मोबाइल नंबर बदलने के लिए नहीं लगाना होगा चक्कर; QR वेरिफिकेशन, नए फीचर्स के साथ इस दिन UIDAI लॉन्च करेगा न्यू आधार ऐप

UIDAI Update : यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 28 जनवरी को एक बड़ी लॉन्चिंग करने जा रही है. UIDAI, न्यू आधार ऐप का फुल वर्जन लॉन्च करेगा. UIDAI ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर इसकी लॉन्चिंग की जानकारी खुद दी है.

किस दिन होगी लॉन्चिंग?

UIDAI 28 जनवरी 2026 को अपने आधार ऐप का फुल वर्जन लॉन्च कर रहा है. इस अपडेट के बाद यूजर्स को अब फिजिकल आधार कार्ड साथ रखने की जरूरत नहीं होगी और पहचान का वेरिफिकेशन उनके मोबाइल फोन से ही हो सकेगा. नए ऐप में दूसरे व्यक्ति के आधार को वेरिफाई करने, QR कोड-बेस्ड वेरिफिकेशन और ऐप के अंदर ही एड्रेस, मोबाइल नंबर, नाम और ईमेल एड्रेस अपडेट करने जैसे फीचर्स शामिल होंगे, जिससे आधार से जुड़े काम आसान हो जाएंगे.

आप अपडेट कर पाएंगे पूरी डिटेल

एक ऑफिशियल सोशल मीडिया पोस्ट में UIDAI ने कहा कि अपडेटेड ऐप QR कोड स्कैनिंग के जरिए आधार वेरिफिकेशन को मुमकिन बनाएगा. यूजर्स सीधे ऐप के जरिए अपनी जरूरी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि पता, मोबाइल नंबर, नाम और ईमेल ID भी अपडेट कर पाएंगे. अधिकारियों ने कहा कि इस पहल से उन लाखों लोगों को फायदा होगा जो रोजाना की सरकारी सेवाओं और पर्सनल ट्रांजैक्शन के लिए आधार का इस्तेमाल करते हैं. ये बदलाव आधार को पेपर-बेस्ड डॉक्यूमेंट से पूरी तरह से डिजिटल पहचान सिस्टम में बदलने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है. इससे तेज वेरिफिकेशन, मजबूत सुरक्षा और अधिक सुविधा मिलेगी.

यूजर्स का बचेगा समय

डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच से पहचान की धोखाधड़ी और फोटोकॉपी किए गए डॉक्यूमेंट्स के गलत इस्तेमाल पर रोक लगने की उम्मीद है. साथ ही उन यूजर्स का समय भी बचेगा जिन्हें अभी अपडेट के लिए सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ता है. नए आधार ऐप की मुख्य खासियतों में से एक ये है कि यूजर्स को अब फिजिकल कार्ड या प्रिंटेड कॉपी साथ रखने की जरूरत नहीं होगी. मोबाइल ऐप पर दिखाया गया डिजिटल आधार होटलों, गेस्ट हाउसों और दूसरी जगहों पर पहचान के वैलिड प्रूफ के तौर पर स्वीकार किया जाएगा.

क्या काम करेगी नयी आधार ऐप?

ये ऐप तुरंत वेरिफिकेशन के लिए QR कोड-बेस्ड ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करेगा और यूजर्स को अपना पता, मोबाइल नंबर, और जहां जरूरी हो. अपना नाम और ईमेल ID अपडेट करने की सुविधा देगा. इससे देरी और एडमिनिस्ट्रेटिव परेशानियों में काफी कमी आएगी.

FAQs

सवाल : कब लॉन्च होगा नया आधार ऐप?

जवाब : नया आधार ऐप (फुल वर्जन) UIDAI 28 जनवरी 2026 को लॉन्च करेगा. UIDAI ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी साझा की है.

सवाल : कौन-कौन से नए फीचर्स मिलेंगे?

जवाब : इसमें QR कोड-बेस्ड वेरिफिकेशन, दूसरे व्यक्ति के आधार को वेरिफाई करने की सुविधा और ऐप के अंदर ही पता, मोबाइल नंबर, नाम और ईमेल ID अपडेट करने जैसे फीचर्स मिलेंगे। अब फिजिकल आधार कार्ड साथ रखने की जरूरत नहीं होगी।

सवाल: सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत खत्म हो जाएगी?

जवाब : हां, नए ऐप के आने से कई अपडेट्स घर बैठे मोबाइल से हो सकेंगे, अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम होंगे, समय बचेगा और पहचान वेरिफिकेशन ज्यादा सुरक्षित और तेज हो जाएगा.