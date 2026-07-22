ट्रंप की तरफ से ज‍िस नई पॉलि‍सी का ऐलान क‍िया गया है, उसका मकसद जेनेरिक मेड‍िस‍िन की मैन्‍युफैक्‍चर‍िंग को अमेरिका में फ‍िर से बढ़ाना है. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा क‍ि जो कंपनियां दो साल के अंदर अमेरिका में अपने प्लांट शुरू नहीं कर पाएंगी, उन्हें टैर‍िफ की इस चोट का सामना करना पड़ेगा. उनके इस बयान के साफ मायने हैं क‍ि भारत में काम करने वाली कंपन‍ियों को भी इस टैर‍िफ का सामना करना पड़ेगा. ट्रंप का मानना है क‍ि इस पॉल‍िसी से अमेरिकी कस्‍टमर के ह‍ितों की रक्षा हो सकेगी. इस बीच राहत की बात यह है क‍ि पेटेंट, ब्रांडेड और नई खोजी गई दवाओं पर मौजूदा पॉल‍िसी पहले जैसी ही बनी रहेंगी. एफडीए (FDA) के अनुसार अमेरिका में मिलने वाले दवाओं में से 90 प्रतिशत से ज्‍यादा जेनेरिक दवाएं होती हैं.