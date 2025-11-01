Advertisement
ट्रंप क्या-क्या रोकेंगे, सिर्फ गड्डी नहीं, आपकी कड़ाही में भी 'रूसी स्वाद', यूक्रेन को पछाड़ रूस बना भारत का सबसे बड़ा सनफ्लावर ऑयल सप्लायर

India Russia Relation: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और रूस के बीच का संबंध रास नहीं आ रहे है. रूसी तेल की सप्लाई को प्रभावित करने के लिए ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी का अतिरिक्त ठोक दिया.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 01, 2025, 10:21 AM IST
India Russia Oil Trade: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और रूस के बीच का संबंध रास नहीं आ रहे है. रूसी तेल की सप्लाई को प्रभावित करने के लिए ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी का अतिरिक्त ठोक दिया. भारत और रूस से बीच कच्चे तेल का सप्लाई न हो सके, इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति हर संभव कोशिश करने में जुटे हैं. ट्रंप कच्चे तेल के कारोबार को भले प्रभावित कर ले, लेकिन वो दोनों देशों के बीच के कारोबारों संबंध को नहीं तोड़ पाएंगे. अमेरिका ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाया तो अब एक नया रिकॉर्ड बनकर सामने आया है. रूसी तेल सिर्फ आपकी गाड़ियों में नहीं बल्कि आपकी रसोई में भी पहुंच चुकी है. 

अमेरिका कहां-कहां लगाएगा बैन 

अमेरिका ने रूस की दो बड़ी ऑइल कंपनियों पर बैन लगा दिया, भारत पर दबाव बनाया ताकि वो रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदे. लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस को कहां-कहां रोकेंगे. कच्चे तेल के बाद अब रूस ने सूरजमुखी तेल (Sunflower Oil) को लेकर नया रेकॉर्ड बना दिया. रूस से सनफ्लावर ऑयल के आयात में रूस टॉप पर पहुंच गया है. यूक्रेन को पीछे छोड़कर रूस भारत का सबसे बड़ा सनफ्लावर ऑयल सप्लायर बन गया है . रूस से भारत में सूरजमुखी तेल का आयात पिछले चार सालों में बारह गुना बढ़ गया है. अगर आंकड़ों को देखें तो साल 2021 में सनफ्लावर ऑयल के कुल आयात में रूसी की हिस्सेदारी  10% थी, जो साल 2024 में बढ़कर 56% पर पहुंच गया. साल 2024 में भारत ने रूस से 2.09 मिलियन टन सूरजमुखी तेल का खरीदा.  तेल पर खेल गए ट्रंप, रूसी तेल की खरीद पर ‘ब्रेक’! भारत को हर दिन ₹561513600 का नुकसान,महंगे पेट्रोल-डीजल के लिए रहिए तैयार

यूक्रेन को पीछे छोड़कर बना अव्वल  

रूस के साथ जंग के बाद यूक्रेन का सूरजमुखी तेल ज्यादातर यूरोप जाने लगा है. जबकि रूस ने भारत पर भरोसा दिखाया और सप्लाई बढ़ा दी. रूस और भारत के उद्योग प्रतिनिधियों के बीच हाल के दिनों में कई दौड़ की बैठक हुई. दोनों देशों के बीच पहुंच को मजबूत बनाया गया. बता दें कि सूरजमुखी का तेल भारत में इस्तेमाल होने वाले खाने के तेलों में से प्रमुख है. भारत में इस तेल का जितना खपत है, उसका सिर्फ 5% ही देश में बनता है. 

रूस भरोसेमंद साथी  

पतंजलि फूड्स के सीईओ और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चीफ संजीव अस्थाना की माने तो रूस दुनिया में सूरजमुखी तेल का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद सप्लायर है. भारत में सूरजमुखी तेल के कुल खपत का 60 फीसदी हिस्सा आयात किया जाता है. खपत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा पाम तेल 50% इस्तेमाल होता है, बाकी 50 फीसदी सोयाबीन और सूरजमुखी तेल का है.  

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

India Russia

