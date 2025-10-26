20 साल की वफादारी का इनाम... 'विश्वासघात'! छंटनी के बाद छलका पूर्व माइक्रोसॉफ्ट मैनेजर का दर्द

माइक्रोसॉफ्ट में दो दशकों से अधिक समय तक काम करने वाले 62 वर्षीय जो फ्रेंड को मई में नौकरी से निकाला गया था, जिसकी वजह से उनकी रिटायरमेंट की योजनाएं बाधित हो गईं. छंटनी के लगभग छह महीने बाद भी वो अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि आगे क्या करना है, केवल इतना तय है कि उनका बिग टेक में समय अब खत्म हो चुका है.

इस साल की शुरुआत में, फ्रेंड माइक्रोसॉफ्ट में प्रोडक्ट मैनेजमेंट के डायरेक्टर थे और उनकी टीम में नौ सदस्य थे. उन्होंने कंपनी में ऐसी अफवाहें सुनी थीं कि रीस्ट्रक्चरिंग में बदलाव मैनेजरों को प्रभावित कर सकता है. हालांकि, उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि उनकी भूमिका खतरे में होगी. मई में उन्हें पता चला कि उन्हें और उनके काम करने वाले ग्रुप के 14 अन्य सदस्यों, जिनमें चार मैनेजर शामिल थे, को नौकरी से निकाल दिया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रेंड ने कहा, 'छंटनी के बारे में पूरी तरह से आश्चर्यचकित नहीं था आश्चर्य ये था कि मैं इसमें फंस गया.'

खुद को 'सेमी-रिटायर्ड' मानते हैं फ्रेंड

अब, फ्रेंड खुद को 'सेमी-रिटायर्ड' मानते हैं और हाल के महीनों में वो एक युवा उद्यमी को एक छोटा व्यवसाय डेवलप करने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'ये पैसा कमाने के लिए नहीं है. ये किसी ऐसे व्यक्ति का समर्थन करने के बारे में है जो अपना जीवन बदलना चाहता है.' नौकरी से निकाले जाने पर उन्होंने कहा कि ये विश्वासघात जैसा लगता है और इसका मुझ पर आर्थिक प्रभाव पड़ता है. लेकिन इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होगा. फ्रेंड का मानना ​​है कि पूरी तरह से सेवानिवृत्त होने के बाद वह और उनकी पत्नी जीवनशैली में कोई बड़ा बदलाव किए बिना आर्थिक रूप से काम चला सकते हैं.

माइक्रोसॉफ्ट में छंटनी

फ्रेंड उन कई माइक्रोसॉफ्ट कर्मचारियों में से एक हैं जिन्हें पिछले साल नौकरी से निकाला गया है. मई में लगभग 6,000 नौकरियों को खत्म करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने जुलाई में लगभग 9,000 अतिरिक्त पदों को समाप्त कर दिया था. कंपनी के एक प्रवक्ता ने पहले बिजनेस इनसाइडर को बताया था कि कंपनी का ध्यान प्रबंधन स्तरों को कम करने और संचालन को सुव्यवस्थित करने पर है.