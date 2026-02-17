Advertisement
Hindi Newsबिजनेसगांवों में मंदी, नौकरियों पर संकट; जनवरी के लेबर डेटा से बड़ा खुलासा

गांवों में मंदी, नौकरियों पर संकट; जनवरी के लेबर डेटा से बड़ा खुलासा

जनवरी 2026 के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) से पता चलता है कि भारत की बेरोजगारी दर में मामूली बढ़ोतरी होकर 5% हो गई है. इसकी वजह खेती और कंस्ट्रक्शन जैसे ग्रामीण सेक्टर में सर्दियों में आई मंदी है. जबकि शहरी लेबर मार्केट स्थिर है.

Feb 17, 2026
गांवों में मंदी, नौकरियों पर संकट; जनवरी के लेबर डेटा से बड़ा खुलासा

Unemployment Rate rises : 15 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट (UR) जनवरी में थोड़ा बढ़कर 5% हो गया है. ये दिसंबर में 4.8% था. इससे पता चलता है कि ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में नौकरी के मौके थोड़े कम हुए हैं. ये बात मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन (MoSPI) के सोमवार को जारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) में सामने आई है. करंट वीकली स्टेटस (CWS) अप्रोच के मुताबिक, शहरी इलाकों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिसंबर में 6.7% से बढ़कर 7% हो गया. जबकि ग्रामीण इलाकों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.9% से बढ़कर 4.2% हो गया है.

मौसमी दिक्कतें

मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने कहा है कि जनवरी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट (UR) में बढ़ोतरी मुख्य रूप से ग्रामीण वजहों से हुई है. इसमें मौसमी वजहें, कटाई के बाद की सुस्ती अहम भूमिका निभा रहे हैं. सर्दियों में कंस्ट्रक्शन, खेती से जुड़े काम, ट्रांसपोर्ट और छोटे व्यापार जैसी कई एक्टिविटी धीमी हो जाती हैं. शहरी इलाके काफी हद तक स्थिर रहे हैं. जनवरी में 15 साल और उससे अधिक उम्र के पुरुषों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी हद तक स्थिर था. शहरी पुरुषों में ये दिसंबर में 5.9% से थोड़ी बढ़कर 6% हो गई और ग्रामीण इलाकों में लगातार तीसरे महीने 4.1% पर रही है. 15 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं में UR दिसंबर में 4.9% से जनवरी में 5.6% तक बढ़ा है.

ये भी पढ़ें : UPI का जलवा! कैश हुआ पीछे; अब सरकार गांव-गांव पहुंचाएगी RuPay कार्ड

लेबर पार्टिसिपेशन में बदलाव

लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट (LFPR) दिसंबर में 56.1% से जनवरी में थोड़ा कम होकर 55.9% हो गया है. ग्रामीण LFPR 59% से घटकर 58.7% हो गई है, जबकि शहरी LFPR 50.2% से थोड़ा बढ़कर 50.3% हो गया है. महिलाओं का LFPR दिसंबर में 35.3% से जनवरी में घटकर 35.1% हो गया है.

वर्कर पॉपुलेशन रेश्यो (WPR) (आबादी में काम करने वाले लोगों के हिस्से को मापता है) छह महीने तक ऊपर की ओर बढ़ने के बाद जनवरी में कम हो गया है. जून (51.2%) से दिसंबर (53.4%) तक धीरे-धीरे बढ़ने के बाद जनवरी में WPR गिरकर 53.1% हो गया है. ग्रामीण इलाकों में WPR घटकर 56.2% हो गया है. ग्रामीण इलाकों में पुरुषों और महिलाओं का WPR 75.7% और 38% रहा. जबकि दिसंबर में यह 76% और 38.6% था. शहरी WPR जनवरी में 46.8% पर स्थिर रहा है.

ऑल-इंडिया लेवल पर महीने के अनुमान सर्वे में शामिल लगभग 3.73 लाख लोगों से इकट्ठा की गई जानकारी पर बेस्ड हैं. इसमें ग्रामीण इलाकों में 2.13 लाख और शहरी इलाकों में 1.60 लाख लोग शामिल हैं.

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

Unemployment rate rises

