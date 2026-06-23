Aadhaar Update: 1 जुलाई से ईमेल ID अपडेट करना होगा फ्री, UIDAI ने दी बड़ी राहत

UIDAI के अनुसार, अधिक से अधिक लोगों को अपने आधार विवरण अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये फैसला लिया गया है. अभी तक आधार में ईमेल आईडी अपडेट कराने के लिए 75 रुपये (GST सहित) शुल्क देना पड़ता था. UIDAI द्वारा जारी ज्ञापन में कहा गया है कि आधार मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से ईमेल एड्रेस अपडेट करने पर लगने वाला 75 रुपये का शुल्क पूरी तरह माफ किया जा रहा है. हालांकि, अगर कोई व्यक्ति मोबाइल ऐप के अलावा किसी अन्य माध्यम से ईमेल अपडेट कराता है, तो उसे निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा.