जनवरी में 'डायन' बनकर आएगी महंगाई! AI डालेगा जेब पर डाका, कार, टीवी, मोबाइल फोन... सब हो जाएगा महंगा! GST की राहत भी बेकार

TV Price Hike: सरकार ने जीएसटी की कटौती की और दावा किया गया कि चीजों की कीमतें सस्ती हो गई है. जीएसटी कटौती का असर भी दिखा और तमाम वस्तुओं के दाम कम हो गए. टीवी, स्मार्टफोन, कार, बाइक सब पर जीएसटी रिफॉर्म का असर दिखा, लेकिन ये असर अब रुपये में जारी गिरावट के सामने फीका पड़ गया है. सरकार ने 32 इंच या उससे बड़े स्क्रीन वाले टीवी स्क्रीन पर जीएसटी की दरों को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया था, जिसकी वजह से टीवी की कीमतों में गिरावट आई, लेकिन अब जीएसटी दरों में कटौती पर AI ने पानी फेर दिया है. भारतीय करेंसी में लगातार दवाब के चलते अब इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर दिखने लगा है. नए साल के शुरुआत के साथ ही आपके लिए टीवी खरीदना महंगा होने वाला है. जनवरी से टेलीविजन की कीमतों में बड़ा बदलाव दिखने वाला है, कीमतें 4 से 5 फीसदी तक बढ़ सकती है.

जनवरी में महंगा होगा टीवी

जनवरी से टीवी की कीमतों में तीन से चार प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. मेमोरी चिप की बढ़ती कीमतों और भारतीय रुपये में लगातार हो रही गिरावट के चलते टीवी की कीमतों में बढ़ोतरी होने का अनुमान है. कंपनियों की ओर से इस बात के संकेत दे दिए गए हैं कि आने वाले दिनों में टीवी की कीमतों में तेजी आएगी. हायर अप्लायंसेज इंडिया के चेयरमैन एन एस सतीश की माने तो AI की बढ़ती डिमांड की वजह से मेमोरी चिप की भारी कमी हो रही है. मेमोरी चिप की कीमतें 500 प्रतिशत तक बढ़ चुकी हैं. डिमांड के चलते कॉस्ट बढ़ोतरी हो रही है और कंपनियां इसकी भरपाई सीधे ग्राहकों से करेगी. सिर्फ मेमोरी चिप ही नहीं रुपये के लगातार कमजोर होने के चलते इलेक्ट्रिॉनिक्स सेक्टर पर दवाब बढ़ा है. रुपया 90 रुपये प्रति डॉलर के पार पहुंच चुका है.

कंपनियों की मजबूरी

LED टीवी में घरेलू सामान सिर्फ 30 फीसदी होता है, बाकि ओपन सेल, सेमीकंडक्टर चिप्स, मदरबोर्ड और बाकी कंपोनेंट्स इंपोर्ट करना पड़ता है. रुपये में बड़ी गिरावट के चलते इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, जिसका असर प्रोडक्ट के लागत मूल्य पर पड़ता है. वहीं AI के बढ़ते डिमांड के चलते मेमोरी चिप्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है.खासकर हाई बैंडविड्श मेमोरी की मांग में तेजी से उछाल आया है. सप्लाई सीमित होने से कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. कंपनियां ये तक आशंका जता रही है कि अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो कीमत 2-3 फीसदी नहीं बल्कि 10 फीसदी तक बढ़ानी पड़ सकती है.

सिर्फ टीवी नहीं, कार, फोन सब पर महंगाई का डर

AI बूम की वजह से मेमोरी चिप की मांग बहुत तेजी से बढ़ी है. मेमोरी चिप AI के मेन कंपोनेंट हैं. एस्सपर्ट के मुताबिक एडवांस मेमोरी जैसे हाई-बैंडविड्थ मेमोरी(HBM) की डिमांड और कीमत दोनों की एआई में इस्तेमाल होती है. एआई की वजह से इसकी मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है. सप्लाई कम होने से कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है. इन चिप का इस्तेमाल LED टीवी, कार, स्मार्टफोन, लैपटॉप जैसे अप्लायांस में होता है.जाहिर है कि मांग और दाम बढ़ने से इसका असर इन चीजों की कीमतों पर भी पड़ेगा. इन हालातों के चलते जनवरी से टीवी के दाम 7 से 10 प्रतिशत तक बढ़ सकते हैं.