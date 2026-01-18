ट्रंप ने फिर से 2020 के राष्ट्रपति चुनाव को धांधली वाला बताया और कैपिटल दंगे को 'प्रोटेस्ट' कहा. यह उनके समर्थकों के लिए 'सही' साबित हुआ. उन्होंने किसी तरह का सबूत नहीं दिया. ट्रंप का कहना है कि दंगे के बाद कई बड़े बैंक, खासकर जेपी मॉर्गन और बैंक ऑफ अमेरिका ने उनके अकाउंट बंद कर दिये या डिपॉजिट को लिया नहीं.
JP Morgan Bank: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा. अलग-अलग देशों पर टैरिफ बम फोड़ने के बाद अब ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन चेस और उसके सीईओ जेमी डिमन के खिलाफ हमला बोल दिया है. ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट करके कहा कि वे अगले दो हफ्ते में बैंक पर मुकदमा दायर करेंगे. आरोप है कि 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल दंगे के बाद बैंक ने उन्हें गलत तरीके से 'डीबैंकिंग' किया, यानी उनकी बैंकिंग सर्विस को बंद कर दिया गया. ट्रंप ने अपने इस आरोप को फिर से एक बार दोहराया है.
बैंकों की तरफ से आरोपों को खारिज किया गया
ट्रंप ने फिर से 2020 के राष्ट्रपति चुनाव को धांधली वाला बताया और कैपिटल दंगे को 'प्रोटेस्ट' कहा. यह उनके समर्थकों के लिए 'सही' साबित हुआ. उन्होंने किसी तरह का सबूत नहीं दिया. ट्रंप का कहना है कि दंगे के बाद कई बड़े बैंक, खासकर जेपी मॉर्गन और बैंक ऑफ अमेरिका ने उनके अकाउंट बंद कर दिये या डिपॉजिट को लिया नहीं. दोनों बैंकों की तरफ से इन आरोपों को खारिज किया गया था और ट्रंप ने अब तक किसी तरह का ठोस सबूत पेश नहीं किया.
जेमी डिमन ने ऑफर की खबर को खारिज किया
ट्रंप की यह धमकी हालिया वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट से जुड़ी है, जिसमें क्लेम किया गया कि ट्रंप ने जेमी डिमन को अमेरिकी फेडरल रिजर्व का चेयरमैन बनाने का ऑफर दिया था. ट्रंप की तरफ से इस रिपोर्ट को झूठा बताया गया और कहा गया, किसी तरह का जॉब ऑफर नहीं दिया गया. डिमन ने भी इस पर बोलते हुए कहा कि ऐसा किसी तरह का ऑफर नहीं आया है. डिमन ने कहा कि मौजूदा आर्थिक नेतृत्व काम बेहतर कर रहा है.
8 करोड़ से ज्यादा अमेरिकियों को सर्विस देता है बैंक
जेपी मॉर्गन की प्रवक्ता ट्रिश वेक्सलर ने बयान जारी कर कहा कि बैंक 8 करोड़ से ज्यादा अमेरिकियों को सर्विस देता है और किसी का अकाउंट राजनीतिक या धार्मिक मान्यता की वजह से नहीं बंद किया जाता. उन्होंने ट्रंप प्रशासन के 'पॉलिटिकल डीबैंकिंग' पर चिंता जाहिर करने के प्रयासों की तारीफ की और कहा कि बैंक इस पहल का सपोर्ट करता है. यह बयान सुलझाव भरा था, लेकिन आरोपों को खारिज भी किया गया.