/ऑटो इंडस्ट्री में रिकॉर्ड, TVS के सुदर्शन वेणु की सैलरी में 46% का उछाल, राजीव बजाज को पीछे छोड़ा

Bajaj Auto Rajiv Bajaj: देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इतिहास में कमाई के मामले में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. टीवीएस मोटर (TVS Motor) के चेयरमैन और एमडी सुदर्शन वेणु (Sudarshan Venu) देश के टू-व्हीलर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अधिकारियों की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए हैं. फाइनेंशियल ईयर 2026 (FY26) में उनकी एनुअल सैलरी और भत्तों में 46 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इस इजाफे के साथ ही 37 साल के सुदर्शन वेणु ने कमाई के मामले में बजाज ऑटो (Bajaj Auto) के एमडी राजीव बजाज को पीछे छोड़ दिया है.
टीवीएस मोटर की हालिया सालाना रिपोर्ट के अनुसार, सुदर्शन वेणु को फाइनेंशियल ईयर 2026 के दौरान कुल 64.22 करोड़ रुपये का पेमेंट किया गया. उनके पूरे पैकेज पर गौर करें तो इसमें से उन्हें 54.35 करोड़ रुपये केवल कमीशन के रूप में दिए गए हैं. बाकी के 9.87 करोड़ रुपये उन्हें फिक्स्ड सैलरी और अन्य भत्तों के तौर पर दिये गए. यह उनके पिछले फाइनेंशियल ईयर 2025 के पैकेज से काफी ज्यादा है, जब उन्हें कुल 44 करोड़ रुपये मिलते थे. सुदर्शन वेणु के लिए यह साल इसलिए भी खास रहा क्योंकि एमडी के साथ चेयरमैन के रूप में बड़ी जिम्मेदारी संभालने के बाद यह उनका पहला साल था.
दूसरी तरफ, बजाज ऑटो की कमान संभाल रहे राजीव बजाज की सैलरी इस दौरान करीब-करीब स्थिर रही. बजाज ऑटो की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार, राजीव बजाज को फाइनेंशियल ईयर 2026 में 58.87 करोड़ का पैकेज मिला. इसमें 35.21 करोड़ का कमीशन और 23.65 करोड़ रुपये फिक्स्ड सैलरी रही. यदि पिछले फाइनेंशियल ईयर 2025 से तुलना करें तो उनकी कुल कमाई में 0.5 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी हुई. पिछले साल उनका पैकेज 58.58 करोड़ रुपये था.
दोनों बड़े अधिकारियों की सैलरी का यह फासला दोनों कंपनियों की परफॉर्मेंस की वजह से बना. फाइनेंशियल ईयर 2026 में टीवीएस मोटर ने इतिहास का सबसे शानदार प्रदर्शन किया है. इस दौरान कंपनी का कुल रेवेन्यू 30 प्रतिशत उछाल के साथ 47,270 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. इसके साथ ही कंपनी का EBITDA, 37 प्रतिशत बढ़कर 6,079 करोड़ और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट बढ़कर 3,615 करोड़ हो गया. कुल बिक्री की बात करें तो कंपनी ने इस साल रिकॉर्ड 58.9 लाख टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर बेचे.
भले ही ग्रोथ के मामले में टीवीएस आगे निकल गई हो. लेकिन जब बात प्रॉफिट की आती है तो बजाज ऑटो का साइज आज भी काफी बड़ा है. बजाज ऑटो ने इस वित्त वर्ष में अपने इतिहास का सबसे ज्यादा 58,732 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हासिल किया. यह पिछले साल से 17.4 प्रतिशत ज्यादा है. कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 20.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 9,825 करोड़ रुपये के लेवल पर पहुंच गया. बजाज ऑटो ने पहली बार 50 लाख गाड़ियों की बिक्री का आंकड़ा पार करते हुए कुल 51.2 लाख गाड़ियां बेचीं.