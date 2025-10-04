Advertisement
Aadhaar Update: UIDAI का बड़ा फैसला, आधार अपडेट करने पर नहीं देना होगा एडिशनल चार्ज, नई दरों को अगले साल तक टाला

इस कदम से लगभग 6 करोड़ बच्चों को फायदा मिलने की उम्मीद है. ये छूट 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो चुकी है तथा एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी.

Oct 04, 2025
Aadhaar Update : यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU-1) के सभी फीस को माफ कर दिए हैं. इस कदम से लगभग 6 करोड़ बच्चों को फायदा मिलने की उम्मीद है. ये छूट 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो चुकी है तथा एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी.

अभी कितनी है फीस?

पहला और दूसरा MBU अगर 5-7 और 15-17 वर्ष की आयु के बीच किया जाता है, तो फ्री रहता है. लेकिन इसके बाद 125 रुपये प्रति MBU लिया जाता है. अब UIDAI के इस फैसले के बाद 5-17 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए फ्री होगा.

यह भी पढ़ें : सरकार का दावा- 6 साल में 17 करोड़ नए रोजगार, बेरोजगारी अब सिर्फ 3.2%

आधार कार्ड का नियम

पांच साल से कम उम्र के बच्चे के फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक को कैप्चर नहीं किया जाता है. इस उम्र में बच्चा मैच्योर नहीं होता है.  इस फैसले के बाद अब जब भी इन्हें अपना बायोमैट्रिक अपडेट कराना होगा तो फीस नहीं लगेगी. UIDAI के नियमों के मुताबिक, बच्चे के पांच वर्ष की आयु तक पहुंचने पर उंगलियों के निशान, आईरिस और फोटो को आधार में अपडेट करना  जरुरी है. इसी प्रोसेस को पहला अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट यानी MBU (Mandatory Biometric Update) कहा जाता है. इसी प्रकार जब बच्चा 15 वर्ष की आयु तक एक बार फिर से बायोमेट्रिक्स अपडेट करता है जो कि जरुरी होता है तो इसे दूसरा MBU कहा जाता है.

;