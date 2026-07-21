/UIDAI का नया ऐप, खुद लॉक-अनलॉक करें बायोमीट्रिक डेटा;कैसे सुरक्षित रखें अपनी जानकारी

UIDAI New Aadhaar App: यूनिक आइडेंट‍िफ‍िकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार कार्ड धारकों की प्राइवेसी और स‍िक्‍योर‍िटी को मजबूत करने के लि‍ए नए ऐप में खास सुविधा दी है. पीआईबी (PIB) के अनुसार, देश में अब तक 1.91 करोड़ से ज्‍यादा यूजर्स इस बायोमीट्रिक लॉक और अनलॉकिंग फीचर को यूज कर चुके हैं. नया फीचर यूजर्स को अपने प्राइवेट डेटा पर पूरा कंट्रोल देता है, ज‍िससे जिससे वे केवल कुछ ही टैप में अपने बायोमीट्रिक डेटा को स‍िक्‍योर कर सकते हैं या जरूरत पड़ने पर यूज के ल‍िए तुरंत ओपन कर सकते हैं.