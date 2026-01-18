Advertisement
trendingNow13078549
Hindi Newsबिजनेसभारत में ब‍िजनेस फैला रहे इस बैंक के पीछे पड़े ट्रंप, दे डाली केस करने की धमकी

भारत में ब‍िजनेस फैला रहे इस बैंक के पीछे पड़े ट्रंप, दे डाली केस करने की धमकी

ट्रंप ने फिर से 2020 के राष्ट्रपति चुनाव को धांधली वाला बताया और कैपिटल दंगे को 'प्रोटेस्ट' कहा. यह उनके समर्थकों के लिए 'सही' साबित हुआ. उन्होंने क‍िसी तरह का सबूत नहीं दिया. ट्रंप का कहना है कि दंगे के बाद कई बड़े बैंक, खासकर जेपी मॉर्गन और बैंक ऑफ अमेरिका ने उनके अकाउंट बंद कर दिये या डिपॉजिट को ल‍िया नहीं. 

|Last Updated: Jan 18, 2026, 04:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत में ब‍िजनेस फैला रहे इस बैंक के पीछे पड़े ट्रंप, दे डाली केस करने की धमकी

JP Morgan Bank: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा. अलग-अलग देशों पर टैर‍िफ बम फोड़ने के बाद अब ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन चेस और उसके सीईओ जेमी डिमन के खिलाफ हमला बोल द‍िया है. ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्‍ट करके कहा क‍ि वे अगले दो हफ्ते में बैंक पर मुकदमा दायर करेंगे. आरोप है कि 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल दंगे के बाद बैंक ने उन्हें गलत तरीके से 'डीबैंक‍िंग' किया, यानी उनकी बैंकिंग सर्व‍िस को बंद कर दिया गया. ट्रंप ने अपने इस आरोप को फ‍िर से एक बार दोहराया है.

बैंकों की तरफ से आरोपों को खारिज क‍िया गया

ट्रंप ने फिर से 2020 के राष्ट्रपति चुनाव को धांधली वाला बताया और कैपिटल दंगे को 'प्रोटेस्ट' कहा. यह उनके समर्थकों के लिए 'सही' साबित हुआ. उन्होंने क‍िसी तरह का सबूत नहीं दिया. ट्रंप का कहना है कि दंगे के बाद कई बड़े बैंक, खासकर जेपी मॉर्गन और बैंक ऑफ अमेरिका ने उनके अकाउंट बंद कर दिये या डिपॉजिट को ल‍िया नहीं. दोनों बैंकों की तरफ से इन आरोपों को खारिज क‍िया गया था और ट्रंप ने अब तक क‍िसी तरह का ठोस सबूत पेश नहीं किया.

Add Zee News as a Preferred Source

जेमी डिमन ने ऑफर की खबर को खार‍िज क‍िया
ट्रंप की यह धमकी हालिया वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट से जुड़ी है, जिसमें क्‍लेम क‍िया गया क‍ि ट्रंप ने जेमी डिमन को अमेरिकी फेडरल रिजर्व का चेयरमैन बनाने का ऑफर दिया था. ट्रंप की तरफ से इस र‍िपोर्ट को झूठा बताया गया और कहा गया, क‍िसी तरह का जॉब ऑफर नहीं दिया गया. डिमन ने भी इस पर बोलते हुए कहा क‍ि ऐसा क‍िसी तरह का ऑफर नहीं आया है. डिमन ने कहा कि मौजूदा आर्थिक नेतृत्व काम बेहतर कर रहा है.

8 करोड़ से ज्यादा अमेरिकियों को सर्व‍िस देता है बैंक
जेपी मॉर्गन की प्रवक्ता ट्रिश वेक्सलर ने बयान जारी कर कहा कि बैंक 8 करोड़ से ज्यादा अमेरिकियों को सर्व‍िस देता है और क‍िसी का अकाउंट राजनीतिक या धार्मिक मान्यता की वजह से नहीं बंद किया जाता. उन्होंने ट्रंप प्रशासन के 'पॉलिटिकल डीबैंकिंग' पर चिंता जाह‍िर करने के प्रयासों की तारीफ की और कहा कि बैंक इस पहल का सपोर्ट करता है. यह बयान सुलझाव भरा था, लेकिन आरोपों को खारिज भी किया गया. 

 

TAGS

Donald Trump

Trending news

जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब
Jammu Kashmir
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब
एस जयशंकर ने की अमेरिकी सांसद से मुलाकात,क्या ट्रेड डील पर भारत-अमेरिका की बनेगी बात
S Jaishankar
एस जयशंकर ने की अमेरिकी सांसद से मुलाकात,क्या ट्रेड डील पर भारत-अमेरिका की बनेगी बात
उधारी के पैसों से भरा पर्चा, कौन हैं ओवैसी के इकलौते हिंदू पार्षद विजय उबाले?
Who is Vijay Ubale
उधारी के पैसों से भरा पर्चा, कौन हैं ओवैसी के इकलौते हिंदू पार्षद विजय उबाले?
इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में मिला खौफनाक मैसेज, लखनऊ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
indigo flight bomb threat
इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में मिला खौफनाक मैसेज, लखनऊ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
'खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत ने बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता
Mohan Bhagwat
'खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत ने बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता
एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी
thalapathy vijay
एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी
AR Rahman Controversy: महबूबा ने जावेद अख्तर से कहा- अपने बीवी के खिलाफ बोल रहे हैं
AR Rahman
AR Rahman Controversy: महबूबा ने जावेद अख्तर से कहा- अपने बीवी के खिलाफ बोल रहे हैं
कांग्रेस के हार के बाद PM का तंज, असम से बोले- कांग्रेस की राजनीति देश को मंजूर नहीं
PM Modi
कांग्रेस के हार के बाद PM का तंज, असम से बोले- कांग्रेस की राजनीति देश को मंजूर नहीं
ओवैसी ने BJP से गठबंधन से फिर किया इनकार, पार्षदों को जारी किया कारण बताओ नोटिस
Asaduddin Owaisi
ओवैसी ने BJP से गठबंधन से फिर किया इनकार, पार्षदों को जारी किया कारण बताओ नोटिस
'शिंदे ने ताज होटल को बना दिया जेल', संजय राउत ने कहा-‘29 लोग बंधक बनाए गए’
Sanjay Raut
'शिंदे ने ताज होटल को बना दिया जेल', संजय राउत ने कहा-‘29 लोग बंधक बनाए गए’