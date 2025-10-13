क्रिप्टो क्रैश के दौरान रहस्यमय स्थिति में हुई मौत, कौन थे यूक्रेन के क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर कोंस्टेंटिन गैलिश?

Konstantin Galish : 32 वर्षीय यूक्रेनी क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर कोंस्टेंटिन गैलिश अपनी लेम्बोर्गिनी में मृत पाए गए हैं. पुलिस को संदेह है कि उन्होंने हाल ही में ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में आई गिरावट के कारण आत्महत्या की है. यूक्रेन के पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि गैलिश की मौत खुद को गोली मारने से हुई है और उनके पास से मिला हथियार कानूनी तौर पर उनके नाम पर रजिस्टर्ड था.

गैलिश का शव कीव के बाहरी इलाके में खड़ी उनकी कार में मिला था. हालांकि इस मामले में किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना से इनकार किया गया है. लेकिन अधिकारी कथित तौर पर जबरन वसूली और व्यावसायिक विवादों से जुड़े संभावित संबंधों की जांच कर रहे हैं.

आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे गैलिश!

कीव पुलिस ने टेलीग्राम पर एक आधिकारिक बयान में कहा कि अपनी मृत्यु की पूर्व संध्या पर उन्होंने अपने रिश्तेदारों को मौजूदा आर्थिक तंगी के कारण अपनी मनोस्थिति स्थिति के बारे में बताया और उन्हें एक विदाई संदेश भी भेजा था.

कोंस्टेंटिन गैलिश कौन थे?

कोंस्टेंटिन गैलिश को सोशल मीडिया पर कोस्त्या कुडो के नाम से जाना जाता था. वो एक यूक्रेनी क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर और क्रिप्टोलॉजी की ट्रेडिंग अकादमी के को-फाउंडर थे. उन्होंने यूक्रेन के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले डिजिटल एसेट टीचर में से एक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की थी. गैलिश, निवेशकों को कठिन से कठिन क्रिप्टो से जुड़ी बातों को आसानी से समझाने के लिए जाने जाते थे. उन्होंने अपने YouTube चैनल और टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए, गैलिश ने बिटकॉइन, एथेरियम, NFT और मार्केट पर अपनी राय साझा की और पूर्वी यूरोपीय क्रिप्टो ट्रेडर्स के बीच एक जाना-पहचाना नाम बन गए.

क्रिप्टो मार्केट में आई गिरावट बनी मौत की वजह!

इन्वेस्टिगेटर्स का मानना ​​है कि गैलिश की मौत ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट्स में हाल ही में आई भारी गिरावट से जुड़ी हो सकती है. इस दौरान कथित तौर पर उन्होंने निवेशकों के लगभग 30 मिलियन डॉलर गंवा दिए. उनकी मौत इस सेक्टर में वर्षों में आई सबसे बड़ी गिरावट के कुछ ही दिनों बाद हुई है. 10 अक्टूबर को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीनी तकनीकी निर्यात पर 100% टैरिफ की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद वैश्विक क्रिप्टो मार्केट से लगभग 19 बिलियन डॉलर साफ़ हो गया था. दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन 8.4% गिरकर 104,782 डॉलर पर आ गई, जबकि एथेरियम 6.7% गिर गया था.