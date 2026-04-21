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Hindi NewsबिजनेसUN ने भारत पर जताया भरोसा; फर्राटा भरेगी इकोनॉमी, 2026 में 6.4% और 2027 में 6.6% ग्रोथ का अनुमान

UN ने भारत पर जताया भरोसा; फर्राटा भरेगी इकोनॉमी, 2026 में 6.4% और 2027 में 6.6% ग्रोथ का अनुमान

यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन (ESCAP) की रिपोर्ट में कहा गया है कि साउथ और साउथ‑वेस्ट एशिया की अर्थव्यवस्थाओं में 2025 में 5.4 प्रतिशत की ग्रोथ हुई है. ये 2024 के 5.2 प्रतिशत से अधिक है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 21, 2026, 04:25 PM IST
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UN Report Projects Strong Growth for India : अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. ताजा आंकड़ों और सकारात्मक संकेतों ने ये साबित कर दिया है कि देश की आर्थिक रफ्तार लगातार मजबूत हो रही है. भारत की अर्थव्यवस्था 2026 में 6.4 प्रतिशत और 2027 में 6.6 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है. ये बात संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक नई रिपोर्ट में कही गई है. यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन (ESCAP) की रिपोर्ट में कहा गया है कि साउथ और साउथ‑वेस्ट एशिया की अर्थव्यवस्थाओं में 2025 में 5.4 प्रतिशत की ग्रोथ हुई है. ये 2024 के 5.2 प्रतिशत से अधिक है. 

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि मजबूत ग्रामीण खपत, वस्तु एवं सेवा कर (GST) में कटौती और अमेरिका के टैरिफ लागू होने से पहले निर्यात में तेजी ने भारत की मजबूत ग्रोथ को समर्थन दिया है.

दूसरी छमाही में आर्थिक गतिविधियों में नरमी

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हालांकि, 2025 की दूसरी छमाही (H2 CY2025) में आर्थिक गतिविधियों में नरमी आई, क्योंकि अगस्त 2025 में 50 प्रतिशत टैरिफ लागू होने के बाद अमेरिका को निर्यात 25 प्रतिशत गिर गया. संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि सर्विस सेक्टर ग्रोथ का प्रमुख आधार बना रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में महंगाई दर 2026 में 4.4 प्रतिशत और 2027 में 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया पैसिफिक रीजन में पहली तीन तिमाहियों के दौरान ग्रीनफील्ड FDI का सबसे बड़ा हिस्सा आकर्षित करने वाले देशों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया गणराज्य और कजाकिस्तान शामिल रहे. यहां 50 अरब डॉलर, 30 अरब डॉलर, 25 अरब डॉलर और 21 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा हुई है. विदेशों में काम कर रहे एशिया एंड पैसिफिक क्षेत्र के श्रमिकों ने अपनी व्यक्तिगत रेमिटेंस बढ़ाई. इससे घरेलू रोजगार स्थितियों की कमजोरी का असर कम हुआ और घरेलू खपत को सहारा मिला है. भारत और फिलीपींस में लगभग 40 प्रतिशत रेमिटेंस का उपयोग जरूरी खर्चों, जैसे चिकित्सा व्यय पर किया जाता है.

दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस पाने वाला देश

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में 137 अरब डॉलर के साथ दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्तकर्ता होने के नाते भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि अमेरिका ने जनवरी 2026 से सभी रेमिटेंस पर 1 प्रतिशत कर लगा दिया है.

भारत की सराहना

रिपोर्ट में भारत की प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना की सराहना की गई है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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