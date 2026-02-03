Tariff News: भारत का मास्टरस्ट्रोक, ट्रंप ने टैरिफ पर लिया यूटर्न, भारत के साथ ट्रेड डील पर बनी बात...जानिए आधी रात को क्या-क्या हुआ, भारत को कितना नफा-नुकसान ?

Advertisement
Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 04, 2026, 07:40 AM IST
How India US Trade deal Impact on Economy: जब आप सो रहे थे भारत ने बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल कर ली है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड  ट्रंप ने भारत के टैरिफ पर बड़ा यूटर्न लिया है. अमेरिका ने भारत पर लगाए रिसिप्रोकल टैरिफ को 25 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है. ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट लिखकर टैरिफ में 7 फीसदी कटौती करने का ऐलान किया है. अमेरिका ने लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखकर भारत के साथ संबंधों की बात की और भारत को रूसी तेल न खरीदने के शर्तों पर टैरिफ में 7 फीसदी की कटौती कर उसे 25 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया.  

अमेरिका ने भारत पर टैरिफ घटाया , ट्रेड डील का बढ़ाया हाथ  

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाए गए 25% रेसिप्रोकल (जैसे को तैसा) टैरिफ को 25 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है. भारत के लिए टैरिफ घटाने के ऐलान से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के इंडिया गेट की फोटो शेयर की.  उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ फोन पर बात की और फिर भारत के लिए सबसे बड़े ट्रेड डील का ऐलान कर दिया.  

ट्रंप के टैरिफ कटौती का ऐलान, रूसी तेल की खरीद पर कही बड़ी बात 

ट्रंप ने भारत पर टैरिफ घटाने का ऐलान करने के साथ कहा कि भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है. इसके साथ ही ये भी कहा कि ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने पर राजी हो गया है, इसलिए वो भारत पर टैरिफ को घटाकर 18 फीसदी कर रहे हैं. हालांकि ट्रंप ने ये साफ नहीं किया है कि रूसी तेल की खरीद पर अमेरिका की ओर से 27 अगस्त 2025 से भारत पर लगे 25 फीसदी को हटाया जा रहा है कि नहीं ये स्पष्ट नहीं है. हालांकि ट्रंप के पोस्ट को देखें को साफ है कि भारत ने रूसी तेल की खरीद बंद कर दी है. ऐसे में रूसी तेल की खरीद की वजह से लगा अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ भी भारत से हटा लिया जाएगा. 

ट्रंप के टैरिफ के साथ ये शर्तें भी 

1. ट्रंप के पोस्ट के मुताबिक भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा.
2. वो अमेरिका से ज्यादा एनर्जी इंपोर्ट को बढ़ाएगा. 
3. वेनेजुएला से कच्चे तेल की खरीदारी करेगा.  
4. भारत अमेरिकी सामानों पर अपने टैरिफ और बैरियर टैरिफ को जीरो करने की दिशा में काम करेगा.
5. भारत 'बाय अमेरिकन' के तहत एनर्जी और डिफेंस में 500 अरब से ज्यादा की खरीदारी करेगा.  

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के बाद क्या बदलेगा ?  

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार की बात करें तो भारत अमेरिका को ज्यादा बेचता है और कम खरीदता है. ऐसे में अमेरिका के साथ डील से भारत के निर्यात को बड़ा फायदा होगा. भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा. अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है. ऐसे में उसके साथ ट्रेड डील से इकोनॉमी और जीडीपी को बड़ा बूस्ट मिलेगा. भारत के लिए अमेरिकी मार्केट तक पहुंच और आसान हो जाएगी. वहीं अमेरिकी तकनीक भारत में आसानी से आ सकेगी.  डील होने से भारत पर टैरिफ खत्म या बेहद कम हो जाएगा. भारत और अमेरिका के बीच साल 2025 में 238 अरब डॉलर की डील हुई थी. साल 2030 में इसे बढ़ाकर 500 अरब डॉलर किए जाने का लक्ष्य है. इस डील से इसे पूरा करने में मदद मिलेगी. 

