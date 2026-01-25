Advertisement
ट्रंप के बदले मिजाज, ट्रेड डील से पहले भारत को देगा 'महा-गिफ्ट', कनाडा के रास्ते चीन को जोर का झटका

ट्रंप के बदले मिजाज, ट्रेड डील से पहले भारत को देगा ‘महा-गिफ्ट’, कनाडा के रास्ते चीन को जोर का झटका

India-USA Trade Deal:  अमेरिका भारत से 25 फीसदी टैरिफ हटा सकता है. अमेरिका की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही भारत पर 25 फीसदी का टैरिफ हटाया जा सकता है. सबसे खास बात ये है कि ये ऑफर उस वक्त आ रहा है, जब भारत यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड डील साइन करने जा रहा है. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 25, 2026, 04:12 PM IST
ट्रंप के बदले मिजाज, ट्रेड डील से पहले भारत को देगा ‘महा-गिफ्ट’, कनाडा के रास्ते चीन को जोर का झटका

Trump remove Tariff on India: अमेरिका ने भारत पर 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ इसलिए लगाया, क्योंकि वो रूस से कच्चे तेल की खरीद कर रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल की खरीद पर अतिरिक्त टैरिफ लगाते हुए भारत पर कुल 50 फीसदी का टैरिफ ठोक दिया, लेकिन वो अब जल्द भारत को बड़ा तोहफा दे सकते हैं.  

भारत से हटाएंगे 25 फीसदी टैरिफ 

अमेरिका भारत से 25 फीसदी टैरिफ हटा सकता है. अमेरिका की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही भारत पर 25 फीसदी का टैरिफ हटाया जा सकता है. सबसे खास बात ये है कि ये ऑफर उस वक्त आ रहा है, जब भारत यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड डील साइन करने जा रहा है. भारत-ईयू के बीच फ्री ट्रेड डील से पहले अमेरिका से आ रही ये खबर भारत पर डोरे डालने जैसा है. अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ लागू होने के बाद भारतीय रिफाइनरियों ने रूसी तेल की खरीद में कमी कर दी है. अगर यूरोप ने दबा दिया ये ‘किल स्विच’ तो बिना गोला-बारूद के ही हिल जाएगा पूरा अमेरिका, ट्रंप के खिलाफ EU का सबसे ताकतवर 'हथियार'

क्या है अमेरिका का प्लान

उन्होंने कहा कि चूंकि भारत की ओर से अमेरिका की बात मानकर रूसी तेल की खरीद कम की गई ऐसे में अब 25 फीसदी टैरिफ खत्म करना का रास्ता खुल गया है. बता दें कि अमेरिकी टैरिफ के बाद से भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है.जनवरी 2026 में भारत ने रूस के बजाए मिडिल ईस्ट से तेल की खरीद बढ़ा दी है. जनवरी 2026 और पहली तिमाही में भारत की रूसी तेल खरीद औसतन 1.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन रहने की उम्मीद है.  भारत पर टैरिफ कम होने से निर्यात में आसानी होगी.    27 देश और 22 ट्रिलियन डॉलर की ताकत, यूरोप की 'पावर लेडी' दिल्ली में हैं मौजूद... ऐसा क्या खास कि ट्रंप और जिनपिंग दोनों बेचैन ?

 

भारत को तोहफा, चीन को झटका  

अमेरिका जहां भारत पर टैरिफ कम करने की योजना बना रहा तो वहीं उसने चीन को फिर से जोर का झटका दिया है. इस बार सीधे तौर पर टैरिफ लगाने के बजाए अमेरिका ने कनाडा के रास्ते चीन के रास्ते उस पर हमला किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नेकनाडा को 100% टैरिफ की धमकी दी है. उन्होंने कहा कि अगर कनाडा चीन के साथ ट्रेड डील करता है तो उसपर 100% टैरिफ लगाया जाएगा. दरअसल कनाडा-चीन ट्रेड डील करने जा रहे हैं, लेकिन डील साइन होने से पहले अमेरिका ने जोर का झटका दिया है.  

कनाडा के रास्ते चीन को झटका  

कनाडा से पहले से नाराज चल रहे ट्रंप ने साफ किया है कि अगर चीन के साथ वो डील करता है तो उसपर 100 फीसदी टैरिफ लगाया जाएगा. उन्होंने तहा कि कनाडा चीन के सामान को अमेरिका भेजने के लिए 'ड्रॉप ऑफ पोर्ट' बनाना चाहता है.ट्रंप के फैसले से सिर्फ कनाडा को ही नहीं बल्कि चीन को भी झटका लगेगा. उसकी कनाडा के साथ डील अटक सकती है. वहीं चीन को अपना सामान अमेरिका के बाजार तक पहुंचाना महंगा पड़ सकता है. चीन जो चालाकी कनाडा के जरिए करना चाहता था ट्रंप की धमकी से वो अटक सकती है.  

