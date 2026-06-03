'IPL खत्म, अब निवेश बढ़ाओ'...भारत की सुस्ती पर उदय कोटक का बड़ा संदेश; कंपनियों को दिखाया आईना

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Uday Kotak Wake Up Call : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शेयरों में आई जबरदस्त तेजी के दम पर पहले ताइवान और फिर दक्षिण कोरिया ने इक्विटी मार्केट वैल्यू के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया है. मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि AI टेक्नोलॉजी में निवेश की धीमी रफ्तार भारत के पिछड़ने की बड़ी वजह बन रही है. इसी बीच देश के दिग्गज बैंकर उदय कोटक ने भारतीय कंपनियों को भविष्य के लिए बड़े निवेश की जरूरत पर जोर देते हुए चेतावनी भरा संदेश दिया है.
उदय कोटक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि दुनिया की प्रमुख टेक कंपनियों में शामिल गूगल, भारी नकदी भंडार होने के बावजूद करीब 80 अरब डॉलर (करीब 7.6 लाख करोड़ रुपये) जुटाने की तैयारी कर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी AI इन्फ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक कंप्यूटिंग कैपिसिटी का विस्तार करने के लिए ये पूंजी जुटा रही है. कोटक ने कहा कि गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का मार्केट कैप करीब 4.342 ट्रिलियन डॉलर है. उन्होंने बताया कि कंपनी का वार्षिक मुनाफा 160 अरब डॉलर रहा है, जबकि पिछली तिमाही में उसने 62 अरब डॉलर का लाभ कमाया. उनके मुताबिक, ये आंकड़ा भारत की सभी लिस्टेड कंपनियों के कुल मुनाफे और मार्केट कैप के बराबर बैठता है.
Google which is cash surplus, just announced an additional capital raise of $80 bn.
Google annual profit is $160 bn, last quarter $62 bn, and market cap $4.5 trillion. That is close to total profits and market cap of all Indian listed companies put together.
It’s a wake up call…
— Uday Kotak (@udaykotak) June 2, 2026
उन्होंने कहा कि यह भारत के कॉरपोरेट जगत के लिए एक स्पष्ट 'वेक-अप कॉल' है. कोटक ने लिखा, 'अब आईपीएल खत्म हो चुका है, इसलिए भारत के लिए बिजनेस पर फोकस करने का समय आ गया है.' कारोबारी जगत में आईपीएल को अक्सर क्रिकेट और बिजनेस के संगम के रूप में देखा जाता है.
कोटक की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत को AI टेक्नोलॉजी में निवेश के मामले में कई देशों से पीछे माना जा रहा है. कुछ साल पहले तक उभरते बाजारों में भारत विदेशी निवेशकों की पहली पसंद हुआ करता था, लेकिन अब निवेश फ्लो में कमी देखने को मिल रही है. आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026 में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से करीब 24 अरब डॉलर (लगभग 2.2 लाख करोड़ रुपये) की बिकवाली की है. इससे पहले 2025 में भी विदेशी निवेशकों ने 18.9 अरब डॉलर की निकासी की थी.
इस वर्ष भारतीय शेयर बाजार में करीब 8 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. इसके विपरीत ताइवान के शेयर बाजार में 58 फीसदी और दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार में 88 फीसदी की तेजी देखने को मिली है. AI और सेमीकंडक्टर सेक्टर में मजबूत निवेश के कारण दोनों देशों के बाजारों को बड़ा फायदा मिला है.
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