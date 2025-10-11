Advertisement
Uber ड्राइवरों की बल्ले-बल्ले, मिलेगी पूरी कमाई, कंपनी ने शुरू की नई सर्विस

 कंपनी को रैपिडो से लगातार कड़ी टक्कर मिल रही है जो तेजी से अपने कारोबार का विस्तार कर रही है. रैपिडो सबस्क्रिप्शन मॉडल के दम पर ड्राइवर्स को अपने साथ जोड़ने में सफल रही है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 11, 2025, 07:34 AM IST
Uber ड्राइवरों की बल्ले-बल्ले, मिलेगी पूरी कमाई, कंपनी ने शुरू की नई सर्विस

Uber Subscription Model: ऑनलाइन कैब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी उबर (Uber) ने अपने साथ जुड़े सभी कार, ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकल चालकों (ड्राइवर पार्टनर) के लिए सबस्क्रिप्शन-बेस्ड मॉडल (Uber Subscription Model) शुरू किया है. कंपनी ने दो सप्ताह पहले ये मॉडल शुरू किया था और अब ये पूरे देश में लागू कर दिया गया है.

 रैपिडो से​ कड़ी टक्कर 

ये कदम उबर को रैपिडो और ओला सहित अन्य प्रमुख एग्रीगेटर्स की कतार में ला खड़ा करता है. कंपनी को  रैपिडो से लगातार कड़ी टक्कर मिल रही है जो तेजी से अपने कारोबार का विस्तार कर रही है. रैपिडो सबस्क्रिप्शन मॉडल के दम पर ड्राइवर्स को अपने साथ जोड़ने में सफल रही है. उबर ने सबस्क्रिप्शन मॉडल को अपनाने की पुष्टि कर दी है. इस बारे में  कंपनी ने एक बयान में कहा, ‘बाजार में बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप अब हम कारों, ऑटो और बाइक सहित सभी प्लेटफॉर्म पर सबस्क्रिप्शन मॉडल पर काम कर रहे हैं.'

कमीशन मॉडल  के तहत, उबर ड्राइवर से 15-20 प्रतिशत किराया लेता था. इस पर ड्राइवरों का कहना था कि इस व्यवस्था से उनकी कमाई कम हो गई थी. 

ड्राइवर का क्या होगा फायदा?

सब्सक्रिप्शन मॉडल में ड्राइवर केवल सब्सक्रिप्शन शुल्क का भुगतान करता है और बाकी आय ड्राइवर को मिलती है. एक उबर ड्राइवर ने बताया कि सब्सक्रिप्शन मॉडल में लगभग पूरी राशि ड्राइवर को मिलती है. फिलहाल, उबर ने ड्राइवर पार्टनर्स के लिए डेली और मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान शुरू किए हैं.

