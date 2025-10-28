ट्रंप-पुतिन की दुश्मनी का खामियाजा! रूस की इस ऑयल कंपनी को बेचनी पड़ रही है विदेश की प्रॉपर्टी

US sanctions impact : रूस की दूसरी सबसे बड़ी तेल प्रोडक्शन कंपनी लुकोइल ने अपने अंतर्राष्ट्रीय एसेट्स की बिक्री करेगी. कंपनी ने बताया गई कि उस पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण अपनी विदेशी संपत्तियों की बिक्री शुरू करने जा रही है, रूसी तेल कंपनी के हवाले से रूसी सरकारी मीडिया ने ये जानकारी दी है. TASS की एक रिपोर्ट के अनुसार, लुकोइल ने सोमवार को एक बयान में बताया, 'कंपनी अपनी अंतरराष्ट्रीय संपत्तियों को बेचने के इरादे की घोषणा करती है. संभावित खरीदारों की बोलियों पर विचार शुरू हो गया है.' संपत्तियों की बिक्री अमेरिकी OFAC (विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय) से प्राप्त विंडडाउन लाइसेंस के तहत की जा रही है.

21 नवंबर तक की समय सीमा तय

लुकोइल ने कहा कि ये कदम 'कुछ देशों द्वारा कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक उपाय लागू करने' के कारण उठाया गया है. अमेरिकी विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने कंपनी को विदेशों में अपने कारोबार बंद करने या भारी जुर्माने का सामना करने के लिए 21 नवंबर तक की समय सीमा तय की है. लुकोइल ने कहा, अगर आवश्यक हो, तो कंपनी अपनी अंतरराष्ट्रीय संपत्तियों के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंस के विस्तार के लिए आवेदन करने की योजना बना रही है.'

क्यों उठाया बड़ा कदम?

ये कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा तेल एवं गैस कंपनी रोसनेफ्ट के साथ-साथ लुकोइल पर प्रतिबंध लगाए जाने के कुछ दिनों बाद आया है. ट्रंप ने कहा था कि यह 'यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए शांति प्रक्रिया के प्रति रूस की गंभीर प्रतिबद्धता की कमी का परिणाम है.' अमेरिकी वित्त विभाग ने एक बयान में कहा कि इन कार्रवाइयों से 'रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर दबाव' बढ़ता है और क्रेमलिन की अपनी युद्ध मशीन के लिए रेवेन्यू जुटाने और अपनी कमज़ोर अर्थव्यवस्था को सहारा देने की क्षमता कम होती है.