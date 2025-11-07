Advertisement
trendingNow12992677
Hindi Newsबिजनेस

भारत बनेगा रेयर अर्थ सप्लाई चेन का तीसरा पिलर, ट्रंप-शी डील के बाद खुला नया अवसर

Rare Earth Material: भारत ने इसी वर्ष जून में घोषणा की थी कि वह देश में रेयर अर्थ मैटेरियल आधारित मैग्नेट निर्माण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन योजना (fiscal incentive scheme) तैयार कर रहा है, ताकि चीन पर निर्भरता घटाई जा सके.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 07, 2025, 05:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत बनेगा रेयर अर्थ सप्लाई चेन का तीसरा पिलर, ट्रंप-शी डील के बाद खुला नया अवसर

India’s Rare Earth Opportunity : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हालिया शिखर वार्ता के बाद चीन ने रेयर अर्थ मैटेरियल (Rare Earth) के निर्यात नियंत्रणों को एक वर्ष के लिए स्थगित करने पर सहमति दी है. इससे भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी भूमिका मजबूत करने का अवसर मिला है. द डिप्लोमैट पत्रिका में पब्लिश विश्लेषण के मुताबिक, भारत अब संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के साथ 'रेयर अर्थ नेटवर्क' का तीसरा पिलर बन सकता है.

इस रिपोर्ट के लेखक जियानली यांग ने लिखा कि भारत के पास रेयर अर्थ मैटेरियल का प्रचुर भंडार है- विशेष रूप से इसके तटीय रेत (beach sand) में मोनाज़ाइट, बास्टनासाइट और अन्य रेयर कंपोनेंट पाए जाते हैं. लेकिन देश की प्रोसेसिंग कैपेसिटी और पर्यावरण नियमों की जटिलता अब तक इसके विकास में बाधा रही है. हालांकि, अब हालात बदल रहे हैं.

तीसरा स्तंभ बन सकता है भारत 

Add Zee News as a Preferred Source

द डिप्लोमैट के विश्लेषण में पाया गया है कि मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और बढ़ते तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र (technological ecosystem) के साथ, भारत जल्द ही अमेरिका और जापान के साथ मिलकर रेयर अर्थ मैटेरियल सेक्टर में तीसरा स्तंभ बन सकता है.

पिछले महीने दक्षिण कोरिया के बुसान में हुई ट्रंप-शी मुलाकात के बाद चीन ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के तहत अपने रेयर अर्थ मैटेरियल के निर्यात नियंत्रण एक साल के लिए टालने का फैसला किया. व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट के मुताबिक, इस समझौते से वैश्विक सप्लाई चेन को राहत लेने का अवसर मिला है.

यह भी पढ़ें : क्या है ‘प्रॉप ट्रेडिंग’ घोटाला? ठगी का जाल! अब पूरे देश में 150 करोड़ रुपये तक डूबे

इंसेंटिव पर जोर

भारत ने इसी वर्ष जून में घोषणा की थी कि वह देश में रेयर अर्थ मैटेरियल आधारित मैग्नेट निर्माण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन योजना (fiscal incentive scheme) तैयार कर रहा है, ताकि चीन पर निर्भरता घटाई जा सके. देश की ऑटो पार्ट्स निर्माता सोना कॉमस्टार (Sona Comstar) ने मैग्नेट उत्पादन यूनिट स्थापित करनी शुरू कर दी हैं, जबकि राज्य स्वामित्व वाली ‘इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड (IREL)’ को प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ाने का काम सौंपा गया है.

इसके साथ ही भारत अपने घरेलू कदमों को अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक साझेदारियों से भी जोड़ रहा है. अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड फ्रेमवर्क (Quad Framework) के तहत बातचीत तेज हो गई है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

rare earth materials

Trending news

पंजाब पहुंची वर्ल्ड चैंपियन बेटियों के स्वागत में एयरपोर्ट पर बजे ढोल-नगाड़े
Women Cricket World cup 2025
पंजाब पहुंची वर्ल्ड चैंपियन बेटियों के स्वागत में एयरपोर्ट पर बजे ढोल-नगाड़े
'टोपी पहनने की नौबत आई तो मैं अपना...', रेवंत रेड्डी को केंद्रीय मंत्री ने धिक्कारा
Telangana
'टोपी पहनने की नौबत आई तो मैं अपना...', रेवंत रेड्डी को केंद्रीय मंत्री ने धिक्कारा
सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपए निकाल खरीदे गहने
West Bengal news
सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपए निकाल खरीदे गहने
बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी ISI की मदद से रच रहे साजिश
West Bengal
बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी ISI की मदद से रच रहे साजिश
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
Ahmedabad Plane Crash news
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
Sex Racket
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों को दिया आदेश
Supreme Court
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों को दिया आदेश
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
Vande Mataram
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
kanker
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज
good story
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज