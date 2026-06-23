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Aadhaar Update: 1 जुलाई से ईमेल ID अपडेट करना होगा फ्री, UIDAI ने दी बड़ी राहत

UIDAI के अनुसार, अधिक से अधिक लोगों को अपने आधार विवरण अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये फैसला लिया गया है. अभी तक आधार में ईमेल आईडी अपडेट कराने के लिए 75 रुपये (GST सहित) शुल्क देना पड़ता था.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 23, 2026, 07:25 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:25 PM IST
Aadhaar Update: 1 जुलाई से ईमेल ID अपडेट करना होगा फ्री, UIDAI ने दी बड़ी राहत
Image Credit: X/Social Media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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