/मिसाइल नहीं अब टैरिफ से ईरान जंग जीतने की तैयारी में ट्रंप, लेकिन निशाने पर भारत और चीन ?

US On Russia and Iran: अमेरिका-ईरान की जंग ने अलग ही करवट ले लिया है. अमेरिका बातचीत को तैयार है, डोनाल्ड ट्रंप हमले रोकने को रेडी हैं, लेकिन अब ईरान ने सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुन लिया है. अमेरिका की ओर से हमले रोककर बातचीत करने का मौका देने के बावजूद तेहरान अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर ट्रंप की कमजोरी दिखाना चाहता है. इसके बाद अब ट्रंप ने ना केवल इस युद्ध को रोकने का, बल्कि ईरान की कमर तोड़ना का विकल्प चुन लिया है. अगर ट्रंप ऐसा कर देते हैं, सिर्फ तेहरान की इकोनॉमी ही तबाह नहीं होगी, साथ-साथ भारत और चीन जैसे देशों पर भी असर होगा.
हाल ही में अमेरिका ने रूसी तेल निर्यात के खिलाफ नया प्रस्ताव पास किया है. ट्रंप चाहते हैं कि इस रूस प्रतिबंध विधेयक (Russia Sanctions Bill) में ईरान को भी शामिल किया जाए. इसके लिए उन्होंने लॉ मेकर्स के सामने बदलाव का प्रस्ताव रखा है. ट्रंप चाहते हैं कि उन्हें ईरान के खिलाफ सिर्फ प्रतिबंध ही नहीं, बल्कि टैरिफ लगाने का प्रावधान मिले.
ट्रंप के इस प्रस्ताव के बाद रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगने वाला है. जो भी देश रूस से कच्चे तेल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खरीदारी करेगा, उस पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगाया जा सकता है. ट्रंप अब रूस के साथ ईरान को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं. यानी रूस के साथ-साथ ईरान से भी तेल आयात करने वाले देशों को 100 फीसदी टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है.
ट्रंप रूस प्रतिबंध वाले विधेयक में ईरान पर भी भारी टैरिफ लगाने का अधिकार चाहते हैं.
जिसके बाद रूस के अलावा ईरान से भी कच्चा तेल खरीदने वाले देशों, जैसे भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान पर 100% तक टैरिफ लगेगा.
चीन रूस और ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है. भारत रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है.
चीन रूसी तेल और ईरान के कच्चे तेल का सबसे ज्यादा आयात करता है. रूस के कच्चे तेल का कुल निर्यात का लगभग 47% से 48% हिस्सा बीजिंग जाता है. चीन रूस से रोजाना लगभग 20 से 24 लाख बैरल कच्चा तेल आयात करता है. अगर ईरान की बात करें, तो उसके कुल तेल निर्यात का लगभग 80% से 90% हिस्सा चीन जाता है, जो कि औसतन 1.38 मिलियन से 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन है.
अमेरिका के मौजूदा मसौदे के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति के पास अधिकार होगा कि वो रूस से तेल और पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने वाले देशों पर 100 फीसदी का टैरिफ लगा सके. चूंकि भारत उन देशों में शामिल है, जो रूस से व्यापार करता है. अब ट्रंप चाहते हैं कि इसी बिल में ईरान को भी शामिल कर दिया जाए. अगर ऐसा हो गया, तो भारत के लिए दो देशों से कच्चे तेल या पेट्रोलियम का आयात महंगा हो जाएगा. अमेरिका की ओर से सीजफायर के दौरान प्रतिबंधों में राहत मिलने के बाद ईरान और भारत के बीच तेल और LPG का ट्रेड शुरू हुआ है. मई 2019 के बाद साल 2026 में पहली बार भारतीय रिफाइनरियों ने 44,000 मीट्रिक टन एलपीजी का आयात किया है. अगर भारत पर 100 फीसदी लगा, तो अमेरिका के साथ ट्रेड डील और व्याापर पर इसका असर दिख सकता है.