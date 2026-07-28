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कार ₹30000, टीवी-फ्रीज, चाय-कॉफी...बढ़ने वाले हैं दाम! अगस्त में पड़ेगी महंगाई की मार,क्या-क्या होगा महंगा? लिस्ट देखिए

Price Hike: अगस्त में महंगाई का झटका लग सकता है. टीवी, फ्रीज, चाय, कपड़े सब महंगे हो सकते हैं. खाड़ी युद्ध के बाद बिगड़े हालात महंगाई को बढ़ावा दे रहे हैं. फेस्टिव सीजन के पहले कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 28, 2026, 11:46 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 12:52 PM IST
कार ₹30000, टीवी-फ्रीज, चाय-कॉफी...बढ़ने वाले हैं दाम! अगस्त में पड़ेगी महंगाई की मार,क्या-क्या होगा महंगा? लिस्ट देखिए

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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Zee News से पहले बवीता ने नवभारत टाइम्स (NBT) के बिजनेस सेक्शन और Oneindia जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल संस्थानों में इवनिंग शिफ्ट, होम पेज मैनेजमेंट और ट्रेडिंग न्यूज़ की अहम जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं. इसके अलावा महुआ न्यूज़, जनसंदेश और सहारा जैसे टीवी चैनलों में प्रोग्राम प्रोड्यूसर और रनडाउन मैनेजमेंट का उनके पास 4 वर्षों का ठोस अनुभव है.  दिल्ली से पत्रकारिता में स्नातक और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली बवीता, खबरों की सत्यता और वित्तीय मामलों की सटीक रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं.  बवीता झा से आप bavita.jha@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स  पर https://x.com/youthreporter2 के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं. सोशल मीडिया पर कनेक्ट होने के लिए फेसबुक पेज https://www.facebook.com/bavita.jha , इंस्टाग्राम instagram.com/bavita.jha पर जुड़ सकते हैं. बवीता झा की खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक कर सकते हैं.   

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