SpaceX IPO : दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने शुक्रवार को शेयर बाजार में जोरदार शुरुआत की है. लिस्टिंग के बाद कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़कर करीब 2.1 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गयी है. इससे वो दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में शामिल हो गई. इस उछाल के साथ मस्क की संपत्ति भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई.
हालांकि, इस रिकॉर्ड वैल्यूएशन पर भारत के दिग्गज बैंकर उदय कोटक ने कई अहम सवाल खड़े किए हैं. उनका मानना है कि SpaceX का वैल्यूएशन पारंपरिक कारोबारी मानकों से कहीं आगे निकल चुका है और ये निवेशकों की भविष्य को लेकर सोच का बड़ा संकेत है.
SpaceX IPO, listing, and beyond, is a true test for capitalism. The valuation does not fit any traditional matrix and is a huge bet on the future course of planet earth. Only time will tell whether we, the human race, have arrived into the fairy tale world we grew up in as…
— Uday Kotak (@udaykotak) June 13, 2026
कोटक ने कहा कि SpaceX की बाजार कीमत उसके अनुमानित 2025 रेवेन्यू की तुलना में करीब 100 गुना है. ऐसे में यह समझना मुश्किल है कि निवेशक कंपनी की मौजूदा कमाई पर भरोसा कर रहे हैं या फिर मानवता के भविष्य को बदल देने वाली उसकी संभावनाओं पर दांव लगा रहे हैं. उनके मुताबिक, SpaceX की लिस्टिंग पूंजीवाद के लिए एक महत्वपूर्ण कसौटी साबित हो सकती है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी प्रतिक्रिया में कोटक ने कहा कि आने वाला समय ही बताएगा कि दुनिया किसी नई तकनीकी क्रांति की दहलीज पर खड़ी है या फिर बाजार में एक बड़ा बुलबुला बन रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि परिणाम चाहे जो हो, मस्क की दूरदृष्टि और जोखिम उठाने की क्षमता की सराहना की जानी चाहिए. कोटक ने अमेरिका की भी तारीफ की और कहा कि ये उस व्यवस्था की ताकत है. इसने एक प्रवासी उद्यमी को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने का अवसर दिया.
उधर, SpaceX के शेयरों ने बाजार में शानदार शुरुआत की. कंपनी का शेयर 135 डॉलर के इश्यू प्राइस के मुकाबले करीब 11% प्रीमियम के साथ 150 डॉलर पर लिस्ट हुआ है. कारोबार के दौरान यह 176.52 डॉलर तक पहुंच गया और लगभग 19% की बढ़त के साथ 160.95 डॉलर पर बंद हुआ. पहले ही दिन भारी निवेशक रुचि देखने को मिली और करोड़ों शेयरों का कारोबार हुआ.