रूसी तेल बैन ने किया आग में घी का काम! भारत का नाम लेकर टैरिफ पर अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप को खूब लताड़ा, लौटाएंगे ₹1600000 करोड़ की रकम

Trump Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वहां की सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ तो अवैध घोषित कर दिया. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को रद्द करते हुए उसे गैरकानूनी बता दिया. कोर्ट ने साफ कहा कि ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पॉवर्स एक्ट (IEEPA) कानून का गलत इस्तेमाल किया है. कोर्ट के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार ही नहीं है कि वो टैरिफ लगाएं. इस पूरी सुनवाई के दौरान भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद का मामला भी उठा, कोर्ट रूम में भारत का नाम भी लिया गया और ट्रंप को फटकार लगाई गई. जो बात खुले तौर पर कोई नहीं कर पा रहा था, कोर्ट रूम में जजों ने साफ-साफ शब्दों में कहा और ट्रंप की मनमानी को गैरकानूनी बता दिया.

भारत के रूसी तेल खरीद का भी जिक्र

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ-साफ कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दूसरे देशों पर लगाए गए टैरिफ गैरकानूनी और अवैध है. जस्टिस ब्रेट कावानाघ ने ट्रंप के फैसलों की निंदा की और टैरिफ को लेकर अपनी असहमति जताते हुए रूस से तेल खरीदने के बदले में भारत पर लगाए गए टैरिफ का जिक्र किया. कोर्ट की ओर से अमेरिकी सरकार के फैसले को गलत ठहराया गया. बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की ओर से रूस से कच्चे तेल की खरीद के चलते उसपर 25 फीसदी टैरिफ की पेनेल्टी लगा दी थी. भारत पर 26 अगस्त 2025 को 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ सिर्फ इसलिए लगा दिया गया था, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है.

कुल मिलाकर अमेरिका भारत से 50 फीसदी टैरिफ वसूल रहा था, हालांकि ट्रेड डील की हामी भरने के साथ 6 फरवरी 2026 को अमेरिका ने इस टैरिफ को घटाकर 18 फीसदी कर दिया. इसके लिए उसने भारत पर शर्त लगाई कि वो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर रूस से कोई तेल की खरीद नहीं करेगा. इसके लिए अमेरिका की ओर से टास्क फोर्स का गठन किया गया, जो भारत पर रूसी तेल की खरीद को लेकर निगरानी रख रही है. कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के इस रवैये पर नाराजगी जताई और टैरिफ को गलत बताया.

ट्रंप को कोर्ट से झटका

अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की मनमानी को गलत ठहराते हुए 6-3 वोटिंग के टैरिफ को अवैध करार दिया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ अमान्य हो जाएंगे. हालांकि कोर्ट के फैसले से ट्रंप तिलमिलाए दिखे. प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 'बेहद निराशाजनक' बताया. इसके अलावा उन्होंने दुनियाभर के देशों पर 10 प्रतिशत का नया ग्लोबल टैरिफ घोषित कर दिया.