भूल से भी दवाओं पर 200% टैरिफ लगाने की गलती न करें ट्रंप, ICU में पहुंच जाएगी अमेरिका की इकोनॉमी, फायदे से ज्यादा नुकसान
Advertisement
trendingNow12905691
Hindi Newsबिजनेस

भूल से भी दवाओं पर 200% टैरिफ लगाने की गलती न करें ट्रंप, ICU में पहुंच जाएगी अमेरिका की इकोनॉमी, फायदे से ज्यादा नुकसान

Tariff On Pharma: अमेरिकी राष्ट्रपति बिगड़ैल बिजनेसमैन की तरह हरकतों पर उतर आए हैं, जो देश के बजाए अपने निजी फायदे और अपनी जिद को पूरा करने में लगे हैं.  टैरिफ का रथ पर सवार ट्रंप ने दुनियाभर के देशों पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 02, 2025, 10:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भूल से भी दवाओं पर 200% टैरिफ लगाने की गलती न करें ट्रंप, ICU में पहुंच जाएगी अमेरिका की इकोनॉमी, फायदे से ज्यादा नुकसान

Donald Trump Tariff on Pharma: अमेरिकी राष्ट्रपति बिगड़ैल बिजनेसमैन की तरह हरकतों पर उतर आए हैं, जो देश के बजाए अपने निजी फायदे और अपनी जिद को पूरा करने में लगे हैं.  टैरिफ का रथ पर सवार ट्रंप ने दुनियाभर के देशों पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया. अमेरिकी कोर्ट से लेकर जानकार तक टैरिफ के दंश की गिनतियां गिनवा रहे हैं, लेकिन जिद्दी ट्रंप मानने वाले कहां ? ट्रंप और उनके चहेते सलाहकारों की फौज टैरिफ की खूबियां गिना रही है, लेकिन उसकी वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और वहां की जनता पर हो रहे नकारात्मक असरों पर वो आंखें बंद कर बैठे हैं. अब ट्रंप ने फार्मा सेक्टर पर टैरिफ लगाने की बात कही है.  

दवाओं पर 200 फीसदी टैरिफ 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आयातित दवाओं पर 200 फीसदी या उससे टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं . ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका में ही दवाएं बने. उन्होंन दवा कंपनियों को वापस लौटने के लिए सालभर का समय देने की बात कही है.  ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अगर फार्मा सेक्टर पर 200 या उससे अधिक टैरिफ लगाता है तो उस पर तो असर होगा कि भारत भी इसकी चपेट में आ जाएगा.  पढ़ें-  SCO में मोदी के जलवे से घबरा गए ट्रंप, उनके खासमखास रूसी तेल के 'खेल' में लाए ब्राह्मण जाति का एंगल

Add Zee News as a Preferred Source

 

200 फीसदी टैरिफ का भारत पर असर 

भारत जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक है. अमेरिका के टैरिफ के फैसले से उसपर बुरा असर होगा. अगर अमेरिका दवाओं पर 200 फीसदी टैरिफ लगाता है तो भारतीय दवा कंपनियों को नुकसान होगा. निर्यात घटेगा, कमाई घटेगी. अगर टैरिफ बढ़ता है तो भारतीय फार्मा इंडस्ट्री के पास अमेरिकी बाजार के लिए दवाओं की कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा. कीमतें बढ़ने से खरीदारी और मांग पर असर होगा. छोटी दवा कंपनियों पर भारी दबाव पड़ सकता है. वर्तमान में अमेरिका भारतीय दवा पर कोई इंपोर्ट टैरिफ नहीं लगाता है.  

अमेरिका पर भी होगा असर  

टैरिफ के जरिए ट्रंप दवा कंपनियों को वापस अमेरिका बुलाकर वहां प्रोडक्शन करवाना चाहते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है. ट्रंप के फैसले का उल्टा असर हो सकता है. अमेरिका में दवाओं की कीमत में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. भारत से भेजी जाने वाली जेनरिक दवाएं, जो अमेरिका के मेडिकल सेक्टर की जान है, वो महंगी हो जाएंगी. सिर्फ 25 फीसदी टैरिफ अमेरिका में दवा की लागत को 51 अरब डॉलर तक बढ़ा सकता है.  अगर ये 200 फीसदी पर पहुंच गया तो हालात बिगड़ सकते हैं.  

भारत की दवाओं पर टिका है अमेरिका  

ट्रंप के लिए दवाओं पर टैरिफ लगाना इतना आसान नहीं है.अमेरिका को भारत करीब 9 अरब डॉलर का फार्मा एक्सपोर्ट करता है, जिसमें लगातार तेजी आ रही है. अमेरिका में भारत के कुल निर्यात का 28 फीसदी फार्मा उत्पाद ही है.  अमेरिका के लिए फार्मा सेक्टर पर टैरिफ आसान नहीं होगा, क्योंकि 80 फीसदी फार्मास्युटिकल के रॉ मटेरियल अमेरिका में नहीं बनते है. अमेरिका पूरी तरह से इंपोर्ट पर निर्भर है.  अगर जिद में ट्रंप ये फैसले लादते भी है तो इससे ना सिर्फ अमेरिका में दवाएं महंगी होंगी बल्कि अमेरिका में भारतीय दवाओं की भारी कमी भी हो सकती है. अगर सिर्फ भारत की सबसे बड़ी दवा निर्माता कंपनी सन फार्मा की बात करें तो हर साल वो अमेरिका को 1 डॉलर से 5 डॉलर के बीच दवाएं बेचती है . अगर अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो दवाएं महंगी होगी. अमेरिका में भारतीय जेनरिक दवाओं की भारी डिमांड है. टैरिफ बढ़ा तो अमेरिका में उसकी किल्लत हो सकती है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

donald trump tariff

Trending news

इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
sabrimala
इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
PM Modi
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
चीनी सेना के कमांडर का भारतीय कनेक्शन! जानिए कपिसा के योद्धा का अनोखा किस्सा
china
चीनी सेना के कमांडर का भारतीय कनेक्शन! जानिए कपिसा के योद्धा का अनोखा किस्सा
दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत पर आज हाई कोर्ट देगा फैसला
Delhi riot conspiracy case
दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत पर आज हाई कोर्ट देगा फैसला
इन राज्यों में आज संभलकर! बारिश का रेड अलर्ट, यहां गए तो वापस आने में होगी दिक्कत
weather update
इन राज्यों में आज संभलकर! बारिश का रेड अलर्ट, यहां गए तो वापस आने में होगी दिक्कत
मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कई उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
Manipur
मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कई उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!
Vice President Elections
डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!
RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
DNA Analysis
RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
weather update
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
Supreme Court News
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
;