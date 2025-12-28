मोदी 'मैजिक' के सामने बौना हुआ ट्रंप का दांव, 50% US Tariff के बावजूद भी भारत ने निर्यात में लगाई बड़ी छलांग; आंकड़ों से समझें

US Tariff on India, India Exports: अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भी भारत का निर्यात डगमगाया नहीं है, बल्कि और भी मजबूत हो गया है. मतलब कि कहा जाता सकता है कि ट्रंप का दांव मोदी 'मैजिक' के सामने बौना यानी छोटा पड़ गया है. इस साल के अगस्त में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी का भारी टैरिफ लगा दिया. इसमें 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ यह कहकर लगाया कि भारत, रूस से तेल की खरीदारी करता है और भारत से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल, रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में करता है. अमेरिका के इस टैरिफ से भारत से वहां जाने वाले सामानों पर शुरुआती दिनों में प्रभाव पड़ा, लेकिन उसके बाद भारत ने निर्यात के मामले में बढ़त बना ली. आइए आंकड़ों से समझते हैं.

आंकड़ों में भारत का कुल निर्यात

टैरिफ, विश्व में कई देशों में युद्ध और साल 2019-20-21 के दौरान कोराना महामारी के चुनौतियों का सामना करते हुए भारत ने अपने निर्यात (Export) को मजबूत बनाए हुए है. आंकड़ों के अनुसार, साल 2020 में भारत का वस्तु निर्यात करीब 276.5 अरब डॉलर का था, जो साल 2021 में बढ़कर 395.5 अरब डॉलर हो गया। साल 2022 में यह 453.3 अरब डॉलर हो गया. हालांकि, साल 2023 में ग्लोबल मंदी के बीच भारत का निर्यात घटा और 389.5 अरब डॉरल रहा, लेकिन फिर अगले साल इसमें तेजी से बढ़त दिखी. साल 2024 में भारत का एक्सपोर्ट 443 अरब डॉलर पहुंच गया. वहीं, अब इस साल 2025 में जनवरी से लेकर नवंबर तक के आंकड़ों को देखें तो भारत का कुल निर्यात अभी 407 अरब डॉलर है, जिसमें अभी दिसंबर के आंकड़े शामिल नहीं हैं. इन आंकड़ों से इस निर्यात में और भी बढ़त की उम्मीद है.

नवंबर में 22% बढ़ा निर्यात

अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा अगस्त में भारत पर लगाए गए 50 फीसदी के टैरिफ का असर मात्र सितंबर-अक्टूबर 2025 में दिखा. वहीं, नवंबर में इसमें फिर बढ़त आ गई और भारत के द्वारा अमेरिका को निर्यात में 22.61 फीसदी की वृद्धि दिखी. यह नवंबर में 22.61 फीसदी बढ़कर 6.98 अरब डॉलर पहुंच गया. अभी दिसंबर के आंकड़े आने बाकी हैं.

भारत ने बनाया रिकॉर्ड

विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की ओर से कुल माल और सेवा का निर्यात करीब 825.25 अरब डॉलर रहा है. यह एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहा क्योंकि इसमें सालाना आधार पर 6 फीसदी से अधिक की बढ़त देखी गई. अभी के चालू वित्त वर्ष 2025-26 में अप्रैल से लेकर नवंबर तक भारत का यह निर्यात 562 अरब डॉलर रहा है.

क्या है 'मोदी मैजिक'?

यहां मोदी मैजिक का अर्थ भारत सरकार के द्वारा टैरिफ के बावजूद भी अपने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कई बड़े कदमों से है. केंद्र की पीएम मोदी सरकार ने देश का निर्यात बढ़ाने के लिए 25,000 करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात प्रोत्साहन मिशन और 20,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त बिना गारंटी वाला ऋण का बड़ा कदम उठाया है. इसके अलावा भारत ने अबतक 7 देशों के साथ FTA यानी मुक्त व्यापार समझौता किया है, जो देश के लिए काफी फायदेमंद है. भारत सरकार ने कई देशों के साथ अपने निर्यात को पहले से और भी अधिक बढ़ा दिया है. वहीं, चीन के साथ भारत की बढ़ती नजदीकियां इसे व्यापार में काफी मदद करने वाली बताई जा रही है. केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा उठाए गए इन कदमों को ही मोदी मैजिक भी कहा जा रहा है, जिससे ट्रंप का टैरिफ दांव फिका पड़ गया है.