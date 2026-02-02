Union Budget 2026: रेल किराए पर यात्रियों को झटका या राहत? जानिए क्या हुआ ऐलान

बजट पेश होने के बाद भारतीय रेलवे के किराये को लेकर यात्रियों के बीच असमंजस बना हुआ है. आम लोग जानना चाहते हैं कि टिकट के दाम बढ़ेंगे या घटेंगे. फिलहाल, इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है.
Budget 2026 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार यानी 1 फरवरी को बजट पेश कर दिया है. ऐसे में भारतीय रेलवे के किराये को लेकर लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या किराये में इजाफा होगा या कमी आएगी. हालांकि टिकट किराए में बदलाव होगा या नहीं. इसका अंतिम फैसला रेलवे प्रशासन ही करेगा. कुछ साल पहले देश में रेलवे बजट और आम बजट अलग-अलग पेश किए जाते थे. लेकिन, अब दोनों को एक साथ ही पेश ही किया जाता है. इसलिए आम लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं. उदाहरण के तौर पर जनरल या स्लीपर कोच के किराए में बढ़ोतरी होगी या नहीं ये सब पूरी तरह रेलवे के निर्णय पर निर्भर करेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट भाषण में देश भर में भारतीय रेलवे नेटवर्क पर सात नए हाई-स्पीड, बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की घोषणा की. FM सीतारमण ने कहा कि पर्यावरण के अनुकूल यात्री सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हम शहरों के बीच ग्रोथ कलेक्टर के तौर पर सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करेंगे.
कौन-कौन से होंगे नए रूट?
मुंबई से पुणे
पुणे से हैदराबाद
हैदराबाद से बेंगलुरु
हैदराबाद से चेन्नई
चेन्नई से बेंगलुरु
दिल्ली से वाराणसी
वाराणसी से सिलीगुड़ी
फिलहाल भारत में कोई भी चालू हाई-स्पीड या बुलेट ट्रेन कॉरिडोर नहीं है. पहली बुलेट ट्रेन परियोजना अभी अहमदाबाद और मुंबई के बीच बन रही है. गुजरात के अंदर इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का पहला चरण 2027 तक चालू होने की उम्मीद है.
रेलवे बजट 2026 की रकम
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट में रेल मंत्रालय के लिए कुल 2,93,030 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) आवंटित किया है. हालांकि, बजट 2026 में इसे कुल 2,78,030 करोड़ रुपये का आवंटन मिला. ये मंत्रालय के लिए अब तक का सबसे अधिक आवंटन है. रेल मंत्रालय ने कहा कि इस साल केंद्रीय बजट में 2,78,000 करोड़ रुपये के बड़े आवंटन के साथ रेलवे हाई-स्पीड कनेक्टिविटी, माल ढुलाई और सुरक्षा पर अपना खर्च केंद्रित कर रहा है. केंद्रीय बजट 2026-27 में भारतीय रेलवे के लिए ₹2,93,030 करोड़ के रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय की योजना बनाई गई है. ये भारतीय रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक कैपेक्स और आवंटन है.
वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें
16-कोच वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को शुरू करने के बाद रेलवे अब 24-कोच वाली वंदे भारत स्लीपर रेक को भी लाने पर काम कर रहा है. फिलहाल वंदे भारत स्लीपर रेक के 24 कोच चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) में बन रहे हैं. ICF कुल 50 ऐसे रेक बनाएगी.