Twitter ने जारी किया नया फीचर, अब ऐसे कर सकेंगे रिप्लाई और बातचीत को कंट्रोल

नई दिल्‍ली: माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) जल्द ही अपने प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है. ट्विटर की ओर से कहा गया है कि नए फीचर को टेस्ट किया जा रहा है. ऑफिशियल पोस्ट में कंपनी ने लिखा कि यह उन लोगों के साथ बातें करने का नया तरीका है, जिनसे आप जुड़ना चाहते हैं. साथ ही बताया गया है कि नए फीचर को ग्लोबली अब कुछ यूजर्स के लिए ही रोलआउट किया जा रहा है. शुरुआती टेस्टिंग के बाद यह फीचर बाकी यूजर्स के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा. नया फीचर मिलने के बाद यूजर्स को कोई भी ट्वीट करते वक्त एक नया ऑप्शन मिलेगा.

Testing, testing...

A new way to have a convo with exactly who you want. We’re starting with a small % globally, so keep your out to see it in action. pic.twitter.com/pV53mvjAVT

— Twitter (@Twitter) May 20, 2020