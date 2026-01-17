ग्रीनलैंड पर कब्जे के विरोध से गुस्से में प्रेसिडेंट ट्रंप, ब्रिटेन और फ्रांस समेत इन 8 देशों पर फोड़ा 'टैरिफ बम'

Trump Tariff: अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक उन्हें ग्रीनलैंड नहीं मिलने पर अब 'टैरिफ बम' फोड़ दिया है. जी हां, ट्रंप ने ब्रिटेन और फ्रांस समेत आठ यूरोपीय देशों पर 1 फरवरी से 10 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. इतना ही नहीं उन्होंने धमकी भी दी है कि अगर यह सभी देश अमेरिका के द्वारा ग्रीनलैंड को अपने कब्जे/खरीद का विरोध करते हैं तो उनपर 1 जून 2026 से 25 फीसदी का टैरिफ लगेगा. The White House ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर ट्रंप के ट्रुथ सोशल पर किए गए पोस्ट को लेकर लिखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है, “अब, सदियों बाद, डेनमार्क के लिए कुछ वापस देने का समय आ गया है – विश्व शांति दांव पर है! चीन और रूस ग्रीनलैंड चाहते हैं, और डेनमार्क इस बारे में कुछ नहीं कर सकता...संयुक्त राज्य अमेरिका डेनमार्क और/या इनमें से किसी भी देश के साथ बातचीत के लिए तुरंत तैयार है...” आइए जानते हैं पूरी खबर.

डेनमार्क के लिए कुछ वापस देने का समय आ गया है- ट्रंप

अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आठ यूरोपीय देशों पर 1 फरवरी से 10 फीसदी का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. इन आठ देशों में यूनाइडेट किंगडम (ब्रिटेन), फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडेन, जर्मनी, नीदरलैंड और फिनलैंड शामिल है. यह सभी देश ट्रंप के द्वारा ग्रीनलैंड को कब्जे में लिए जाने का विरोध कर रहे थे. अब ट्रंप ने अपन गुस्सा दिखाते हुए इनपर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है.

प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा- हमने डेनमार्क, यूरोपीय संघ के सभी देशों और अन्य देशों को कई वर्षों तक कोई टैरिफ या अन्य प्रकार का पारिश्रमिक न लेकर आर्थिक सहायता प्रदान की है. अब, सदियों बाद, डेनमार्क के लिए कुछ वापस देने का समय आ गया है. विश्व शांति दांव पर है! चीन और रूस ग्रीनलैंड चाहते हैं, और डेनमार्क इस बारे में कुछ नहीं कर सकता. ट्रंप ने आगे लिखा - उनके पास फिलहाल सुरक्षा के लिए दो डॉगस्लेड हैं, जिनमें से एक हाल ही में जोड़ा गया है. केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प के नेतृत्व में, इस खेल में भाग ले सकता है, और वह भी बहुत सफलतापूर्वक! कोई भी इस पवित्र भूमि को छूने की हिम्मत नहीं करेगा, खासकर तब जब संयुक्त राज्य अमेरिका और पूरी दुनिया की राष्ट्रीय सुरक्षा दांव पर लगी है. इन सबके अलावा, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड अज्ञात उद्देश्यों से ग्रीनलैंड की यात्रा कर चुके हैं. यह हमारे प्लेनेट की सुरक्षा और अस्तित्व के लिए एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है.

“Now, after Centuries, it is time for Denmark to give back — World Peace is at stake! China & Russia want Greenland, & there is not a thing that Denmark can do about it... The United States of America is immediately open to negotiation with Denmark and/or any of these… pic.twitter.com/y6iZGQJxdP — The White House (@WhiteHouse) January 17, 2026

1 फरवरी से 10 फीसदी का टैरिफ

अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा - ये देश, जो इस बेहद खतरनाक खेल में शामिल हैं, उन्होंने एक ऐसा जोखिम पैदा कर दिया है जो न तो स्वीकार्य है और न ही टिकाऊ. इसलिए, वैश्विक शांति और सुरक्षा की रक्षा के लिए यह अत्यावश्यक है कि कड़े कदम उठाए जाएं ताकि यह संभावित रूप से खतरनाक स्थिति जल्द से जल्द और बिना किसी संदेह के समाप्त हो जाए. 1 फरवरी, 2026 से, उपर्युक्त सभी देशों (डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड) से संयुक्त राज्य अमेरिका को भेजे जाने वाले किसी भी सामान पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा.

1 जून से टैरिफ 25% कर दिया जाएगा - ट्रंप

ट्रंप ने आगे लिखा- 1 जून, 2026 को टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा. यह टैरिफ तब तक लागू रहेगा जब तक ग्रीनलैंड की पूर्ण खरीद के लिए कोई समझौता नहीं हो जाता. संयुक्त राज्य अमेरिका पिछले 150 वर्षों से इस सौदे को पूरा करने का प्रयास कर रहा है. कई राष्ट्रपतियों ने प्रयास किए हैं, और इसके पीछे ठोस कारण भी हैं, लेकिन डेनमार्क ने हमेशा इनकार किया है. अब, गोल्डन डोम और आधुनिक आक्रामक एवं रक्षात्मक हथियार प्रणालियों के कारण, ग्रीनलैंड का अधिग्रहण करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गया है.

सैकड़ों अरब डॉलर खर्च किए जा रहे - डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा- इस समय में "द डोम" से संबंधित सुरक्षा कार्यक्रमों पर सैकड़ों अरब डॉलर खर्च किए जा रहे हैं, जिनमें कनाडा की संभावित सुरक्षा भी शामिल है. यह बेहद शानदार, लेकिन जटिल प्रणाली अपनी अधिकतम क्षमता और दक्षता पर तभी काम कर सकती है, जब इसमें यह भूमि भी शामिल हो. संयुक्त राज्य अमेरिका डेनमार्क और/या उन सभी देशों के साथ बातचीत के लिए तुरंत तैयार है, जिन्होंने दशकों से हमारे द्वारा उनके लिए किए गए सभी कार्यों, जिनमें अधिकतम सुरक्षा भी शामिल है, के बावजूद इतना कुछ जोखिम में डाला है.