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ऑटो इंडस्ट्री में रिकॉर्ड, TVS के सुदर्शन वेणु की सैलरी में 46% का उछाल, राजीव बजाज को पीछे छोड़ा

TVS Motors: व‍ित्‍त वर्ष 2026 में सुदर्शन वेणु की एनुअल सैलरी और भत्तों में 46 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इस इजाफे के साथ ही उन्‍होंने कमाई के मामले में बजाज ऑटो (Bajaj Auto) के एमडी राजीव बजाज को पीछे छोड़ दिया है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 08, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 12:09 PM IST
ऑटो इंडस्ट्री में रिकॉर्ड, TVS के सुदर्शन वेणु की सैलरी में 46% का उछाल, राजीव बजाज को पीछे छोड़ा
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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