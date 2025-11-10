यूको बैंक, IOB, BOI...ये सरकारी बैंक होंगे बंद ! वित्त मंत्री ने बताया क्या है मेगा बैंकिंग मर्जर का प्लान, 2.3 लाख स्टाफ और लाखों खाताधारक, किसपर कितना असर ?

Bank Mega Merger: देश के बैंकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. सरकार छोटे-छोटे सरकारी बैंकों का मर्जर करने का प्लान बना रही है. प्राइवेटाइजेशन के बाद अब सरकार सरकारी बैंकों के मर्जर की तैयारी कर रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद इस बारे में बात करते हुए कहा कि देश को वर्ल्ड क्लास बैंकिंग सिस्टम की जरूरत है. भारतीय बैंकों को दुनिया के टॉप बैंकों में शामिल करने के लिए उन्हें बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच बातचीत चल रही है. सरकार सरकारी बैंकों के मेगा मर्जर की योजना पर काम कर रही है, जिसमें छोटे सरकारी बैंकों को बड़े सरकारी बैंकों में विलय किया जा सकता है.

देश में रह सकते हैं सिर्फ 4 सरकारी बैंक

मौजूदा वक्त में देश में 12 सरकारी बैंक हैं. सरकार इन बैंकों की संख्य़ा को घटाकर 4 कर सकती है. देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), केनरा बैंक (Canra Bank), पंजाब नेशनल बैंक (PNB Bank) और बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda)को छोड़कर बाकी बैंकों का विलय किया जा सकता है. सूत्रों की माने तो छोटे बैंकों का विलय देश के 4 बड़े सरकारी बैंकों में किया जा सकता है, जिससे बड़े बैंक बन सकेंगे.

किन-किन बैंकों का हो सकता है मर्जर

सरकार बैंकिंग सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI), बैंक ऑफ इंडिया (BOI), बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) , यूको बैंक (UCO Bank) और पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab and Sind) का मर्जर बड़े बैंकों में कर सकती है. हालांकि किस बैंक का विलय किसके साथ होगा, फिलहाल उसकी तस्वीर साफ नहीं हुई है. इस विलय से बैंक को मौजूदा ग्राहकों और कर्मचारियों पर असर होगा. वहीं संकेत ये बी मिल रहे हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक को मिलाकर देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बनाया जा सकता है.

बैंक के विलय से क्या होगा असर

इन बैंकों के विलय से करोड़ों खाताधारकों और 2,29,800 कर्मचारियों पर असर होगा. भले ही सरकार दावा कर रही हो कि कर्मचारियों की नौकरियां नहीं जाएंगी, लेकिन जब इन बैंकों का मर्जर होगा तो निश्चित तौर पर कई शाखाएं बंद होगी. एक ही तरह के काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, प्रमोशन से लेकर सैलरी बढ़ोतरी पर असर होगा. कर्मचारियों को ट्रांसफर का दर्द झेलना पड़ सकता है. इतना ही नहीं बैंकिंग सेक्टर में नई नौकरियों के लिए विकल्प कम हो जाएंगे. न सैलरी आएगी और इनकम टैक्स का रिफंड! पहली फुरसत में निपटा लें PAN कार्ड से जुड़ा ये काम, वरना इस तारीख के बाद भाग-दौड़ के लिए तैयार रहिए

मर्जर से सिर्फ कर्मचारी ही नहीं खाताधारकों पर भी असर होगा. मर्जर के बाद नई पासबुक, चेकबुक और नया खाता नंबर भी हो सकता है . बैंकिंग जमा, एफडी, ब्याज दर, लोन आदि पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन ब्रांच का नाम-पता बदलने से नए चेकबुक, पासबुक के लिए बैंक की शाखा जाना पड़ सकता है.