Advertisement
trendingNow13048037
Hindi Newsबिजनेससीमेंट बनाने वाली इस कंपनी को मिला ₹782 करोड़ का GST नोटिस, जानिए क्या है पूरा मामला?

सीमेंट बनाने वाली इस कंपनी को मिला ₹782 करोड़ का GST नोटिस, जानिए क्या है पूरा मामला?

 अल्ट्राटेक सीमेंट ने शनिवार को बताया कि कुल 782.2 करोड़ रुपये के पेमेंट के लिए GST डिमांड नोटिस मिला है. कंपनी ने कहा कि वो सही फोरम में चुनौती देने की योजना बना रही है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 20, 2025, 10:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सीमेंट बनाने वाली इस कंपनी को मिला ₹782 करोड़ का GST नोटिस, जानिए क्या है पूरा मामला?

UltraTech Cement receives GST Notice : देश में सीमेंट बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट को बड़ा झटका लगा है. अल्ट्राटेक सीमेंट ने शनिवार को बताया कि कुल 782.2 करोड़ रुपये के पेमेंट के लिए GST डिमांड नोटिस मिला है. कंपनी ने कहा कि वो सही फोरम में चुनौती देने की योजना बना रही है.

किन वजहों से हुई GST की डिमांड?

अल्ट्राटेक सीमेंट ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि कंपनी ऑर्डर की समीक्षा कर रही है. सभी कानूनी ऑप्शन पर विचार कर रही है और उसी के अनुसार डिमांड को चुनौती देगी कंपनी ने कहा कि ये ऑर्डर 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान दी गई दलीलों और स्पष्टीकरणों पर सही तरीके से विचार किए बिना पारित किया गया है. इस मामले में कुछ अन्य टैक्स से जुड़ी भी अनियमितताएं हुईं हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

GST डिमांड में क्या-क्या शामिल है?

फाइलिंग में कहा गया है कि इसके खिलाफ पास किए गए ऑर्डर में 3,90,95,58,194 रुपये की टैक्स लायबिलिटी साथ ही टैक्स डिमांड पर लागू ब्याज; अतिरिक्त ब्याज 27,68,289 रुपये और 3,90,95,58,194 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

ये भी पढ़ें : 7 साल बेमिसाल, इतनी हो गई वंदे और अमृत भारत ट्रेनों की संख्या, यहां देखें पूरी लिस्ट

अल्ट्राटेक सीमेंट देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी

अल्ट्राटेक सीमेंट देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है. इसकी सालाना क्षमता लगभग 200 मिलियन टन है. अल्ट्राटेक सीमेंट आदित्य बिड़ला ग्रुप की सीमेंट फ्लैगशिप कंपनी है. 8.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बिल्डिंग सॉल्यूशंस पावरहाउस, अल्ट्राटेक भारत में ग्रे सीमेंट और रेडी-मिक्स कंक्रीट (RMC) की सबसे बड़ी निर्माता और व्हाइट सीमेंट की सबसे बड़ी मनुफक्चरर्स में से एक है. ये क्षमता के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है और बिक्री वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी (चीन को छोड़कर) है.

अल्ट्राटेक दुनिया की एकमात्र सीमेंट कंपनी है (चीन के बाहर) जिसके पास एक ही देश में 175+ MTPA सीमेंट बनाने की क्षमता है. कंपनी का बिजनेस UAE, बहरीन, श्रीलंका और भारत में फैला हुआ है.

 

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Ultratech Cement

Trending news

दिल्ली ब्लास्ट के बाद घाटी में किरायेदारों पर सख्ती, पुलिस ने लॉन्च किया Web Portal
hindi Jammu and Kashmir news
दिल्ली ब्लास्ट के बाद घाटी में किरायेदारों पर सख्ती, पुलिस ने लॉन्च किया Web Portal
जम्मू में पिकनिक से लौट रही बस हादसे का शिकार, डिवाइडर से टकराई; 35 बच्चे घायल
Jammu Kashmir
जम्मू में पिकनिक से लौट रही बस हादसे का शिकार, डिवाइडर से टकराई; 35 बच्चे घायल
पेट्रोल-डीजल में इथेनाल मिलाने का प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा? आपको इससे कितना फायदा
ethanol
पेट्रोल-डीजल में इथेनाल मिलाने का प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा? आपको इससे कितना फायदा
हाड़ जमा देने वाली ठंड शुरू, रविवार को कोल्ड डे का अलर्ट; जानें आपके शहर का अपडेट
weather update
हाड़ जमा देने वाली ठंड शुरू, रविवार को कोल्ड डे का अलर्ट; जानें आपके शहर का अपडेट
BMC चुनाव से पहले अघाड़ी में फूट? अकेले लड़ेगी कांग्रेस, उद्धव-राज की दोस्ती से तनाव
BMC elections
BMC चुनाव से पहले अघाड़ी में फूट? अकेले लड़ेगी कांग्रेस, उद्धव-राज की दोस्ती से तनाव
'एक जयशंकर काफी हैं या नहीं'? सवाल पर विदेश मंत्री ने दिया गजब जवाब, खूब बजी तालियां
S. Jaishankar Latest News
'एक जयशंकर काफी हैं या नहीं'? सवाल पर विदेश मंत्री ने दिया गजब जवाब, खूब बजी तालियां
नशे में बेकाबू हुए 40 हजार लोग तो 199 पुलिसकर्मी कैसे संभालेंगे? कोर्ट ने पूछा सवाल
Mumbai Sunburn Music Festival
नशे में बेकाबू हुए 40 हजार लोग तो 199 पुलिसकर्मी कैसे संभालेंगे? कोर्ट ने पूछा सवाल
'पुरानी फिल्म जैसा...' सरकार ने बदला MNREGA का नाम तो उमर ने उड़ाया G RAM G का मजाक
G RAM G Yojana
'पुरानी फिल्म जैसा...' सरकार ने बदला MNREGA का नाम तो उमर ने उड़ाया G RAM G का मजाक
असम को नए टर्मिनल की सौगात, मोदी बोले- कांग्रेस के एजेंडे में नहीं था यहां का विकास
PM Modi
असम को नए टर्मिनल की सौगात, मोदी बोले- कांग्रेस के एजेंडे में नहीं था यहां का विकास
मेसी के साथ फोटो के 30 लाख! 'अंडरटेबल' बेचे50% टिकट, कोलकाता इवेंट में हुआ 'खेला'
kolkata News in Hindi
मेसी के साथ फोटो के 30 लाख! 'अंडरटेबल' बेचे50% टिकट, कोलकाता इवेंट में हुआ 'खेला'