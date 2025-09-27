9,600 रुपये तक सस्ते हो गए स्कूटर, मोटरसाइकिल, TVS ने बताया GST घटने से कौन सी गाड़ी होगी कितनी सस्ती, देखिए पूरी लिस्ट

GST 2.0 Offer : दशहरा... दिवाली तक फेस्टिव सीजन के दौरान टू व्हीलर कंपनियां ग्राहकों के लिए नए-नए ऑफर्स लेकर आती हैं. इसी को देखते हुए TVS मोटर कंपनी ने अपने पॉपुलर स्कूटर्स और बाइक्स पर बड़ा ऑफर पेश किया है. कंपनी ने घोषणा की है कि ग्राहक TVS टू व्हीलर्स पर 9600 रुपये तक का GST फायदा पा सकते हैं. ये ऑफर कंपनी के कई टू व्हीलर मॉडल्स पर लागू किए हैं. TVS ने मौजूदा टू व्हीलर वाहनों की एक्स-शोरूम प्राइस को घटाकर नया एक्स-शोरूम प्राइस जारी किया है. पहले TVS NTorq 150 की कीमत 1,19,000 रुपये थी, जो अब घटकर 1,09,400 रुपये हो गई है. इसी तरह TVS Jupiter 110 की कीमत 78,881 रुपये से घटकर 72,400 रुपये हो गई है.

मोटरसाइकिल के दाम हुए कम

TVS ने जुपिटर 110, जुपिटर 125, एनटॉर्क 125, एनटॉर्क 150, एक्सएल 100, रेडियन, स्पोर्ट, स्टार सिटी, रेडर और जेस्ट जैसे मॉडलों पर ये लाभ सीधे खरीदारों को देने का फैसला किया है. TVS एक्सएल 100 की बात करें तो इसकी कीमत में सबसे कम 3,854 रुपये की कमी आई है क्योंकि अब ये GST 2.0 से पहले की 47,754 रुपये की कीमत के बजाय 43,900 रुपये में बिकेगी. इसके अलावा, एंट्री-लेवल कम्यूटर मोटरसाइकिलें जैसे रेडियन और स्पोर्ट 4,850 रुपये सस्ती हो गई हैं और उनकी रिवाइज कीमत 59,950 रुपये की तुलना में 55,100 रुपये हो गई है.

22 सितंबर से नई GST दरें लागू

22 सितंबर से नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद से ही रोजमर्रा की कई जरूरी चीजें सस्ती हो गई. राशन से लेकर कपड़े, जूते, कारें, बाइक सब सस्ता हो गया.