ये क्या हो रहा है? ट्रंप ने बोला भारत ने बंद किया रूस से तेल खरीदना, लेकिन पुतिन के देश ने दे डाला बड़ा बयान

India US Trade, India Russia Oil Trade: भारत और रूस के बीच तेल ट्रेड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर कहा था कि वे भारत पर 25 फीसदी के रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर 18 फीसदी कर दिए हैं. इस दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट ने यह भी दावा किया था कि भारत ने रूस से तेल की खरीदारी को बंद कर दिया है. इस बीच ट्रंप के इस बयान के बाद रूस का बड़ा बयान सामने आया है. जी हां, रूस ने कहा है कि भारत ने तेल की खरीद रोकने की कोई बात नहीं कही है.

India US Trade: क्रेमलिन के प्रवक्ता ने क्या कहा?

सोमवार को ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ फोन पर बात करने के बाद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा था, "हमने कई मुद्दों पर बात की, जिसमें ट्रेड और रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करना शामिल था. उन्होंने रूसी तेल खरीदना बंद करने और अमेरिका से तथा वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदने पर सहमति जताई है.इससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने में मदद मिलेगी."

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, ट्रंप के इस बयान के बाद रूस की प्रतिक्रिया आई है. रूस ने आज मंगलवार को कहा है कि उसे भारत से ऐसा कोई मैसेज नहीं मिला है जिससे यह संकेत मिले कि नई दिल्ली रूस तेल खरीदना बंद करने की योजना बना रही है. रूसी प्रेसिडेंट पुतिन के आधिकारिक आवास क्रेमलिन ने कहा है कि ट्रंप के बयान के बाद भारत की तेल खरीद रणनीति में किसी भी बदलाव की उसे जानकारी नहीं है. न्यूज एजेंसी एएफपी की एक रिपोर्ट के अनुसार, क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पत्रकारों से कहा, "अभी तक हमें इस मामले में नई दिल्ली की ओर से कोई बयान नहीं मिला है."

50 से अब 18 फीसदी हुआ अमेरिका टैरिफ

ट्रंप ने भारत पर लगाए गए कुल 50 फीसदी के टैरिफ को कम करके अब मात्र 18 फीसदी कर दिया है. मालूम हो कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बीते साल अगस्त में भारत पर कुल 50 फीसदी का टैरिफ लगाया था. इसमें से 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ भारत के द्वारा रूस से तेल की खरीदारी को लेकर लगाया गया था. रिपोर्ट के अनुसार, भारत पर लगाए गए इस अतिरिक्त 25 फीसदी के टैरिफ को लेकर जब व्हाइट हाउस के एक अधिकारी से सवाल किया गया तब उन्होंने जवाब दिया कि रूस से तेल की खरीदारी को बंद करने की भारत की सहमति को देखते हुए अमेरिका ने इस अतिरिक्त टैरिफ को भी हटा दिया है. मतलब कि अमेरिका के द्वारा भारत पर लगाए गए कुल 50 फीसदी के टैरिफ में से अब केवल 18 फीसदी ही टैरिफ लगेगा और 32 फीसदी टैरिफ हटा दिया गया है.

यह भी पढ़ें- Trade Deal: ट्रंप पर क्‍यों पड़ रहा भारत का एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर खुलवाने का दवाब, अब पीएम मोदी से बन गई बात?

प्रधानमंत्री मोदी और मैं ऐसे लोग हैं जो काम पूरा करते हैं- ट्रंप

सोमवार को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के लिए दोस्ती और सम्मान के चलते और उनकी मांग पर तत्काल प्रभाव से हम अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील पर सहमत हुए हैं, जिसमें अमेरिका भारत पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ पर 25 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करेगा. वे भी अमेरिका के विरुद्ध अपने टैरिफ और गैर टैरिफ बधाओं को शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे."

ट्रंप ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा था, "प्रधानमंत्री ने 500 अरब डॉलर से अधिक की अमेरिकी एनर्जी, टेक्नोलॉजी, कृषि, कोयला और अन्य प्रोडक्ट्स को खरीदने के अलावा 'BUY AMERICAN' की और ज्यादा स्तर पर अपनाने का वादा किया है. भारत के साथ हमारा अद्भुत संबंध आगे और मजबूत होगा. प्रधानमंत्री मोदी और मैं ऐसे लोग हैं जो काम पूरा करते हैं, जो ज्यादातर लोगों के बारे में नहीं कहा जा सकता."

मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 18% कर दिया गया है - पीएम मोदी

वहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर उनसे हुई बातचीत और टैरिफ को लेकर अपनी खास बात कही. सोमवार को पीएम मोदी ने लिखा, "आज अपने प्रिय मित्र प्रेसिडेंट ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा. मुझे इस बात की खुशी है कि अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया है. इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत-बहुत धन्यवाद."

पीएम मोदी ने आगे कहा था, "जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र साथ मिलकर काम करते हैं, तो इससे हमारे लोगों को फायदा होता है और आपसी लाभकारी सहयोग के लिए बहुत सारे मौके खुलते हैं. ग्लोबल शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण है. भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूरा समर्थन करता है. मैं अपनी पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं."

यह भी पढ़ें- India-US ट्रेड डील के बाद रॉकेट बना बाजार, Sensex चढ़ा 2073, Nifty 639 उछला, निवेशकों की बल्ले-बल्ले

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. अमेरिका ने भारत पर कुल कितनी फीसदी का टैरिफ लगाया था?

अमेरिका ने भारत पर कुल 50 फीसदी का टैरिफ लगाया था.

2. रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है?

रेसिप्रोकल टैरिफ एक ट्रेड पॉलिसी होती है, जिसमें एक देश दूसरे देश द्वारा अपने प्रोडक्ट्स पर लगाए गए शुल्क के बराबर शुल्क (ड्यूटी) लगाता है.

3. क्या अमेरिका के द्वारा भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ को हटा लिया गया है?

जी हां, अमेरिका के द्वारा भारत पर रूसी तेल की खरीदारी को लेकर लगाए गए अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ को हटा लिया गया है.

4. अब भारत पर अमेरिका कितना प्रतिशत टैरिफ लगाएगा?

अब भारत पर अमेरिका 18 प्रतिशत का टैरिफ लगाएगा.

5. भारत के साथ सबसे अधिक ट्रेड किस देश का होता है?

भारत के साथ सबसे अधिक ट्रेड अमेरिका का होता है.