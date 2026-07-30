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मिसाइल नहीं अब टैरिफ से ईरान जंग जीतने की तैयारी में ट्रंप, लेकिन निशाने पर भारत और चीन ?

US 100% Tariff: ट्रंप टैरिफ का सबसे बड़ा हथियार चलाना चाहते हैं. रूस के साथ-साथ वो ईरान को उस बिल में शामिल करना चाहते हैं , जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति को उन देशों पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिल जाता है. अगर ऐसा हुआ, तो भारत को भी झटका लगेगा, लेकिन सबसे बड़ा असर चीन पर दिखने वाला है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 30, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 04:35 PM IST
मिसाइल नहीं अब टैरिफ से ईरान जंग जीतने की तैयारी में ट्रंप, लेकिन निशाने पर भारत और चीन ?

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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