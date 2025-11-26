Advertisement
देशभर में 2,00,00,000 आधार नंबर बंद, UIDAI ने डेटाबेस से हमेशा के लिए हटाया नाम, किन लोगों का रिकॉर्ड हुआ डिलीट जानिए

UIDAI Update:  आधार कार्ड से जुड़े धोखाधड़ी को रोकने के लिए UIDAI ने बड़ा कदम उठाया है.  UIDAI ने अपने डेटा बेस से 2 करोड़ लोगों के नाम हटा दिए हैं. 2 करोड़ लोगों के आधार कार्ड को निष्क्रिय कर दिया गया है. उन लोगों के नाम हटाए गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है.

Nov 26, 2025
Aadhaar Card Status:  आधार कार्ड से जुड़े धोखाधड़ी को रोकने के लिए UIDAI ने बड़ा कदम उठाया है.  UIDAI ने अपने डेटा बेस से 2 करोड़ लोगों के नाम हटा दिए हैं. 2 करोड़ लोगों के आधार कार्ड को निष्क्रिय कर दिया गया है. उन लोगों के नाम हटाए गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है. ऐसे में उन लोगों के आधार नंबर को डिएक्टिवेट कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोका जा सके.  आधार नंबर के जरिए हैकर्स की ओर से बढ़ते फ्रॉड के मामले और आधार का बेजा इस्तेमाल को रोकने के लिए मर चुके लोगों के आधार नंबर को हमेशा के लिए डिएक्टिवेट किया जा रहा है. इसके लिए सटीक जानकारी हासिल करने के बाद उसे डेटाबेस से हटाया दजा रहा है. 

2 करोड़ आधार कार्ड निष्क्रिय  

UIDAI ने  2 करोड़ आधार को निष्क्रिय किया है. मृत लोगों के आधार कार्ड की जानकारी उन्हें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम और कई सरकारी विभागों से हासिल हुई थी. सटीक जानकारी के बाद उन आधार कार्ड को डिएक्टिवेट कर दिया गया है.  UIDAI की ओर से ये साफ किया गया है कि जिन मृतकों के आधार नंबर को निष्क्रिय किया जा रहा है, वो नंबर दोबारा किसी को नहीं दिए जाते हैं.  

अगर आपके घर में भी उन लोगों के आधार अब तक सक्रिय हैं, जो दुनिया छोड़कर जा चुके हैं तो आप myAadhaar Portal से रिपोर्ट कर सकते हैं. 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में माई आधार की सुविधा उपलब्ध है. आपके द्वारा दी गई जानकारी को वैरिफाई करने के बाद उसे निष्क्रिय कर दिया जाता है.  

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

Aadhar Card

