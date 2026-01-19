Advertisement
Hindi Newsबिजनेसइधर भारत में नहीं गली ट्रंप की दाल, उधर EU ने निकाल लिया विध्वंसक ट्रेड बाजूका हथियार...अब टैरिफ का खौफनाक अंजाम भुगतेगा अमेरिका

इधर भारत में नहीं गली 'ट्रंप की दाल', उधर EU ने निकाल लिया विध्वंसक 'ट्रेड बाजूका' हथियार...अब टैरिफ का खौफनाक अंजाम भुगतेगा अमेरिका

Trump Tariff Update:  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अब उनका ही दांव भारी पड़ने लगा है. टैरिफ के जिस बटन को दबाकर वो दुनियाभर के देशों पर परेशान कर रहे थे, अब उनपर वही टैरिफ बैकफायर कर रहा है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 19, 2026, 04:12 PM IST
इधर भारत में नहीं गली 'ट्रंप की दाल', उधर EU ने निकाल लिया विध्वंसक 'ट्रेड बाजूका' हथियार...अब टैरिफ का खौफनाक अंजाम भुगतेगा अमेरिका

US Tariff Backfire: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अब उनका ही दांव भारी पड़ने लगा है. टैरिफ के जिस बटन को दबाकर वो दुनियाभर के देशों पर परेशान कर रहे थे, अब उनपर वही टैरिफ बैकफायर कर रहा है. वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड को कब्जाने के लिए ट्रंप एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ जबरदस्त विद्रोह शुरू हो गया है. ग्रीनलैंड को बचाने के लिए यूरोपीय यूनियन ने भारत को नक्शेकदम पर चलने का फैसला किया और भारत की तरह ट्रंप पर टैरिफ का बम फोड़ दिया. 

भारत के फैसले से अमेरिका छटपटाया  

अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा रखा है. अब भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी. भारत ने  अमेरिका से आयात होने वाली दालों और फलियों पर 30 फीसदी का टैरिफ शुल्क लगा दिया. हालांकि पिछले साल 30 अक्टूबर से ये टैकिफ प्रभावी है, जिसे भारत ने उकसावे से बचने के लिए इसे सार्वजनिक रूप से प्रचारित नहीं किया.  अब अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप को चिट्ठी लिखकर भारत के इस टैरिफ को हटाने की अपील की है. अमेरिकी सांसद नार्थ डकोटा के केविन क्रेमर और मोंटाना के स्टीव डेंस ने ट्रंप को चिट्ठी लिखी कि वो भारत से इस टैरिफ को हटाने की अपील करे. भारत के इस फैसले से अमेरिकी किसानों को नुकसान हो रहा है.  ट्रंप कभी हां- कभी ना में उलझे रहे, भारत ने उधर फाइनल कर दी सबसे बड़े डील की डेट! व्यापार के लिए एक साथ खुलेंगे 27 देशों के दरवाजे

भारत के फैसले ने ईयू को दिखाया अमेरिका से मुकाबले का रास्ता  

अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए विरोध कर रहे 8 यूरोपीय देशों पर 10 फीसदी का टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया. ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर आक्रामक नीति अपना रखी है, जो अब ट्रेड वॉर का रूप लेता जा रहा है. ट्रंप के ग्रीनलैंड पाने की जिद के चलते अटलांटिक के दोनों किनारों पर राजनीति और व्यापार की हवा गरमा गई है. ट्रंप की जबरन वसूली की नीति अब उसपर ही भारी पड़ने लगी है.  ट्रंप ने  1 फरवरी से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड से आने वाले सामान पर 10 फीसदी टैरिफ लगाया है. हालांकि ट्रंप का ये दांव अब उनपर ही उल्टा पड़ने लगा है.ट्रंप के फैसले के खिलाफ अब यूरोपीय यूनियन के देशों ने अपनी सबसे ताकतवर हथियार को सामने लाने का फैसला कर लिया है.  Gold Rate Today: कभी वेनेजुएला तो कभी ग्रीनलैंड...क्यों जिद्दी ट्रंप के इशारे पर नाच रहा सोना, चरम पर चांदी का उफान, कैसे तय होता है गोल्ड-सिल्वर का रेट ?

 

ट्रंप के खिलाफ चलेगा 'ट्रेड बाजूका', 27 देशों की इमरजेंसी मीटिंग  

 ग्रीनलैंड के खिलाफ यूरोपीय यूनियन के देशों ने अमेरिका पर पलटवार शुरु कर दिया है. ट्रंप की जिद अब उनपर ही भारी पड़ने लगी है. ब्रुसेल्स में ईयू के 27 देशों के प्रतिनिधियों की इमरजेंसी मीटिंग हुई है. इस मीटिंग में तय किया गया कि अमेरिका के खिलाफ अब ताकत दिखाने की बारी आ गई है.ब्रुसेल्स में हुई इस मीटिंग में ट्रंप के टैरिफ का मुकाबला करने के लिए 93 अरब यूरो  यानी करीब 108 अरब डॉलर के जवाबी टैरिफ की योजना बनाई गई है. वहीं ये भी तय किया गया कि  अगर ट्रंप इसी तरह से मनमानी करते रहे तो ईयू के देश अमेरिका के खिलाफ अपने सबसे शक्तिशाली आर्थिक हथियार ‘ट्रेड बाजूका’ का इस्तेमाल करने से हिचकेंगे नहीं.  

ईयू के जवाबी टैरिफ से अमेरिका को कितना बड़ा नुकसान 

अगर ईयू के देश अमेरिका पर जबावी टैरिफ लगाते हैं तो ट्रंप की मुश्किल बढ़ जाएगी. अगर यूरोपीय देशों की ओर से अमेरिका पर 108 अरब डॉलर का टैरिफ लगाया गया तो अमेरिकी की इकोनॉमी को जोर का झटका लग सकता है. अमेरिका जो पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी और भारी कर्ज से जूझ रहे हैं, उसपर ईयू का ये टैरिफ घातक असर डाल सकता है.  

क्या है ईयू का हथियार ‘ट्रेड बाजूका’  

यूरोपीय संघ का आर्थिक हथियार ‘ट्रेड बाजूका’ जिसे आधिकारिक तौर पर Anti-Coercion Instrument कहा जाता है, वो ईयू को मजबूत जवाबी कार्रवाई का अधिकार देता है.  इसे बनाया तो चीन जैसे देशों के आर्थिक दवाब को कम करने के लिए था, लेकिन अमेरिका की ओर से जारी ग्रीनलैंड के बढ़ते दवाब के बाद इसे उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की योजना बनाई जा रही है. इस ट्रेड बाजूका के तहत यूरोप अमेरिका पर काउंटर टैरिफ लगा सकता है.अगर ये लागू हो गया तो अमेरिकी कंपनियों के लिए यूरोपीय बाजार खत्म हो जाएगा. ईयू के बाजार से अमेरिकी कंपनियों को बाहर निकलना पड़ेगा. अमेरिका के लिए यूरोपीय देशों के कारोबार के दरवाजे बंद होने लगेगी.     

अमेरिका को ट्रेड बाजूका से कितना खतरा  

ट्रेड बाजूका के तहत यूरोप के देश अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ काउंटर टैरिफ लगा सकता है. ऐसे में अमेरिकी कंपनियों को ईयू के सरकारी ठेकों से बाहर होना होगा. यूएस की कंपनियों को यूरोप का बाजार छोड़ना पड़ सकता है. अमेरिकी कंपनियों के लिए यूरोप का विशाल बाजार बंद हो सकता है. वहीं अमेरिका को होने वाले कच्चे माल तक की सप्लाई रोकी जा सकती है. अगर ऐसा हुआ तो अमेरिकी कंपनियों को प्रोडक्शन बाधिक हो सकता है. कच्चे माल की कमी के चलते कंपनियों के उत्पादन में मुश्किल आ सकती है. इसके अलावा अमेरिकी टेक कंपनियों पर कड़े जुर्माने और नियम लगाए जा सकते हैं. अमेरिका में महंगाई बढ़ सकती है. यूरोप के सामानों पर ट्रंप का टैरिफ लगने से अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए सामान महंगे हो जाएंगे. कुल मिलाकर यूरोप और अमेरिका के बीच सालों पुराने संबंध में खटास बढ़ सकती है.  

 

 

 

Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत.

Trump tariff

Trending news

