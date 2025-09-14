Bank fraud: 16,48,00000 रुपये की हेराफेरी, कैशियर गिरफ्तार जानिए क्या है पूरा मामला
Bank fraud: 16,48,00000 रुपये की हेराफेरी, कैशियर गिरफ्तार जानिए क्या है पूरा मामला

 ANI के मुताबिक, अगरतला नगर निगम की शिकायत के बाद वेस्ट अगरतला पुलिस स्टेशन ने मामले की जांच शुरू की और बैंक कैशियर रामयानी श्रीमोयी को गिरफ्तार किया है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 14, 2025, 10:57 PM IST
Bank fraud: 16,48,00000 रुपये की हेराफेरी, कैशियर गिरफ्तार जानिए क्या है पूरा मामला

Bank fraud: अगरतला नगर निगम (Agartala Municipal Corporation) के अकाउंट से 16.48 करोड़ रुपये की हेराफेरी का मामला सामने आया है. इसमें अज्ञात धोखेबाजों ने अगस्त और सितंबर 2025 के बीच क्लोन (नकली) चेक का इस्तेमाल करके अगरतला नगर निगम (AMC) के बैंक खाते से अवैध रूप से ₹16.38 करोड़ निकाल लिए हैं. न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक, अगरतला नगर निगम की शिकायत के बाद वेस्ट अगरतला पुलिस स्टेशन ने मामले की जांच शुरू की और बैंक कैशियर रामयानी श्रीमोयी को गिरफ्तार किया है. कोर्ट ने कैशियर को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.

क्या है मामला?

16 करोड़ रुपये की 'अनधिकृत निकासी' की पुष्टि के बाद बैंक ने 5 सितंबर को पश्चिम अगरतला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. पश्चिम त्रिपुरा के SP नमित पाठक ने धोखाधड़ी की जांच के लिए एडिशनल SP ध्रुभ नाथ के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया था. पुलिस ने बताया कि 5 अगस्त से 2 सितंबर तक कुल छह क्लोन चेकों का इस्तेमाल 16 करोड़ रुपये निकालने के लिए किया गया था.

7 करोड़ की रिकवरी

पुलिस ने कहा कि शेष राशि का पता लगाने और धोखाधड़ी में संभावित सहयोगियों की पहचान करने के लिए जांच जारी है. पुलिस ने ऑनलाइन लेनदेन का पता लगाकर अब तक धोखाधड़ी से 7 करोड़ रुपये की राशि बरामद कर ली है.

सब-डिविजनल पुलिस अफसर  (SDPO) डीपी रॉय ने बताया कि आरोपी की पहचान असम के नागांव निवासी रामायणी श्रीमायी के रूप में हुई है, जो यूको बैंक की अगरतला शाखा में कैशियर के रूप में तैनात है। उसे शनिवार को अदालत में पेश किया जाएगा.

 

 

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Bank fraud

Trending news

