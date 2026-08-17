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नशे में फ्लाइट उड़ा रहे एयर इंडिया के पायलट! ड्रग टेस्ट में 2 और पायलट फेल; ड्यूटी से बाहर या लाइसेंस रद्द...क्या है DGCA का नियम

Air India Pilot Drug Test: फुकेट-दिल्ली हादसे के बाद एयर इंडिया के दो और पायलट डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं. दोनों ही पायलट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. 400 से अधिक एयर इंडिया के पायलटों की डोप टेस्टिंग की जा चुकी है. ड्रग टेस्ट में पॉजिटिव आने पर पायलट के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है ? DGCA का नियम क्या कहता है ?

Written ByBavita Jha
Published: Aug 17, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 02:15 PM IST
नशे में फ्लाइट उड़ा रहे एयर इंडिया के पायलट! ड्रग टेस्ट में 2 और पायलट फेल; ड्यूटी से बाहर या लाइसेंस रद्द...क्या है DGCA का नियम

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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