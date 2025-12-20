सीमेंट बनाने वाली इस कंपनी को मिला ₹782 करोड़ का GST नोटिस, जानिए क्या है पूरा मामला?

UltraTech Cement receives GST Notice : देश में सीमेंट बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट को बड़ा झटका लगा है. अल्ट्राटेक सीमेंट ने शनिवार को बताया कि कुल 782.2 करोड़ रुपये के पेमेंट के लिए GST डिमांड नोटिस मिला है. कंपनी ने कहा कि वो सही फोरम में चुनौती देने की योजना बना रही है.

किन वजहों से हुई GST की डिमांड?

अल्ट्राटेक सीमेंट ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि कंपनी ऑर्डर की समीक्षा कर रही है. सभी कानूनी ऑप्शन पर विचार कर रही है और उसी के अनुसार डिमांड को चुनौती देगी कंपनी ने कहा कि ये ऑर्डर 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान दी गई दलीलों और स्पष्टीकरणों पर सही तरीके से विचार किए बिना पारित किया गया है. इस मामले में कुछ अन्य टैक्स से जुड़ी भी अनियमितताएं हुईं हैं.

GST डिमांड में क्या-क्या शामिल है?

फाइलिंग में कहा गया है कि इसके खिलाफ पास किए गए ऑर्डर में 3,90,95,58,194 रुपये की टैक्स लायबिलिटी साथ ही टैक्स डिमांड पर लागू ब्याज; अतिरिक्त ब्याज 27,68,289 रुपये और 3,90,95,58,194 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

अल्ट्राटेक सीमेंट देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी

अल्ट्राटेक सीमेंट देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है. इसकी सालाना क्षमता लगभग 200 मिलियन टन है. अल्ट्राटेक सीमेंट आदित्य बिड़ला ग्रुप की सीमेंट फ्लैगशिप कंपनी है. 8.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बिल्डिंग सॉल्यूशंस पावरहाउस, अल्ट्राटेक भारत में ग्रे सीमेंट और रेडी-मिक्स कंक्रीट (RMC) की सबसे बड़ी निर्माता और व्हाइट सीमेंट की सबसे बड़ी मनुफक्चरर्स में से एक है. ये क्षमता के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है और बिक्री वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी (चीन को छोड़कर) है.

अल्ट्राटेक दुनिया की एकमात्र सीमेंट कंपनी है (चीन के बाहर) जिसके पास एक ही देश में 175+ MTPA सीमेंट बनाने की क्षमता है. कंपनी का बिजनेस UAE, बहरीन, श्रीलंका और भारत में फैला हुआ है.