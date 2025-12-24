दुनिया की इकोनॉमी को बर्बाद कर खुद आबाद हो रहे ट्रंप, दो साल में GDP ग्रोथ में सबसे तेज उछाल; कहां-कहां से भर रहे खजाना?

Advertisement
US GDP: अमेरिकी अर्थव्यस्था में पिछले दो सालों में सबसे अधिक तेजी दिखी है. यूएस के वाणिज्य विभाग के ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस द्वारा तीसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के लिए जारी जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों में पता चला कि 3.2% अनुमान के मुकाबले यह ग्रोथ 4.3% रही है, जो 2023 की तीसरी तिमाही के बाद सबसे तेज बढ़त है.

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Dec 24, 2025, 09:20 PM IST
US Economy: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के कई देशों पर भारी और मनमाने तरीके से टैरिफ लागू कर खुद आबाद होते दिख रहे हैं. ट्रंप के इस आबाद होने की बात हम यहां अमेरिकी अर्थव्यवस्था (US Economy) की कर रहे हैं. जी हां, मंगलवार को अमेरिका के वाणिज्य विभाग के द्वारा जुलाई-सितंबर तिमाही (Q3) के लिए अर्थव्यवस्था का डेटा जारी किया गया. इसमें दिखा कि अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ पिछले दो साल में सबसे तेज है. ये आंकड़े अनुमान से भी बेहतर दिखे हैं. आइए जानते हैं कि हाल ही में जारी आंकड़ों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट क्या है और अमेरिका की ट्रंप सरकार देश की अर्थव्यस्था को मजबूत करने के लिए क्या-क्या कर रही है. एक तरह से हम कह सकते हैं कि आइए जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप देश का खजाना कहां-कहां से भरकर बढ़ा रहे हैं.

  3.2%  के मुकाबले 4.3% रही US जीडीपी ग्रोथ

अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 3.2% अनुमान के मुकाबले 4.3%  बढ़त दिखी है. यह बढ़त पिछले दो सालों में सबसे तेज है. अमेरिका के वाणिज्य विभाग के ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस द्वारा चालू वित्त की तीसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के लिए जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जारी किए गए हैं.  इसके अनुसार, विभाग ने बताया कि अमेरिकी जीडीपी ग्रोथ 4.3 फीसदी रही है, जो 2023 की तीसरी तिमाही के बाद सबसे तेज बढ़त है. जानकारों के द्वारा अमेरिका की इस तीसरी तिमाही की ग्रोथ के लिए अनुमान 3.2 फीसदी लगाया गया था, जो रियल में 3.2 अनुमान के मुकाबले 4.3 फीसदी रही है. वहीं, दूसरी तिमाही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट 3.8 रही थी. 

अमेरिकी घरेलू मांग में तेजी​

अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में जबरदस्त उछाल करते हुए पिछले दो वर्षों में सबसे तेज बढ़त दिखाई है. इस तिमाही में अमेरिकी जीडीपी की ग्रोथ रेट 4.3 फीसदी है. आखिर इस तेजी के पीछे की वजह क्या-क्या हैं और ट्रंप सरकार कहां-कहां से अपना खजाना भर और बढ़ा रही है? विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वैसे तो आय यानी इनकम के हिसाब से देखें तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट 2.4 फीसदी रही, जो पिछले अप्रैल-जून तिमाही में दर्ज की गई 2.6 फीसदी की ग्रोथ रेट से धीमी है. लेकिन पूरी जीडीपी में बढ़त अमेरिकी घरेलू मांग में तेजी की बात भी कही जा रही है. घरेलू मांग में 3.0 फीसदी की बढ़त हुई है. मतलब कि अमेरिका में कंज्यूमर खर्च में काफी बढ़ोतरी हुई है. लोग अमेरिका में सामानों की खरीदारी पहले से कई गुना ज्यादा कर रहे हैं.

अमेरिकी निर्यात में तेजी 

अमेरिकी निर्यात में भी तेजी आई है. यह निर्यात रक्षा क्षेत्रों में भी हुए हैं. अमेरिकी सरकार के द्वारा भारत समेत अन्य देशों पर अधिक टैरिफ लगाने की वजह से अमेरिका में आयात कम हो गया है जबकि इसके निर्यात और घरेलू सामानों की डिमांड काफी बढ़ गई है. इस वजह से फायदा अमेरिका को ही हो रहा है. अमेरिका में सरकार का निवेश 2.2 फीसदी बढ़ा है. इससे भी देश की अर्थव्यवस्था में बढ़त होने में सहयोग हुआ है.    

US Economy में तेजी से बाजार में दमदार एक्शन 

> दो साल में Q3 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार सबसे तेज 
> 3.2% अनुमान के मुकाबले 4.3% रही अमेरिकी जीडीपी ग्रोथ
> ग्रोथ की वजह से अमेरिकी बाजार में लगातार चौथे दिन मजबूती 
> S&P 500 की 6909 के ऊपर रिकॉर्ड क्लोजिंग
> Dow Jones में दिन के नीचले स्तर से 200 पॉइंट की रिकवरी
> Dow Jones 80 Points की बढ़त के साथ 48450 के पास बंद
> Nasdaq दो हफ्ते की ऊंचाई पर दिखा
> Nasdaq 131 Point चढ़कर 23550 के ऊपर बंद 

भारत पर 50 फीसदी का टैरिफ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी का भारी टैरिफ लगाया है. इसमें 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ ट्रंप ने यह कहते हुए लगाया है कि भारत रूस से तेल की खरीदारी करता है और इसके कारण रूस को यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलती है. अमेरिका के द्वारा यह टैरिफ इस साल अगस्त में लगाया गया था. हालांकि, इस टैरिफ से भारत को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि फायदा ही हुआ है. जी हां, इस टैरिफ के बाद भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों में से कुछ के निर्यात में कमी आई है, लेकिन अमेरिका के अलावा अन्य देशों से भारत के रिश्ते औैर खासकर के व्यापार रिश्ते काफी मजबूत हो रहे हैं, इनमें एक देश चीन भी है.

वैसे भारत तो अमेरिका के इस मनमाने टैरिफ के आगे झुका नहीं और अपना रास्ता निकाल लिया, लेकिन कई देश हैं, जिन्हें इस टैरिफ ने काफी प्रभावित किया और इससे सीधे फायदा अमेरिका को हुआ है. ट्रंप टैरिफ ने दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया लेकिन फिलहाल ट्रंप का मौज है. अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप की इस नीति की अमेरिका में भी आलोचना हुई, लेकिन शुरुआत में उनको कई मायनों में इससे फायदा होता दिखा है. इसमें से एक कारण अमेरिका में घरेलू उत्पादों की मांगों का बढ़ना है, जो सीधे तौर पर अमेरिकी जीडीपी को ही फायदा दे रहे हैं. 

