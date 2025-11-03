Donald Trump Tariff Impact: डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की तरफ से रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर दबाव जारी है. लेकिन भारत की तरफ से इस बीच अक्टूबर महीने में ही प‍िछले महीने यानी स‍ितंबर से ज्‍यादा तेल मंगवाया गया. रॉयटर्स के अनुसार कैपलर (Kpler) और ऑयल एक्‍स (OilX) के शिपिंग डेटा से इस बारे में जानकारी सामने आई. अक्टूबर के महीने में रूसी तेल की शिपमेंट हर द‍िन एवरेज 1.48 मिलियन बैरल (bpd) रही. सितंबर के महीने में यह 1.44 मिलियन बैरल (bpd) रही थी.

अक्टूबर महीने में आयात 1.8 मिलियन बैरल पहुंचा

ऑयलएक्स (OilX) की तरफ से भी अक्टूबर में हर द‍िन 1.48 मिलियन बैरल और सितंबर में 1.43 मिलियन बैरल (bpd) का आंकड़ा बताया गया. इसमें कजाकिस्तान के तेल को शामिल नहीं किया गया है, जो क‍ि रूस के रास्ते आता है. कैपलर (Kpler) के अनुसार अक्टूबर के महीने में आयात 1.8 मिलियन बैरल (bpd) तक पहुंच गया, जो क‍ि देश के कुल आयात का 34% है. रूस अब तक भारत का सबसे बड़ा तेल सप्‍लायर है.

Add Zee News as a Preferred Source

21 नवंबर तक ब‍िजनेस बंद करने का समय

तेल की सप्‍लाई में यह बढ़ोतरी ज्यादा दिन नहीं चलेगी. रॉयटर्स के अनुसार अमेरिका की तरफ से पिछले महीने रूस के दो बड़े तेल उत्पादकों लुकोइल और रोसनेफ्ट (Lukoil and Rosneft) पर सैंक्शन लगाए. कंपनियों को 21 नवंबर तक ब‍िजनेस बंद करने का समय दिया गया है. इसके बाद भारतीय रिफाइनरियों की तरफ से नई बुकिंग को रोका जा चुका है. रिफाइनरियां स्पॉट मार्केट से वैकल्‍प‍िक सप्लाई की व्‍यवस्‍था तलाश रही हैं.

रूसी तेल की खरीद को बंद कर द‍िया गया

कैपलर (Kpler) के एनालिस्ट सुमित रितोलिया ने बताया क‍ि 21 नवंबर तक रूसी तेल का आयात नहीं ग‍िरेगा, उसके बाद इसमें ग‍िरावट देखी जाएगी. नवंबर के पहले तीन हफ्तों में आयात ज्यादा क‍िया जाएगा. रिलायंस इंडस्ट्रीज, मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स (MRPL) और HPCL मित्तल एनर्जी की तरफ से रूसी तेल की खरीद को बंद कर द‍िया गया है. रिलायंस स्पॉट मार्केट से कई मिलियन बैरल तेल की खरीद कर रही है.

MRPL की तरफ से ग्लेनकोर से 2 मिलियन बैरल अबू धाबी का मुरबान क्रूड खरीदा गया, यह दिसंबर के लिए रूसी तेल की जगह लेगा. बाकी रिफाइनरियां भी ऐसा ही व‍िकल्‍प तलाश रही हैं क‍ि क्या वे सैंक्शन-फ्री रूसी सप्लायर्स से ले सकती हैं. इंडियन ऑयल ने अमेरिका से 2026 की पहली तिमाही के लिए 24 मिलियन बैरल तेल का टेंडर जारी किया है.

साल 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारत रूसी समुद्री क्रूड का सबसे बड़ा खरीदार बन गया. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार जनवरी से सितंबर 2025 तक भारत ने औसतन 1.9 मिलियन बैरल तेल ल‍िया, जो रूस के कुल एक्‍सपोर्ट का 40% है. इससे भारत ने सस्ता तेल पाकर पेट्रोल-डीजल की कीमत को नियंत्रित रखा. अब ट्रंप का दबाव बढ़ने से भारत आर्थिक फायदे को प्राथमिकता दे रहा हे. दूसरे सोर्स से आयात करने पर तेल का बिल 9-11 बिलियन डॉलर बढ़ सकता है. नवंबर के बाद रूस से आयात घटने की उम्मीद है.