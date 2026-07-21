Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /UIDAI का नया ऐप, खुद लॉक-अनलॉक करें बायोमीट्रिक डेटा;कैसे सुरक्षित रखें अपनी जानकारी

UIDAI का नया ऐप, खुद लॉक-अनलॉक करें बायोमीट्रिक डेटा;कैसे सुरक्षित रखें अपनी जानकारी

New Aadhaar App: यूआईडीएआई की तरफ से पेश क‍िये गए नए ऐप के जर‍िये आप अपने बायोमीट्रिक डेटा को खुद से लॉक और अनलॉक कर सकते हैं. इसके जर‍िये आप कुछ ही स्‍टेप में अपने बायोमीट्रिक डेटा को स‍िक्‍योर कर सकते हैं.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 21, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 02:32 PM IST
UIDAI का नया ऐप, खुद लॉक-अनलॉक करें बायोमीट्रिक डेटा;कैसे सुरक्षित रखें अपनी जानकारी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मानसून में नोहकालिकाई वॉटरफॉल का नजारा बना देता है दीवाना, खूबसूरती देख रह जाएंगे...
Nohkalikai Waterfall30 min ago
2
Delhi news35 min ago
3
Bengaluru44 min ago
4
Asaduddin Owaisi51 min ago
5
Team India51 min ago