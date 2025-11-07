भारत बनेगा रेयर अर्थ सप्लाई चेन का तीसरा पिलर, ट्रंप-शी डील के बाद खुला नया अवसर

India’s Rare Earth Opportunity : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हालिया शिखर वार्ता के बाद चीन ने रेयर अर्थ मैटेरियल (Rare Earth) के निर्यात नियंत्रणों को एक वर्ष के लिए स्थगित करने पर सहमति दी है. इससे भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी भूमिका मजबूत करने का अवसर मिला है. द डिप्लोमैट पत्रिका में पब्लिश विश्लेषण के मुताबिक, भारत अब संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के साथ 'रेयर अर्थ नेटवर्क' का तीसरा पिलर बन सकता है.

इस रिपोर्ट के लेखक जियानली यांग ने लिखा कि भारत के पास रेयर अर्थ मैटेरियल का प्रचुर भंडार है- विशेष रूप से इसके तटीय रेत (beach sand) में मोनाज़ाइट, बास्टनासाइट और अन्य रेयर कंपोनेंट पाए जाते हैं. लेकिन देश की प्रोसेसिंग कैपेसिटी और पर्यावरण नियमों की जटिलता अब तक इसके विकास में बाधा रही है. हालांकि, अब हालात बदल रहे हैं.

तीसरा स्तंभ बन सकता है भारत

Add Zee News as a Preferred Source

द डिप्लोमैट के विश्लेषण में पाया गया है कि मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और बढ़ते तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र (technological ecosystem) के साथ, भारत जल्द ही अमेरिका और जापान के साथ मिलकर रेयर अर्थ मैटेरियल सेक्टर में तीसरा स्तंभ बन सकता है.

पिछले महीने दक्षिण कोरिया के बुसान में हुई ट्रंप-शी मुलाकात के बाद चीन ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के तहत अपने रेयर अर्थ मैटेरियल के निर्यात नियंत्रण एक साल के लिए टालने का फैसला किया. व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट के मुताबिक, इस समझौते से वैश्विक सप्लाई चेन को राहत लेने का अवसर मिला है.

यह भी पढ़ें : क्या है ‘प्रॉप ट्रेडिंग’ घोटाला? ठगी का जाल! अब पूरे देश में 150 करोड़ रुपये तक डूबे

इंसेंटिव पर जोर

भारत ने इसी वर्ष जून में घोषणा की थी कि वह देश में रेयर अर्थ मैटेरियल आधारित मैग्नेट निर्माण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन योजना (fiscal incentive scheme) तैयार कर रहा है, ताकि चीन पर निर्भरता घटाई जा सके. देश की ऑटो पार्ट्स निर्माता सोना कॉमस्टार (Sona Comstar) ने मैग्नेट उत्पादन यूनिट स्थापित करनी शुरू कर दी हैं, जबकि राज्य स्वामित्व वाली ‘इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड (IREL)’ को प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ाने का काम सौंपा गया है.

इसके साथ ही भारत अपने घरेलू कदमों को अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक साझेदारियों से भी जोड़ रहा है. अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड फ्रेमवर्क (Quad Framework) के तहत बातचीत तेज हो गई है.