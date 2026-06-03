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Hindi NewsबिजनेसIPL खत्म, अब निवेश बढ़ाओ...भारत की सुस्ती पर उदय कोटक का बड़ा संदेश; कंपनियों को दिखाया आईना

'IPL खत्म, अब निवेश बढ़ाओ'...भारत की सुस्ती पर उदय कोटक का बड़ा संदेश; कंपनियों को दिखाया आईना

कोटक ने लिखा, 'अब आईपीएल खत्म हो चुका है, इसलिए भारत के लिए बिजनेस पर फोकस करने का समय आ गया है.' कारोबारी जगत में आईपीएल को अक्सर क्रिकेट और बिजनेस के संगम के रूप में देखा जाता है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jun 03, 2026, 03:54 PM IST
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Source : X/@udaykotak
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Uday Kotak Wake Up Call : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शेयरों में आई जबरदस्त तेजी के दम पर पहले ताइवान और फिर दक्षिण कोरिया ने इक्विटी मार्केट वैल्यू के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया है. मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि AI टेक्नोलॉजी में निवेश की धीमी रफ्तार भारत के पिछड़ने की बड़ी वजह बन रही है. इसी बीच देश के दिग्गज बैंकर उदय कोटक ने भारतीय कंपनियों को भविष्य के लिए बड़े निवेश की जरूरत पर जोर देते हुए चेतावनी भरा संदेश दिया है.

'7.6 लाख करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी'

उदय कोटक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि दुनिया की प्रमुख टेक कंपनियों में शामिल गूगल, भारी नकदी भंडार होने के बावजूद करीब 80 अरब डॉलर (करीब 7.6 लाख करोड़ रुपये) जुटाने की तैयारी कर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी AI इन्फ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक कंप्यूटिंग कैपिसिटी का विस्तार करने के लिए ये पूंजी जुटा रही है. कोटक ने कहा कि गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का मार्केट कैप करीब 4.342 ट्रिलियन डॉलर है. उन्होंने बताया कि कंपनी का वार्षिक मुनाफा 160 अरब डॉलर रहा है, जबकि पिछली तिमाही में उसने 62 अरब डॉलर का लाभ कमाया. उनके मुताबिक, ये आंकड़ा भारत की सभी लिस्टेड कंपनियों के कुल मुनाफे और मार्केट कैप के बराबर बैठता है.

'बिजनेस पर फोकस करने का समय आ गया है'

उन्होंने कहा कि यह भारत के कॉरपोरेट जगत के लिए एक स्पष्ट 'वेक-अप कॉल' है. कोटक ने लिखा, 'अब आईपीएल खत्म हो चुका है, इसलिए भारत के लिए बिजनेस पर फोकस करने का समय आ गया है.' कारोबारी जगत में आईपीएल को अक्सर क्रिकेट और बिजनेस के संगम के रूप में देखा जाता है.

 

AI निवेश में पिछड़ रहा भारत

कोटक की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत को AI टेक्नोलॉजी में निवेश के मामले में कई देशों से पीछे माना जा रहा है. कुछ साल पहले तक उभरते बाजारों में भारत विदेशी निवेशकों की पहली पसंद हुआ करता था, लेकिन अब निवेश फ्लो में कमी देखने को मिल रही है. आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026 में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से करीब 24 अरब डॉलर (लगभग 2.2 लाख करोड़ रुपये) की बिकवाली की है. इससे पहले 2025 में भी विदेशी निवेशकों ने 18.9 अरब डॉलर की निकासी की थी.

ताइवान और दक्षिण कोरिया ने भारत को पीछे छोड़ा 

इस वर्ष भारतीय शेयर बाजार में करीब 8 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. इसके विपरीत ताइवान के शेयर बाजार में 58 फीसदी और दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार में 88 फीसदी की तेजी देखने को मिली है. AI और सेमीकंडक्टर सेक्टर में मजबूत निवेश के कारण दोनों देशों के बाजारों को बड़ा फायदा मिला है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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