e-Aadhaar App: आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी को अपडेट कराने या सही कराने के ल‍िए कई बार लोगों को काफी परेशान होना पड़ता है. इसके ल‍िए आपको आधार सेवा केंद्र (Aadhaar Seva Kendra) घंटों लाइन में लगना पड़ता है. लेक‍िन अब लोगों को राहत देने के ल‍िए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की तरफ से नए ऐप पर काम क‍िया जा रहा है. यूआईडीएआई (UIDAI) आधार कार्ड धारकों के लिए एक मोबाइल ऐप बना रहा है. इस ऐप से लोग बिना किसी ऑफलाइन सेंटर पर जाए जपनी जानकारी को डिजिटली अपडेट कर सकेंगे.

आधार सेवा केंद्र पर कम से कम जाने की जरूरत!

इस मोबाइल ऐप को तैयार करने के पीछे यह मकसद रखा गया है क‍ि भारतीय नागरिकों को अपनी क‍िसी भी प्रकार की जानकारी अपडेट या चेंज करने के ल‍िए आधार सेवा केंद्र (Aadhaar Seva Kendra) पर नहीं जाना पड़े. इस ऐप की सुव‍िधा शुरू होने के बाद सभी तरह की सर्व‍िस यूजर की अंगुल‍ियों पर उपलब्ध होंगी. फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि यह मोबाइल ऐप 2025 के अंत तक सभी आधार होल्‍डर्स के ल‍िए जारी होने की उम्‍मीद है.

e-Aadhaar ऐप क्या है?

नया e-Aadhaar मोबाइल ऐप एक ऐसा ऐप्‍लीकेशन है, जो लोगों को अपने स्मार्टफोन से ही अपनी कुछ मुख्य जानकारी जैसे नाम और घर का पता आद‍ि को बदलने की सुविधा देगा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस ऐप को पेश क‍िये जाने का मकसद लोगों को डिजिटल सॉल्‍यूशन देना है. इससे देशभर में मौजूदा आधार एनरोलमेंट सेंटर पर जाकर अपनी ड‍िटेल बदलवाने की जरूरत कम से कम पड़े. यूआईडीएआई (UIDAI) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेस आईडी टेक्‍नोलॉजी का इस्‍तेमाल कर मोबाइल एप्‍लीकेशन बना रहा है.

नवंबर 2025 से बदल जाएगा पूरा स‍िस्‍टम?

यह ऐप लोगों को सुरक्ष‍ित और आसान डिजिटल आधार सर्व‍िस देगा. UIDAI की तरफ से की जा रही तैयार‍ियों के अनुसार नवंबर 2025 से लोगों को केवल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (जैसे अंगुल‍ियों के निशान और आंखों की पुतली के स्कैन) के लिए ही एनरोलमेंट सेंटर पर जाना होगा. UIDAI की तरफ से यह कदम आधार में जानकारी अपडेट करने के प्रोसेस को आसान बनाने, कागजी कार्यवाही की जरूरत खत्‍म करने, आइडेंड‍िटी फ्रॉड का र‍िस्‍क कम करने और काम को तेजी से पूरा करने के लिए है.

कैसे अपडेट करें पर्सनल डिटेल?

नया e-Aadhaar ऐप लॉन्च होने के बाद आप उसमें लॉग-इन करके अपना नाम, पता, जन्म तिथि और बाकी की प्राइवेट जानकारी बदल सकेंगे. इस ऐप में न सिर्फ जानकारी बदलने की सुविधा होगी, बल्कि सरकार इसे इस तरह से डेवलप कर रही है क‍ि यह सरकारी और वेरिफाइड सोर्स से ऑटोमेट‍िक डाटा भी कलेक्‍ट कर सके. इस डाटा में बर्थ सर्ट‍िफ‍िकेट, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और मनरेगा योजना से जुड़े रिकॉर्ड शामिल होंगे.

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी म‍िन‍िस्‍ट्री (MeitY) ने फरवरी 2025 में 'आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल' भी शुरू किया था. इसका मकसद आधार प्रमाणीकरण की र‍िक्‍वेस्‍ट को मंजूरी देने के प्रोसेस को आसान बनाना है. उम्मीद है क‍ि यह पोर्टल और नया मोबाइल ऐप दोनों मिलकर आधार सिस्टम को और ज्‍यादा सुलभ बनाएंगे.

FAQ

सवाल: यूआईडीएआई की तरफ से e-Aadhaar App कब लॉन्‍च क‍िया जाएगा?

जवाब: यूआईडीएआई की तरफ से e-Aadhaar App को आधार धारकों की सहूल‍ियत के ल‍िए जल्‍द लॉन्‍च क‍िया जाएगा. इसके लॉन्‍च होने के बाद आप जन्‍मत‍िथ‍ि और पते से जुड़ी जानकारी खुद अपडेट कर सकेंगे.

सवाल: नवंबर 2025 से यूआईडीएआई क्‍या सुव‍िधा देने जा रहा?

जवाब: यूआईडीएआई (UIDAI) की तरफ से की जा रही तैयार‍ियों के अनुसार नवंबर 2025 से आपको केवल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए ही एनरोलमेंट सेंटर पर जाना होगा.