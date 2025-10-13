Advertisement
trendingNow12960105
Hindi Newsबिजनेस

क्रिप्टो क्रैश के दौरान रहस्यमय स्थिति में हुई मौत, कौन थे यूक्रेन के क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर कोंस्टेंटिन गैलिश?

गैलिश का शव कीव के बाहरी इलाके में खड़ी उनकी कार में मिला था. हालांकि इस मामले में किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना से इनकार किया गया है. लेकिन अधिकारी कथित तौर पर जबरन वसूली और व्यावसायिक विवादों से जुड़े संभावित संबंधों की जांच कर रहे हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 13, 2025, 05:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्रिप्टो क्रैश के दौरान रहस्यमय स्थिति में हुई मौत, कौन थे यूक्रेन के क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर कोंस्टेंटिन गैलिश?

Konstantin Galish : 32 वर्षीय यूक्रेनी क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर कोंस्टेंटिन गैलिश अपनी लेम्बोर्गिनी में मृत पाए गए हैं. पुलिस को संदेह है कि उन्होंने हाल ही में ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में आई गिरावट के कारण आत्महत्या की है. यूक्रेन के पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि गैलिश की मौत खुद को गोली मारने से हुई है और उनके पास से मिला हथियार कानूनी तौर पर उनके नाम पर रजिस्टर्ड था.

गैलिश का शव कीव के बाहरी इलाके में खड़ी उनकी कार में मिला था. हालांकि इस मामले में किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना से इनकार किया गया है. लेकिन अधिकारी कथित तौर पर जबरन वसूली और व्यावसायिक विवादों से जुड़े संभावित संबंधों की जांच कर रहे हैं.

आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे गैलिश!

Add Zee News as a Preferred Source

कीव पुलिस ने टेलीग्राम पर एक आधिकारिक बयान में कहा कि अपनी मृत्यु की पूर्व संध्या पर उन्होंने अपने रिश्तेदारों को मौजूदा आर्थिक तंगी के कारण अपनी मनोस्थिति स्थिति के बारे में बताया और उन्हें एक विदाई संदेश भी भेजा था.

कोंस्टेंटिन गैलिश कौन थे? 

कोंस्टेंटिन गैलिश को सोशल मीडिया पर कोस्त्या कुडो के नाम से जाना जाता था. वो एक यूक्रेनी क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर और क्रिप्टोलॉजी की ट्रेडिंग अकादमी के को-फाउंडर थे. उन्होंने यूक्रेन के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले डिजिटल एसेट टीचर में से एक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की थी.  गैलिश, निवेशकों को कठिन से कठिन क्रिप्टो से जुड़ी बातों को आसानी से समझाने के लिए जाने जाते थे. उन्होंने अपने YouTube चैनल और टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए, गैलिश ने बिटकॉइन, एथेरियम, NFT और मार्केट पर अपनी राय साझा की और पूर्वी यूरोपीय क्रिप्टो ट्रेडर्स के बीच एक जाना-पहचाना नाम बन गए.

क्रिप्टो मार्केट में आई गिरावट बनी मौत की वजह!

इन्वेस्टिगेटर्स का मानना ​​है कि गैलिश की मौत ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट्स में हाल ही में आई भारी गिरावट से जुड़ी हो सकती है. इस दौरान कथित तौर पर उन्होंने निवेशकों के लगभग 30 मिलियन डॉलर गंवा दिए. उनकी मौत इस सेक्टर में वर्षों में आई सबसे बड़ी गिरावट के कुछ ही दिनों बाद हुई है. 10 अक्टूबर को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीनी तकनीकी निर्यात पर 100% टैरिफ की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद वैश्विक क्रिप्टो मार्केट से लगभग 19 बिलियन डॉलर साफ़ हो गया था. दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन 8.4% गिरकर 104,782 डॉलर पर आ गई, जबकि एथेरियम 6.7% गिर गया था.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Cryptocurrency Market Crash

Trending news

सुनिए मैं आपसे बात... MLA को आया 'ड्रीम गर्ल' का कॉल, होने वाला था बड़ा धोखा; फिर...
Maharashtra
सुनिए मैं आपसे बात... MLA को आया 'ड्रीम गर्ल' का कॉल, होने वाला था बड़ा धोखा; फिर...
दीपावली से पहले बड़ा तोहफा, CM मान ने ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देकर रचा इतिहास
Flood Relief Package
दीपावली से पहले बड़ा तोहफा, CM मान ने ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देकर रचा इतिहास
BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
rss
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
Viral Video
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
weather update
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
Durgapur Rape Case
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
Srinagar
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
coldrif cough syrup ban
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना
Indian politics
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना