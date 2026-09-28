/मुस्लिम देश की भारत से यारी, ₹24,00,35,00,00,000 के साथ आएगा तेल से लेकर LPG का भंडार, 200 अरब डॉलर व्यापार का टारगेट सेट

India-UAE Deal: ब्रिक्स समिट के आयोजन के बाद भारत- संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की दोस्ती और मजबूत हो रही है. UAE ने भारत में फिर से बड़े निवेश का ऐलान किया है. UAE भारत में एक बार फिर से 25 अरब डॉलर का निवेश करने की तैयारी कर रहा है. दोनों देशों के बीच ऊर्जा समझौते को और मजबूत करने की तैयारी की जा रही है.
UAE-भारत की पार्टनरशिप
पश्चिम एशिया संकट के बीच यूएई भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, LPG, LNG और समुद्र के नीचे बिछी गैस पाइपलाइनों को बिछाने की तैयारी कर रहा है. दोनों देशों की कोशिश है कि भारत का यूएई में निवेश 100 अरब डॉलर तक पहुंच सके.
एनर्जी ब्रिज बनाने की तैयारी
UAE भारत का ट्रस्टेड पार्टनर है. दोनों ब्रिक्स के सदस्य है और दोनों के बीच कॉम्प्रिहेन्सिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) चार साल पहले हो चुका है. दोनों अपने व्यापार को अगले कुछ सालों में 200 अरब डॉलर तक पहुंचाना चाहते हैं. UAE और भारत एनर्जी ब्रिज बनाने की तैयारी कर रहे हैं. समंदर के नीचे पाइपलाइन के जरिए UAE से तेल और गैस की सप्लाई की भी कोशिश की जा रही है. खाड़ी देश भारत में अपना रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बढ़ाने की तैयारी कर रहा है. जबकि भारत की कोशिश है कि वो यूएई को अपना सबसे बड़ा LPG और LNG का सप्लायर बनाए.
200 अरब डॉलर का टारगेट सेट
साल 2032 तक भारत और UAE के बीच व्यापार को दोगुना कर 200 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य है. बंदरगाह, जहाज निर्माण, अंतरिक्ष, खाद्य सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स, फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने की तैयारी की जा रही है. भारत के FDI निवेश में यूएई की हिस्सेदारी 7वें नंबर पर है. करीब 35 लाख से ज्यादा भारतीय यूएई में रहते हैं. वहां के कारोबार, रियल एस्टेट , आईटी सेक्टर में भारतीयों का अहम रोल है.
भारत-UAE के बीच व्यापार
भारत UAE के बीच वित्त वर्ष 2026 में द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 101.24 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया.
भारत का आयात
कच्चा तेल
सोना
पेट्रोलियम गैस
कीमती पत्थर और जूलरी
भारत का यूएई को निर्यात
सब्जी-फल
मसाले
चावल
चीनी
ड्राई फ्रूट
वनस्पति तेल