ग्लोबल टेंशन के बीच भारत को झटका! UN ने घटाया GDP अनुमान, फिर भी इंडिया के लिए है गुड न्यूज

UN Report on Indian Economy : वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र ने भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को घटा दिया है. संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (UN DESA) ने वर्ष 2026 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 6.6 प्रतिशत से कम करके 6.4 प्रतिशत कर दिया है. हालांकि, राहत की बात ये है कि अनुमान घटने के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहेगा. संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ते जियो-पॉलिटिकल तनाव, ऊर्जा कीमतों में उछाल और वैश्विक व्यापारिक अनिश्चितताओं का असर भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर दिखाई दे रहा है. खासतौर पर वेस्ट एशिया में जारी तनाव ने तेल आयात पर निर्भर देशों की चिंता बढ़ा दी है.

रिपोर्ट के मुताबिक विकास दर में मामूली गिरावट के बाद भी भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाले देशों में बना रहेगा.

ग्रोथ अनुमान घटा, फिर भी भारत मजबूत स्थिति में

UN DESA के मुताबिक, 2026 में भारत की आर्थिक विकास दर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि पहले ये 6.6 प्रतिशत आंकी गई थी. वैश्विक सुस्ती के माहौल के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत मजबूत बनी हुई है. संयुक्त राष्ट्र ने माना कि घरेलू मांग, सरकारी निवेश और उपभोग भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं. रिपोर्ट में कहा गया कि वैश्विक आर्थिक दबावों और मंदी की आशंकाओं के बीच भी भारत अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है. भारत को एशिया- पैसिफिक क्षेत्र की आर्थिक ग्रोथ का प्रमुख इंजन भी बताया गया है. ऐसे समय में जब कई विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं धीमी पड़ रही हैं. भारत की विकास दर अब भी मजबूत मानी जा रही है.

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UN DESA के आर्थिक विश्लेषण और नीति प्रभाग के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटरले ने कहा कि भारत मौजूदा वैश्विक चुनौतियों से पूरी तरह अछूता नहीं रह सकता. उन्होंने कहा कि भारत एक बड़ा ऊर्जा आयातक देश है और तेल कीमतों के अलावा रेमिटेंस जैसे अन्य माध्यमों से भी वैश्विक परिस्थितियों का असर झेल सकता है. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सख्ती से मौद्रिक नीति के सामने भी नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं.

पश्चिम एशिया संकट बना बड़ी चिंता

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में पश्चिम एशिया में जारी संकट को भारत की विकास दर पर असर डालने वाला प्रमुख कारण बताया गया है. पश्चिम एशिया से तेल सप्लाई प्रभावित होने और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर भारत जैसे आयात-निर्भर देशों पर पड़ता है. भारत अपनी जरूरत का लगभग 90 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने पर देश का आयात बिल बढ़ जाता है. इसका असर महंगाई, सरकारी खर्च और आर्थिक विकास की गति पर भी पड़ सकता है. इससे पहले Moody’s ने भी भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया था. एजेंसी का कहना था कि ऊंची ऊर्जा कीमतें, निजी खपत में कमजोरी और औद्योगिक गतिविधियों में सुस्ती विकास दर पर दबाव बना सकती है.

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी बढ़ा दबाव

संयुक्त राष्ट्र ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति को लेकर भी चिंता जताई है. UN के अनुसार 2026 में वैश्विक GDP ग्रोथ घटकर 2.5 प्रतिशत रह सकती है, जो पहले लगाए गए अनुमान से कम है. रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया अभी भी कोविड के बाद की आर्थिक चुनौतियों, सप्लाई चेन में रुकावटों और भू-राजनीतिक संघर्षों के असर से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई है. ऐसे में कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बना हुआ है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पश्चिम एशिया का संकट लंबा खिंचता है तो वैश्विक तेल बाजार में और ज्यादा अस्थिरता देखने को मिल सकती है. इसका सबसे अधिक असर विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति पर पड़ने की आशंका है.

भारत के बाद सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था चीन है. इसकी विकास दर इस साल 4.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है. ये अगले साल घटकर 4.5 प्रतिशत हो सकती है. रिपोर्ट में वैश्विक विकास दर का अनुमान भी घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है. ये ईरान युद्ध से पहले जनवरी में किए गए अनुमान से 0.2 प्रतिशत कम है.