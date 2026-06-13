Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /SpaceX IPO परीकथा है या बुलबुला? दिग्गज बिजनेसमैन उदय कोटक बोले- ‘पूंजीवाद की असली परीक्षा’

SpaceX IPO परीकथा है या बुलबुला? दिग्गज बिजनेसमैन उदय कोटक बोले- ‘पूंजीवाद की असली परीक्षा’

इस रिकॉर्ड वैल्यूएशन पर भारत के दिग्गज बैंकर उदय कोटक ने कई अहम सवाल खड़े किए हैं. उनका मानना है कि SpaceX का वैल्यूएशन पारंपरिक कारोबारी मानकों से कहीं आगे निकल चुका है और ये निवेशकों की भविष्य को लेकर सोच का बड़ा संकेत है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 13, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:01 PM IST
SpaceX IPO परीकथा है या बुलबुला? दिग्गज बिजनेसमैन उदय कोटक बोले- ‘पूंजीवाद की असली परीक्षा’
Image Credit: X/social media

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
SpaceX IPO परीकथा है या बुलबुला? दिग्गज बिजनेसमैन उदय कोटक बोले- ‘पूंजीवाद....'
SpaceX IPO1 min ago
2
Ancient India-Egypt Connection4 min ago
3
Ind vs Zim5 min ago
4
Uttarakhand Hottest City19 min ago
5
property tax22 min ago