/नशे में फ्लाइट उड़ा रहे एयर इंडिया के पायलट! ड्रग टेस्ट में 2 और पायलट फेल; ड्यूटी से बाहर या लाइसेंस रद्द...क्या है DGCA का नियम

Air India Flight Pilot: एयर इंडिया के पायलट डोप टेस्ट में फेल हो रहे हैं. दो और पायलट ड्रग टेस्टिंग में पॉजिटिव पाए गए हैं. थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही फ्लाइट के टर्बुलेंस हादसे के बाद से एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के सभी पायलटों के लिए उड़ान से पहले डोप टेस्टिंग को अनिवार्य कर दिया गया है. इसी दौरान अब तक 400 से अधिक पायलटों की डोप टेस्टिंग हुई, जिसमें 2 और पायलट पॉजिटिव पाए गए हैं.
एयर इंडिया ने फ्लाइट से पहले पायलटों के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी कर 'ब्रीथ एनालाइजर' टेस्ट के साथ-साथ डोप टेस्ट भी अनिवार्य कर दिया है. इसी दौरान 17 अगस्त को दो और पायलट ड्रग पॉजिटिव पाए गए हैं. एयर इंडिया ने प्राइमरी रिपोर्ट के बेस पर दोनों पायलटों को फिलहाल उड़ान ड्यूटी से हटा दिया गया है.
4 अगस्त को थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट टर्बुलेंस में फंसकर करीब 300 फीट नीचे आ गई थी. मामले की जांच में पाया गया कि फ्लाइट के दो पायलटों में से एक नशे में था. उसके शरीर में मारिजुआना (गांजा) की मात्रा पाई गई. पायलट के डोप टेस्ट में फेल होने के बाद एयर इंडिया ने अपने एसओपी में बदलाव किया और उड़ान भरने से पहले दोनों पायलट का अनिवार्य साइकोएक्टिव सब्सटेंस (डोप) टेस्ट कराने का नया नियम तय कर दिया. इसी टेस्ट के दौरान 2 और पायलट ड्रग पॉजिटिव पाए गए हैं. बता दें कि एयर इंडिया के पास करीब 5000 पायलट हैं.
DGCA के नियम के मुताबिक उड़ान भरने से 12 घंटे पहले तक पायलट किसी भी तरह का नशा नहीं कर सकते हैं. एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के तहत पायलट का क्रू मेंबर्स के लिए अल्कोहक लेने की पूरी पाबंदी है. वहीं फ्लाइट के दौरान भी इसका सेवन प्रतिबंधित है. शराब या मादक पेय के अलावा कुछ प्रतिबंधित दवाओं की भी मनाही है. DGCA की गाइडलाइंस के मुताबिक उड़ान से पहले पायलट या क्रू मेंबर्स प्रतिबंधित दवाएं जैसे एम्फैटेमिन, बेंजोडायजेपाइन, बार्बिट्यूरेट्स, कोकीन, ओपिओइड्स, गांजा आदि का सेवन नहीं कर सकते हैं.
पहला: उड़ान भरने से पहले और विमान की लैंडिंग के बाद पायलट को ब्रीथ-एनालाइजर टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है. इस टेस्ट का मकसद ये तय करना है कि पायलट ने अल्कोहल का सेवन तो नहीं किया.
दूसरा: साइकोएक्टिव सब्सटेंस टेस्ट हर उड़ान से पहले तो नहीं, लेकिन रैंडम तौर पर कभी भी किया जाता है, जिसमें ये तय किया जाता है कि पायलट ने किसी भी तरह से प्रतिबंधित ड्रग्स का सेवन तो नहीं किया.
अगर पायलट डोप टेस्टिंग में फेल हुआ, तो पायलट को फौरन ऑफ ड्यूटी कर दिया जाता है.
पहली बार पॉजिटिव होने पर पायलट को उड़ान भरने से रोकर रिहैब के लिए भेजा जाता है.
दूसरी बार डोप भी पॉजिटिव होने पर पायलट का लाइसेंस 3 साल तक निलंबित किया जा सकता है.
तीसरी बार पॉजिटिव होने पर उसका लाइसेंस रद्द कर , उसके खिलाफ रेगुलेटरी एक्शन लिया जाता है.