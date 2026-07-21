/UIDAI का नया ऐप, खुद लॉक-अनलॉक करें बायोमीट्रिक डेटा;कैसे सुरक्षित रखें अपनी जानकारी

UIDAI New Aadhaar App: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार कार्ड धारकों की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए नए ऐप में खास सुविधा दी है. पीआईबी (PIB) के अनुसार, देश में अब तक 1.91 करोड़ से ज्यादा यूजर्स इस बायोमीट्रिक लॉक और अनलॉकिंग फीचर को यूज कर चुके हैं. नया फीचर यूजर्स को अपने प्राइवेट डेटा पर पूरा कंट्रोल देता है, जिससे जिससे वे केवल कुछ ही टैप में अपने बायोमीट्रिक डेटा को सिक्योर कर सकते हैं या जरूरत पड़ने पर यूज के लिए तुरंत ओपन कर सकते हैं.
बायोमीट्रिक लॉकिंग सर्विस एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम है, जो कार्डहोल्डर्स को अपनी बायोमीट्रिक जानकारी को सिक्योर रखने का अधिकार देती है. इसके तहत फिंगरप्रिंट, आंखों की पुतली (आइरिस) और चेहरे की पहचान (फेस डेटा) को लॉक किया जा सकता है. एक बार डेटा लॉक होने के बाद कोई भी शख्स या एजेंसी आपकी अनुमति के बिना इस बायोमीट्रिक डेटा को यूज करके वेरिफिकेशन नहीं कर सकती. इस कारण किसी भी तरह के संभावित फाइनेंशिय या डिजिटल फ्रॉड से आपका बचाव होता है.
जैसे ही आप इस फीचर को यूज करते हैं, आपके बायोमीट्रिक्स से होने वाले सभी ऑथेंटिकेशन अस्थायी रूप से पूरी तरह बंद हो जाते हैं. यदि कोई एजेंसी या संस्था आपके लॉक किये गए डेटा से बायोमीट्रिक ऑथेंटिकेशन करने की कोशिश करती है तो सिस्टम में स्पेशल एरर कोड '330' दिखाई देगा. इसका मतलब यह हुआ कि बायोमीट्रिक डेटा सिक्योरली लॉक है. ऐसे कार्डहोल्डर जिनका मोबाइल नंबर उनके अकाउंट से लिंक है, वे कभी भी इस सर्विस का फायदा उठा सकते हैं.
आपके डेटा को सिक्योर और सेफ करने का प्रोसेस काफी आसान है. इसके लिए निम्नलिखित स्टेप फॉलो करें-
सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में नया ऐप खोलें, लॉगइन करें और अपना MPIN दर्ज करें.
अब स्क्रीन पर दिख रहे 'बायोमीट्रिक्स अनलॉक्ड' ऑप्शन पर टैप करें.
आखिर में 'कन्फर्म बायोमीट्रिक्स लॉक' "Confirm Biometrics Lock" बळन दबाते ही बायोमीट्रिक डेटा पूरी तरह से सिक्योर और लॉक हो जाएगा.
जरूरत पड़ने पर आप ऐप में जाकर इसे अनलॉक भी कर सकते हैं.