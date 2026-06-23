Aadhaar Update: 1 जुलाई से ईमेल ID अपडेट करना होगा फ्री, UIDAI ने दी बड़ी राहत

Aadhaar Update : आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक आधार से लिंक ईमेल आईडी को अपडेट करने की सुविधा पूरी तरह मुफ्त रहेगी. हालांकि, ये सुविधा केवल नए आधार मोबाइल ऐप के जरिए ही उपलब्ध होगी.
UIDAI के अनुसार, अधिक से अधिक लोगों को अपने आधार विवरण अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये फैसला लिया गया है. अभी तक आधार में ईमेल आईडी अपडेट कराने के लिए 75 रुपये (GST सहित) शुल्क देना पड़ता था. UIDAI द्वारा जारी ज्ञापन में कहा गया है कि आधार मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से ईमेल एड्रेस अपडेट करने पर लगने वाला 75 रुपये का शुल्क पूरी तरह माफ किया जा रहा है. हालांकि, अगर कोई व्यक्ति मोबाइल ऐप के अलावा किसी अन्य माध्यम से ईमेल अपडेट कराता है, तो उसे निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा.
UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
‘My Aadhaar’ सेक्शन पर क्लिक करें
‘Verify Email/Mobile Number’ विकल्प चुनें
अपना आधार नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चा कोड दर्ज करें
रजिस्टर्ड ईमेल पर प्राप्त OTP दर्ज करें
OTP सत्यापन के बाद ‘Aadhaar Authentication Successful’ का संदेश दिखाई देगा
UIDAI ने ये भी जानकारी दी है कि मौजूदा mAadhaar ऐप को जल्द बंद कर दिया जाएगा. इसकी जगह नया आधार ऐप लाया गया है. ये पहले से अधिक तेज, सुरक्षित और आधुनिक फीचर्स से लैस है. प्राधिकरण ने सभी आधार उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे Google Play Store या Apple App Store से नया Aadhaar ऐप डाउनलोड कर लें, ताकि भविष्य में आधार सेवाओं का उपयोग बिना किसी रुकावट के किया जा सके. इसके अलावा, UIDAI ने मुफ्त ऑनलाइन दस्तावेज अपडेट सुविधा को भी 14 जून 2027 तक बढ़ा दिया है.