सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी प्रतिक्रिया में कोटक ने कहा कि आने वाला समय ही बताएगा कि दुनिया किसी नई तकनीकी क्रांति की दहलीज पर खड़ी है या फिर बाजार में एक बड़ा बुलबुला बन रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि परिणाम चाहे जो हो, मस्क की दूरदृष्टि और जोखिम उठाने की क्षमता की सराहना की जानी चाहिए. कोटक ने अमेरिका की भी तारीफ की और कहा कि ये उस व्यवस्था की ताकत है. इसने एक प्रवासी उद्यमी को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने का अवसर दिया.