी भर रहा है. ऐसे में तेहरान इस रास्ते को इतनी आसानी ने नहीं खोलने वाला है और ना ही इस पर अपना अधिकार खत्म करेगा.

अमेरिका की गलती से चीन को फायदा

अमेरिका इस युद्ध को खत्म नहीं कर पा रहा है. ईरान के साथ शर्तों पर सहमति नहीं बन रही है. वहीं अब खाड़ी देश भी अमेरिका के खिलाफ हो गए हैं. अमेरिका के दोस्त कहलाने वाले खाड़ी देश अब उसे धमकी दे रहे हैं. 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भी अब अमेरिका से नाराज हो गया है. युद्ध की वजह से खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है. तेल और गैस का निर्यात बंद होने से नुकसान हो रहा है. रिफाइनरियों और क्रूड ऑयल के इन्फ्रास्ट्रक्चर को क्षति पहुंची है.अब UAE ने चेतावनी दी है कि वो डॉलर के विकल्प के तौर पर चीनी करेंसी युआन के इस्तेमाल पर विचार कर रहा है. UAE के सेंट्रल बैंक गवर्नर खालिद मोहम्मद बलामा ने अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेन्ट के सामने अपनी बात रख दी है और कहा है कि तेल सप्लाई पर बाधित होने की वजह से डॉलर में होने वाली कमाई घट गई है. उसने यह भी कहा है कि अगर बाजार में डॉलर की कमी बनी रही तो वो तेल बेचने के लिए चीनी करेंसी युआन में लेनदेन करेगा.

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भारत ने भी की युआन में पेमेंट

हाल ही में ईरानी तेल की खरीद के लिए भारत ने भी डॉलर के मुकाबले युआन का सहारा दिया. भारतीय तेल रिफाइनरियों ने ईरानी तेल के लिए युआन में पेमेंट किया. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) और रिलायंस ने ICICI बैंक के जरिए चीनी करेंसी में तेल का भुगतान किया. जिसे बैंक की शंघाई शाखा से प्रोसेस किया गया है.

अमेरिका-ईरान के युद्ध में चीन काट रहा चांदी

अमेरिका और ईरान की जंग में चीन को बैठे-बिठाए फायदा हो रहा है. होर्मुज पर तनाव बढ़ने के साथ चीन की करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है. डॉलर के विकल्प के तौर पर युआन की पहचान मजबूत हो रही है. जहां अमेरिकी डॉलर का दबदबा कम हो रहा है तो वहीं चीनी करेंसी युआन की ताकत बढ़ रही है. युआन की ताकत बढ़ने का मतलब है चीन की अर्थव्यवस्था का मजबूत होना.

होर्मुज पर आगे क्या होगा ?

होर्मुज पर तकरार इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला है. ईरान के लिए होर्मुज सबसे बड़ी ताकत है तो वहीं अमेरिका के लिए 'नाक का सवाल'। अब यह युद्ध किस करवट जाएगा, बता पाना मुश्किल है. ट्रंप कह रहे हैं कि वो और घातक हमले करेंगे तो वहीं ईरान हर हमले का जवाब देने की बात कह रहा है. ऐसे में ये युद्ध अपना रंग बदल चुका है.

50 दिन में 4.63 लाख करोड़ का नुकसान

होर्मुज बंद होने से तेल की कीमतों में फिर से तेजी लौट आई है. कच्चा तेल फिर से 95 डॉलर प्रति बैरल के पास पहुंच गया है. ईरान युद्ध उन देशों के लिए आफत बन गया है, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है. होर्मुज बंद होने की वजह से दुनिया को 50 अरब डॉलर यानी करीब 4.63 लाख करोड़ रुपये का भारी भरकम नुकसान हुआ है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी से लेकर अब तक ग्‍लोबल सप्‍लाई से 50 करोड़ बैरल से ज्‍यादा कच्चा तेल सप्लाई चेन से बाहर हो गया है.

अमेरिका में महंगाई का महा-संकट

इस युद्ध की वजह से ईरान को हर दिन 435 मिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान हो रहा है तो वहीं अमेरिका को रोजाना करीब 30 अरब डॉलर (करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये) का भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.युद्ध की वजह से मार्च 2026 में अमेरिका में महंगाई दर (CPI) बढ़कर 3.3% पहुंच गई है. उसे भी ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है. अमेरिका में पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ गई. फ्यूल प्राइस 4.17 डॉलर प्रति गैलन तक पहुंच गया है.

अमेरिकी लोगों के लिए खाने-पीने की चीजें महंगी हो चुकी है. अंडे, हीटिंग ऑयल और पेट्रोल की कीमतें महंगी हो गई हैं. तेल की कीमतें बढ़ने से आने वाले हफ्तों में और बुरा हाल होने वाला है. खाने-पीने की चीजों और दूसरी सर्विसेस की कीमतें और बढ़ेगी. अमेरिका में महंगाई ने 4 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कम हो गई है. महंगाई बेकाबू होने से कर्ज महंगा हो गया है. ऊंची कीमतें लोगों की खर्च करने की क्षमता को कम कर रही हैं, जिससे मंदी का खतरा मंडरा रहा है .