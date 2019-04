इस घटना के बाद लोगों ने कहा- Air India का नाम बदल कर 'Mother India' कर दो

नई दिल्ली: जब आप फ्लाइट से यात्रा करते हैं तो एयरलाइंस से उम्मीद करते हैं कि देरी नहीं होगी. क्योंकि आपने ट्रेन के मुकाबले कई गुना ज्यादा खर्च किया है. लेकिन, 31 मार्च को दिल्ली से मुंबई जाने वाली Air India की एक फ्लाइट जब लेट हुई तो किसी को गुस्सा नहीं आया, बल्कि लोगों ने एयरलाइंस की तारीफ की. एयरलाइंस की तारीफ में कुछ लोगों ने तो Air India को 'Mother India' तक कह दिया.

दरअसल, जब फ्लाइट टेक-ऑफ करने वाली थी तो एक बुजुर्ग महिला को अचानक याद आया कि उन्होंने सिक्योरिटी चेक के दौरान अपना पासपोर्ट वाला बैग भूल गई हैं. उसी फ्लाइट से सीनियर जर्नलिस्ट वीर सिंघवी भी यात्रा कर रहे थे. उनको जब पता चला कि एक बुजुर्ग महिला की वजह से फ्लाइट लेट हो रही है तो उन्होंने ट्विटर के जरिए पूरी कहानी बताई और एयरलाइन समेत क्रू मेंबर की प्रशंसा की.

On a @airindiain flight.Ready to take off but an elderly passenger just realised she forgot her passport bag at security. Annoying to wait but heartwarming to see the staff run back to look all over for it.

They found it.

An airline with a heart.

Could have been your mom or mine — vir sanghvi (@virsanghvi) 31 March 2019

उन्होंने ट्वीट किया, Air India की फ्लाइट टेक-ऑफ करने वाली थी. अचानक, फ्लाइट में सवार एक बुजुर्ग महिला को याद आया कि वह पासपोर्ट वाला बैग चेक-इन के दौरान वहीं भूल गई हैं. उन्होंने क्रू मेंबर से यह बात कही तो, क्रू मेंबर ने बैग लाने के लिए दौड़ लगा दी.

I agree. Air India should be renamed Mother India. — Atul Maurya (@m_atul) 31 March 2019

लेट होने की वजह झुंझलाहट जरूर हो रही थी, लेकिन एयरलाइंस पर गुस्सा नहीं आ रहा था. क्रू मेंबर ने आखिरकार उनका बैग ढूंढ ही लिया. एयरलाइन की तारीफ में उन्होंने लिखा 'An airline with a heart'.

I can write a book on heartwarming episodes that I have had with Air India...Airline with a heart !! — Kanwar Vivek (@KanwarVivek3) 31 March 2019

There is something special about Air India but we have lost sight of it since it started making losses. So much so it lost confidence in itself as well. — Pritish Nandy (@PritishNandy) 1 April 2019

वीर सिंघवी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जिसके बाद यह वायरल हो गया और लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी. अतुल मौर्य ने जवाब दिया कि एयर इंडिया का नाम बदल कर मदर इंडिया कर देना चाहिए.