/ऑटो इंडस्ट्री में रिकॉर्ड, TVS के सुदर्शन वेणु की सैलरी में 46% का उछाल, राजीव बजाज को पीछे छोड़ा

टीवीएस मोटर की हालिया सालाना रिपोर्ट के अनुसार, सुदर्शन वेणु को फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 के दौरान कुल 64.22 करोड़ रुपये का पेमेंट क‍िया गया. उनके पूरे पैकेज पर गौर करें तो इसमें से उन्‍हें 54.35 करोड़ रुपये केवल कमीशन के रूप में दिए गए हैं. बाकी के 9.87 करोड़ रुपये उन्‍हें फिक्स्ड सैलरी और अन्य भत्‍तों के तौर पर द‍िये गए. यह उनके पिछले फाइनेंश‍ियल ईयर 2025 के पैकेज से काफी ज्‍यादा है, जब उन्हें कुल 44 करोड़ रुपये मिलते थे. सुदर्शन वेणु के लिए यह साल इसलिए भी खास रहा क्योंकि एमडी के साथ चेयरमैन के रूप में बड़ी जिम्मेदारी संभालने के बाद यह उनका पहला साल था.