Hindi Newsबिजनेसअपने बुने जाल में खुद ही फंस गए ट्रंप, टैरिफ के डंक से अपनों का ही कर रहे शिकार, कराह रहा पूरा अमेरिका

अपने बुने जाल में खुद ही फंस गए ट्रंप, टैरिफ के डंक से 'अपनों' का ही कर रहे शिकार, कराह रहा पूरा अमेरिका

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के जरिए अमेरिका का खजाना भरने की बात कही. खजाना तो बढ़ा, लेकिन उनके खुद को लोग इस टैरिफ के डंक के शिकार बन गए हैं. अमेरिका में लोग टैरिफ की वजह से भारी महंगाई के शिकार हो गए हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 10, 2025, 11:36 PM IST
अपने बुने जाल में खुद ही फंस गए ट्रंप, टैरिफ के डंक से 'अपनों' का ही कर रहे शिकार, कराह रहा पूरा अमेरिका

US Tariff Effect: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के जरिए अमेरिका का खजाना भरने की बात कही. खजाना तो बढ़ा, लेकिन उनके खुद को लोग इस टैरिफ के डंक के शिकार बन गए हैं. अमेरिका में लोग टैरिफ की वजह से भारी महंगाई के शिकार हो गए हैं. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से टैरिफ को लेकर दिए हालिया बयानों से हलचल मचा दी है. पूरी दुनिया में टैरिफ का दबाव बनाने वाले ट्रंप अब अपने ही देश में बढ़ती महंगाई को लेकर घिरते नजर आ रहे हैं. 

महंगाई पर घिर रहे ट्रंप 

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति घरेलू चुनाव को देखते हुए आम जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में लग गए हैं. ट्रंप भले ही टैरिफ के जरिए दूसरे देशों पर दबाव बनाने की कोशिशों में किसी हद तक कामयाब रहे हों, लेकिन अमेरिकी जमीन पर जनता में उनके फैसलों को लेकर असंतोष साफ जाहिर है.मंगलवार को पेंसिलवेनिया के एक कसीनो रिजॉर्ट में ट्रंप एक रैली में शामिल हुए. इस दौरान वह एक बार फिर से अपने पुराने दावों को दोहराते नजर आए. रैली में मौजूद लोग उम्मीद कर रहे थे कि ट्रंप बढ़ती महंगाई से राहत के लिए कोई खास ऐलान कर सकते हैं. उन्होंने पेट्रोल की कम कीमतों, रिकॉर्ड निवेश और नौकरियां बढ़ाने के अपने पुराने दावों को ही दोहराया.  

इस दौरान उन्होंने डेमोक्रेट्स और पूर्व की बाइडेन सरकार पर तंज कसा. इसके साथ ही ट्रंप ने ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स, अप्रवास और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे मुद्दों पर फिर से बयानबाजी करते नजर आए. उन्होंने कहा कि ताकत के जरिए शांति लाना उनका लक्ष्य है, और दावा किया कि टैरिफ को लेकर उनके फैसले सफल रहे. अप्रवासी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बाइडेन के नेतृत्व में कई खतरनाक अवैध प्रवासी देश में आ गए.  

विशेषज्ञों का मानना है कि घरेलू मुद्दों की अनदेखी को लेकर रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी चिंता बढ़ गई है. पार्टी सांसद टोनी गोंजालेस ने चेतावनी दी कि अगर रिपब्लिकन आर्थिक मुद्दों पर ध्यान नहीं देंगे, तो यह उनके लिए नुकसानदेह साबित होगा. हालांकि, जनता के मुद्दों से जुड़ने के लिए ट्रंप ने बढ़ती महंगाई को लेकर ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन बिना किसी नीति के 'अमेरिका को फिर से किफायती बनाने' का नारा दिया.  

बता दें, डेमोक्रेट्स हाल के चुनावों में महंगाई और घरों की कीमतों को मुख्य मुद्दा बनाकर आगे बढ़ रहे हैं. कुछ हालिया सर्वे में ट्रंप के लिए मुश्किलें नजर आ रही हैं. कई सर्वे में उनकी अप्रूवल रेटिंग 44 फीसदी पर ही सिमट कर रह गई. अधिकतर लोग ट्रंप के फैसलों से नाखुश नजर आ रहे हैं; उनकी नजर में अमेरिका गलत दिशा में जा रहा है.  वहीं ट्रंप जनता को लुभाने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2,000 डॉलर के “टैरिफ डिविडेंड चेक” और नवजात बच्चों के लिए “ट्रंप अकाउंट” का वादा किया है. इसके अलावा, किसानों को टैरिफ वॉर के नुकसान की भरपाई के लिए 12 अरब डॉलर देने की घोषणा की है. अमेरिका में अब भी महंगाई 3 फीसदी के आसपास है. हालांकि, ट्रंप सरकार इसे तेज गिरावट नहीं मान रही है. ट्रंप इसे बाइडेन के दौर की 19 फीसदी महंगाई का प्रभाव बता रहे हैं. आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

