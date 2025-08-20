India Cements Stake: देश की सबसे बड़ी सीमेंट न‍िर्माता कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपनी यूनिट इंडिया सीमेंट्स (India Cements) में 6.49% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है. इस कंपनी का माल‍िकाना हक आदित्य बिड़ला ग्रुप के पास है. सीमेंट कंपनी में ह‍िस्‍सेदारी की ब‍िक्री ओपन मार्केट ऑफर (OFS) के जरिये की जाएगी. इस प्रस्‍ताव को मंजूरी कंपनी के डायरेक्टर्स और अधिकारियों की कमेटी ने मंजूरी दी. अल्ट्राटेक ने पिछले साल जुलाई के महीने में इंडिया सीमेंट्स (India Cements) की कंट्रोल‍िंग अपने हाथ में ली थी. उस समय इस डील की कीमत का खुलासा नहीं किया गया था.

200 मिलियन टन की ल‍िमि‍ट पार करने का अनुमान

कंपनी चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने एजीएम (AGM) के दौरान बताया क‍ि अल्ट्राटेक मार्च 2026 तक 200 मिलियन टन सालाना (MTPA) की प्रोडक्‍शन ल‍िमि‍ट को पार कर लेगी. पिछले साल कंपनी की तरफ से 42.6 MTPA क्षमता को बढ़ाया गया. इसमें से 16.3 मिलियन टन सालाना की क्षमता कंपनी की तरफ से बढ़ाए गए प्रोडक्‍शन से हुई. बाकी की 26.3 मिलियन टन की क्षमता इंडिया सीमेंट्स और केसोराम इंडस्ट्रीज के अधिग्रहण से बढ़ी. मार्च 2025 तक अल्ट्राटेक की कुल प्रोडक्‍शन ल‍िमि‍ट बढ़कर 188.8 MTPA हो गई थी.

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश

इसके अलावा FY 2025 में अल्ट्राटेक की कुल आमदनी 75,955 करोड़ रुपये रही. बिड़ला ने एजीएम के दौरान कहा क‍ि अल्ट्राटेक चीन के बाहर दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बनने की तरफ अग्रसर है. जून 2025 तक कंपनी की ग्रे सीमेंट प्रोडक्‍शन ल‍िम‍िट 192.26 MTPA, व्हाइट सीमेंट की क्षमता 1.3 MTPA और व्हाइट पुट्टी की क्षमता 2.0 MTPA रही. FY 2026 की पहली तिमाही में कंपनी की आमदनी 21,275 करोड़ रुपये रही. भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है. भारत की ग्‍लोबल मार्केट में 30.8% हिस्सेदारी है. अनुमान के अनुसार 2025 में सीमेंट की मांग 435 MTPA थी, जो 2030 तक 620 MTPA तक पहुंच सकती है.

ब‍िड़ला ग्रुप की प्‍लान‍िंग को झटका लगेगा?

बिड़ला का कहना है क‍ि FY 2026 के दौरान भारत की जीडीपी 6.5% की दर से बढ़ेगी, जो इसे दुनिया की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बनाए रखेगी. आपको बता दें देश की सीमेंट इंडस्‍ट्री में आदित्य बिड़ला ग्रुप (Aditya Birla Group) और अडानी ग्रुप (Adani Group) के बीच नंबर वन बनने की होड़ चल रही है. दोनों ग्रुप अपनी प्रोडक्‍शन ल‍िमि‍ट बढ़ाने और बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अलग-अलग कंपनियों का अधिग्रहण कर रहे हैं. अब जब आद‍ित्‍य ब‍िड़ला ग्रुप की तरफ से इंडिया सीमेंट्स की ह‍िस्‍सेदारी बेचने का प्‍लान क‍िया जा रहा है तो ऐसे में क्‍या ब‍िड़ला ग्रुप की प्‍लान‍िंग हो झटका लगेगा? आइए डालते हैं आंकड़ों पर नजर-

अल्ट्राटेक सीमेंट देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी

अभी आदित्य बिड़ला ग्रुप की कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है. इसकी प्रोडक्‍शन ल‍िम‍िट 192.26 MTPA, जो क‍ि अडानी ग्रुप से काफी ज्यादा है. अल्ट्राटेक ने प‍िछले द‍िनों केसोराम इंडस्ट्रीज और इंडिया सीमेंट्स का अधिग्रहण किया था. इस कदम के बाद साउथ में इसकी स्थिति मजबूत हो गई. कंपनी का टारगेट 200 MTPA तक प्रोडक्‍शन ल‍िम‍िट को पहुंचना है. इसके अलावा अडानी ग्रुप ने 2022 में अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी लिमिटेड को खरीदकर सीमेंट इंडस्‍ट्री में कदम रखा था.

अडानी ग्रुप की मौजूदा क्षमता 102.95 MTPA है और 2028 तक इसे 140 MTPA तक पहुंचाने का टारगेट है. अडानी ने सांघी इंडस्ट्रीज, पेन्‍ना सीमेंट और ओरिएंट सीमेंट जैसी कंपनियों का अधिग्रहण किया है. कंपनी की तरफ से 25,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है. अल्ट्राटेक का मार्केट शेयर और प्रोडक्‍शन ल‍िम‍िट अडानी से ज्यादा है, लेकिन अडानी की आक्रामक पॉल‍िसी और ब‍िड़ला के स्‍टेक बेचने से दोनों के बीच का अंतर कम हो सकता है.