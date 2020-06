Twitter पर आर्टिकल फॉरवर्ड करने से पहले आएगी चेतावनी, जानिए नए फीचर के बारे में

माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर (Twitter) अपने प्लेटफॉर्म को ज्यादा विश्वसनीय बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है. हाल ही में कुछ नए फीचर्स लॉन्च करने के बाद अब Twitter ने फेक न्यूज और सनसनी फैलाने वाले आर्टिकल्स पर लगाम कसने पर काम करना शुरु कर दिया है. इसके लिए सोशल प्लेटफॉर्म एक नया फीचर लॉन्च करने वाला है.

रीट्विट के लिए आ रहा नया फीचर

प्राप्त जानकारी के मुताबिक Twitter जल्द एक नया फीचर ला रहा है जो रीट्विट (Retweet) से जुड़ा है. इस फीचर के तहत अब से किसी भी लेख या आर्टिकल को रीट्विट करते वक्त यूजर्स को एक चेतावनी आएगी. इसमें उस आर्टिकल का लिंक होगा जिसे पोस्ट करने से पहले यूजर पढ़ सकते हैं. ताकि जल्दबाजी में ऐसी कोई खबर नहीं फैलाई जाए जिसकी विश्वसनीयता पर संदेह हो.

जानकारों का कहना है कि इस फीचर को जल्द एंड्रॉयड फोन पर टेस्ट किया जाएगा. एक बार टेस्ट में सफल होने के बाद आम यूजर्स के लिए इस फीचर को खोल दिया जाएगा. इस बाबत ट्विटर ने खुद भी अपने ऑफिशियल एकाउंट से ये बात लोगों के साथ साझा की है.

Sharing an article can spark conversation, so you may want to read it before you Tweet it.

To help promote informed discussion, we're testing a new prompt on Android –– when you Retweet an article that you haven't opened on Twitter, we may ask if you'd like to open it first.

— Twitter Support (@TwitterSupport) June 10, 2020