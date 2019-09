Aadhaar में करना है कुछ भी अपडेट, तो पहले से बुक करें ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट

नई दिल्ली: अगर आपको अपने आधार (Aadhaar) में किसी भी तरह का अपडेट करना है या कोई बदलाव करना है तो आप अपने आस-पास के आधार सेवा केंद्र पर सेवा पाने के लिए अपना अप्वाइंटमेंट या अपनी बारी की बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं. इसके लिए यह आधार सेवा केंद्र सप्ताह के अंत में यानी वीकेंड में खुले रहेंगे. इससे आपको भीड़-भाड़ से बचने और समय की बचत करने में मदद मिलेगी.

#Announcement

Online appointment booking facility (beta version) is now available for all exclusive #AadhaarSevaKendra

These centres are open on weekends. So, book appointment for yourself or your family or friends for Aadhaar enrolment or update from: https://t.co/QFcNEpWGuh pic.twitter.com/6seClnkPrJ

— Aadhaar (@UIDAI) August 31, 2019