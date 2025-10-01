Advertisement
Hindi Newsबिजनेस

दो श‍िप, चेक बाउंस और कार्गो म‍िस‍िंग, भारत के इस शहर में 325 करोड़ का शिपिंग 'स्कैम'!

1 अगस्त को मुंबई के नहावा शेवा पोर्ट पहुंचना था लेक‍िन यह 13 अगस्त को पहुंचा. जहाज को डिजिबूती के बजाय ओमान भेज दिया गया. जहाज पर करीब 130 करोड़ रुपये का माल लदा था.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 01, 2025, 09:04 PM IST
दो श‍िप, चेक बाउंस और कार्गो म‍िस‍िंग, भारत के इस शहर में 325 करोड़ का शिपिंग 'स्कैम'!

Shipping Scam in Mumbai: मुंबई में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. इस बार मायानगरी के शिपिंग और लॉजिस्टिक्स (Shipping and Logistics) सेक्टर में 325 करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला सामने आया है. रुशभ सीलिंक एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर विशाल मेहता ने इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई है. मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) पूरे मामले की जांच कर रही है. एनडीटीवी में प्रकाश‍ित रिपोर्ट के अनुसार मेहता ने कई बड़ी कंपनियों पर आरोप लगाए हैं. इनमें एएलएक्स शिपिंग एजेंसीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दुबई की अलादीन एक्सप्रेस डीएमसीसी और ओईएल एक्सप्रेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं.

1 अगस्त वाला श‍िप 13 अगस्‍त को पहुंचा

मेहता ने बताया क‍ि इन कंपनियों ने शिपिंग ऑपरेशंस में इनवेस्‍ट का लालच दिया और गारंटीड प्रॉफिट का वायदा क‍िया. शुरू में सब कुछ ठीक चला लेक‍िन बाद में संदिग्ध कॉन्ट्रैक्ट्स और डील्स से बड़ी रकम साइफन कर ली गई. श‍िकायत का केंद्र दो जहाज लीला मोम्बासा और एक्सएक्सएच-2 बताएं जा रहे हैं. लीला मोम्बासा को 1 अगस्त को मुंबई के नहावा शेवा पोर्ट (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट) पहुंचना था लेक‍िन यह 13 अगस्त को पहुंचा. जहाज को डिजिबूती के बजाय ओमान भेज दिया गया था. जहाज पर करीब 130 करोड़ रुपये का माल लदा था.

ऑपरेशंस के ल‍िए पैसे की कमी बता की उगाही
मेहता की तरफ से आरोप लगाया गया क‍ि 26 अगस्त को उनसे 1 मिलियन डॉलर (करीब 8.4 करोड़ रुपये) की उगाही की गई. ऑपरेशंस के लिए पैसे की कमी का बहाना बनाया गया. पैसे देने के बावजूद जहाज 15 सितंबर को ही डिजिबूती पहुंचा. इसी बीच, एक्सएक्सएच-2 को जेद्दाह से कराची भेज दिया गया और वहां इसे 10 दिन तक रोककर रखा गया. इससे देरी हुई और नुकसान बढ़ गया. मेहता ने शिकायत में यह भी बताया क‍ि एएलएक्स शिपिंग एजेंसीज (ALX Shipping Agencies) और ओईएल एक्सप्रेस की तरफ से द‍िए गए सिक्योरिटी चेक बाउंस हो गए.

290 करोड़ रुपये से ज्यादा का माल फंस गया
एक चेक से संबंध‍ित अकाउंट में पैसे कम थे, दूसरे में स‍िग्‍नेचर ही मैच नहीं हुए. इससे 290 करोड़ रुपये से ज्यादा का माल फंस गया है. इससे एक्सपोर्टर्स को भी भारी नुकसान हो रहा है. शिकायत में संदीप बख्शी, रवि जाखड़, विकास खान, अली खान, विंग किट त्सोई (एंडी), अब्दुल्ला और मोहम्मद रिजवान शेख समेत कई लोगों के नाम शाम‍िल क‍िये गए हैं. मेहता ने एक समाचार चैनल से बातचीत में कहा क‍ि यह केस सिर्फ उनकी कंपनी का नहीं, बल्कि पूरे देश के शिपिंग और लॉजिस्टिक्स इंडस्‍ट्री की व‍िश्‍वसनीयता को लेकर है.

जांच में ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स और हचिसन पोर्ट जैसे इंटरनेशनल संस्थानों से भी लिंक जुड़ रहे हैं. ईओडब्ल्यू की तरफ से केस दर्ज कर ल‍िया गया है और विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस अबकंपनियों के डॉक्‍यूमेंट, बैंक ट्रांजेक्शन और जहाजों के मूवमेंट चेक कर रही है. एक्‍सपोर्टर्स संगठनों की मांग है क‍ि फंसे माल को जल्द रिलीज किया जाए. यह मामला इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच सकता है. इंडस्‍ट्री के जानकारों का कहना है क‍ि ऐसे स्कैम से निवेशकों का भरोसा कम होता है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Shipping Scam

