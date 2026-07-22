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एक तरफ ट्रेड डील पर बात...दूसरी तरफ भारत के 90000 करोड़ के कारोबार पर चोट! ट्रंप की नई पॉल‍िसी का क्‍या है मकसद

Donald Trump: डोनाल्‍ड ट्रंप ने अमेर‍िकी जनता को राहत देने के मकसद से मेड‍िस‍िन इंडस्‍ट्री पर लॉन्‍ग टर्म पॉल‍िसी का ऐलान क‍िय है. ट्रंप ने कहा क‍ि जेनेर‍िक दवाओं के आयात पर पहले दो साल क‍िसी तरह का टैर‍िफ नहीं लगाया जाएगा. इसके बाद यह बढ़कर 200 प्रत‍िशत तक हो जाएगा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 22, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 02:15 PM IST
एक तरफ ट्रेड डील पर बात...दूसरी तरफ भारत के 90000 करोड़ के कारोबार पर चोट! ट्रंप की नई पॉल‍िसी का क्‍या है मकसद
Image Credit: ChatGPTSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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