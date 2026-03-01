Advertisement
trendingNow13126649
Hindi Newsबिजनेसजिसका डर था वही हुआ, ईरान ने फोड़ा खतरनाक ऑयल बम, होमुर्ज रूट बंद होने से सोना ₹1.85 लाख, चांदी ₹3.20 के पार! आपके किचन तक पहुंचेगी जंग का आग

जिसका डर था वही हुआ, ईरान ने फोड़ा खतरनाक 'ऑयल बम', होमुर्ज रूट बंद होने से सोना ₹1.85 लाख, चांदी ₹3.20 के पार! आपके किचन तक पहुंचेगी जंग का आग

Iran Isreal War:  ईरान और इजरायल की जंग का असर भारत पर भी दिखने लगा है. ईरान ने एक ऐसा फैसला किया, जिसके बाद दुनियाभर के देशों पर महंगाई का बम फूटने वाला है. भारत भी इससे बच नहीं पाएगा. सोने-चांदी की बढ़ी कीमत ने इसके प्रमाण दे दिए हैं.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Mar 01, 2026, 01:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जिसका डर था वही हुआ, ईरान ने फोड़ा खतरनाक 'ऑयल बम', होमुर्ज रूट बंद होने से सोना ₹1.85 लाख, चांदी ₹3.20 के पार! आपके किचन तक पहुंचेगी जंग का आग

Iran War Impact on India:  इजरायल-ईरान की जंग ने मिडिल ईस्ट का तापमान बढ़ा दिया है. अमेरिका के शह पर इजरायल ने ईरान के साथ जिस जंग की शुरुआत की, उसमें अब पूरा मिडिल ईस्ट जल उठा है. ये जंग सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, इसकी चपेट में इजरायल के साथ-साथ कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हो गए हैं. दुबई पर मिसाइलें दागीं जा रही हैं. भारत से करीब 2200 किमी दूर मच रही इस तबाही का असर उस पर भी दिखेगा.  ईरान और इजरायल दोनों के साथ भारत के संबंधं हैं. दोनों देशों से भारत के कारोबारी रिश्ते हैं. वहीं ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज रूट बंद होने से मुश्किल और बढ़ने वाली है. 

ईरान की जंग से भारत को क्या खतरा ? 

मिडिल ईस्ट की जंग ने भारत पर खतरा बढ़ा दिया है. भारत में तेल की कीमत छलांग लगा सकती है, सोने-चांदी ने तो रंग दिखाना शुरू भी कर दिया है. शेयर बाजार में इस जंग का असर सोमवार को दिख जाएगा. सिर्फ इतना ही नहीं भारतीय घरों की रसोई तक मिडिल ईस्ट की जंग का असर दिखेगा. महंगाई का ऐसा तूफान उठ सकता है, जिसे कंट्रोल कर पाना आसान नहीं होगा. खाने-पीने की चीजें महंगी हो सकती हैं. भारत का एक्सपोर्ट प्रभावित होने से कई सेक्टर्स पर इसका नकारात्मक असर दिखेगा.  

ईरान-इजरायल की जंग से भारत पर क्यों मंडराया खतरा ?  

 भारत का ईरान और इजरायल दोनों के साथ द्विपक्षीय व्यापार है. ईरान जो तेल के प्रमुख उत्पादकों और निर्यातकों में शामिल है, उस पर हमला होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उबाल आ गया है. कच्चे तेल की कीमत, जो 6 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 73 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई है. ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया है. इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सभी देशों के जहाजों के लिए बंद कर दिया है. इस रूट के बंद होने का मतलब है दुनिया पर 'ऑयल बम' फूटना. दुनिया के 20 फीसदी तेल का आयात-निर्यात इसी रास्ते से होता है. भारत के 50 फीसदी तेल, 55 फीसदी गैस का आयात इस रूट से होकर गुजरता है.  रूट बंद होने से भारत के तेल के जहाज अटक गए हैं. अगर युद्ध लंबा चला तो तेल की किल्लत हो जाएगी. भारत, चीन जैसे देश, जो तेल के लिए आयात पर निर्भर हैं, उन्हें सबसे ज्यादा मुश्किल होगी. ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के इजरायली हमले में मौत के बाद अब अनुमान लगाया जा रहा है कि यह जंग लंबा खिंचने वाला है. ऐसे में ग्लोबल मार्केट में तेल सप्लाई रूकने से कीमत तेजी से बढ़ेगी. जानकारों की माने तो ईरान की इस घेराबंदी के चलते ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमत 100 से 110 डॉलर प्रति बैरल के पार जा सकती है.  ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत और आयात बिल बढ़ने से भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ी तेजी आ सकती है. पेट्रोल-डीजल भयंकर महंगा हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

सोना-चांदी पर अभी से दिखने लगा जंग का असर  

सिर्फ तेल ही नहीं भारत में सोने-चांदी की कीमतों में आग लगेगी. भारत का नॉन-ऑयल एक्सपोर्ट प्रभावित होगा. युद्ध के बाद भू-राजनीतिक अनिश्चितता लगातार बढ़ रही है. बाजार का सेंटीमेंट बिगड़ने से निवेशक सेफ हैवन के तौर पर सोने-चांदी में निवेश बढ़ाएंगे. मांग बढ़ने से कीमतों में इजाफा होगा. COMEX पर सोना 5,296.40 डॉलर प्रति औंस और चांदी 8 प्रतिशत की तेजी के साथ 93.82 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. भारतीय सर्राफा बाजार में सोने-चांदी में तूफानी तेजी आ गई. अमेरिका और ईरान में हुए शुरू का असर सर्राफा बाजार पर दिखा. सोने की कीमत 1.70 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर तो चांदी का भाव 2.91 लाख रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है. कीमतों में अभी और तेजी की उम्मीद है.  मार्केट एक्सपर्ट की माने तो मिडिल ईस्ट के तनाव के चलते सोने-चांदी की कीमतों में 10 से 15 फीसदी का इजाफा देखने को मिल सकता है. भारत में सोना 1.85 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तो चांदी 3.20 लाख रुपए तक पहुंच सकती है. अंतरराष्ट्रीय मार्केट में चांदी 100 डॉलर के पार जा सकती है.  

fallback

भारत के आम आदमी को ईरान-इजरायल की जंग से झटका  

सोने-चांदी की कीमतों में तेजी से  शादी-ब्याह के लिए गहने बनवाने वाले परिवारों को खर्च काफी बढ़ गया है. वहीं पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होने से महंगाई का बम फूट सकता है.  भारतीय घरों की रोजमर्रा की चीजें महंगी हो सकती हैं. वहीं युद्ध की वजह से ईरान-इजरायल से आने वाले आयात बंद हो सकते हैं, जिससे कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है.   ट्रंप ने एक तीर से किए दो शिकार, ईरान पर हमले से चोट चीन को लगी, तेल में खेल की रच रहा था साजिश

भारत के लिए मिडिल ईस्ट कितना जरूरी 

भारत के लिए मिडिल ईस्ट के प्रमुख व्यापारिक केंद्र है. हाल ही में भारत और CGG के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत शुरू हुआ है. भारत का मिडिल ईस्ट के साथ 179 अरब डॉलर का कारोबार है.  ईरान की बात करें तो भारत उसे बासमती चावल, चीनी, फार्मा प्रोडक्ट्स, चाय और मशीनरी बेचता है. वहीं ईरान से फल और प्रेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदता है. इसी तरह से इजरायल को मोती, कीमती पत्थर, मशीन, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट , कषि प्रोडक्ट्स बेचता है और बदले में  Electrical machinery, डिफेंस  हथियार, खाद आदि खरीदता है. इस युद्ध में भारत के लिए इस आयात-निर्यात की मुश्किल बढ़ सकती है.  Iran Attack: ईरान पर हमला, मिडिल ईस्ट की जंग से तेल की ‘लाइफलाइन’ पर महासंकट, भारत में ₹200 के पार जाएगा पेट्रोल ? शेयर-सोना हर जगह भूचाल

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

iran

Trending news

ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
india pakistan news
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
Maharastra News
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?
india iran news
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
West Bengal SIR
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
Assam elections
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
IMD Forecast
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
Kerala News
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
DRDO
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
Andhra Pradesh
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
israel iran attack
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद